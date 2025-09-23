Bố bị tổn thương vì Yamal thất bại ở Quả Bóng Vàng

PhápÔng Mounir Nasraoui thất vọng ra mặt khi con trai Lamine Yamal về sau Ousmane Dembele ở Quả Bóng Vàng 2025.

Tối 22/9 Yamal đưa 20 thành viên gia đình và bạn bè, gồm bố Nasraoui, tới dự lễ trao giải tại nhà hát Chatelet, Paris. Tiền đạo người Tây Ban Nha sẵn sàng mở tiệc tại Pháp nếu đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Nhưng, anh chỉ nhận Quả Bóng Bạc, xếp sau Ousmane Dembele của PSG.

"Tôi nghĩ đây không hẳn là một vụ cướp, nhưng chắc chắn là tổn thương tinh thần lớn nhất mà một con người có thể trải qua", Nasraoui phát biểu gay gắt trước truyền thông ở Paris.

Khi nói với kênh COPE trên thảm đỏ, Nasraoui dịu giọng hơn. "Năm sau giải thưởng sẽ là của chúng tôi", ông nói.

Nasraoui sinh ở Larache, Morocco. Ông nhập cư vào Barcelona rồi gặp mẹ của Yamal - bà Sheila Ebana - tại đây. Ngày 13/7/2007, Yamal chào đời ở Barcelona. Anh lớn lên ở khu phố Rocafonda trước khi gia nhập học viện bóng đá La Masia của Barca.

Lamine Yamal chụp ảnh cùng gia đình, với bố Mounir Nasraoui bên phải, trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 của France Football tại Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp ngày 22/9/2025. Ảnh: AFP

Tại lễ trao giải hôm qua, Yamal vẫn giữ sự điềm tĩnh và thậm chí ôm Dembele để chúc mừng. Ngôi sao 18 tuổi cũng không ra về tay trắng khi lần thứ hai liên tiếp đoạt Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ U21 hay nhất thế giới.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một cầu thủ bảo vệ thành công danh hiệu Kopa. Yamal đã phá vỡ chu kỳ "mỗi năm một chủ nhân" từ khi giải thưởng được France Football trao lần đầu năm 2018. Anh cũng nối dài sự thống trị của Barca ở hạng mục này, khi giành 4 giải qua 7 lần tổ chức, với Pedri (2021), Gavi (2022) và Yamal (2024, 2025).

"Cảm ơn France Football vì phần thưởng này", Yamal phát biểu trên sân khấu khi nhận giải. "Tôi rất tự hào được trở lại đây. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Barca, đội tuyển Tây Ban Nha và gia đình. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được nhiều hơn nữa".

Lamine Yamal phát biểu khi nhận Kopa Trophy. Ảnh: Reuters

Mùa trước, Yamal ghi 18 bàn và có 21 kiến tạo qua 55 trận cho Barca, góp công lớn giúp đội đoạt cú ăn ba quốc nội - La Liga, Cup Nhà vua, Siêu Cup Tây Ban Nha. Cầu thủ sinh năm 2007 cũng tỏa sáng cùng tuyển Tây Ban Nha, giúp đội lọt vào chung kết Nations League.

Trên phương diện cá nhân, ngoài giải Kopa, Yamal còn giành giải Cậu Bé Vàng (Golden Boy), Laureus Breakthrough of the Year (giải cho VĐV hoặc đội thể thao đã có bước đột phá nổi bật nhất trong năm) và có tên trong đội hình tiêu biểu FIFPRO World XI.

Yamal chúc mừng Dembele Yamal bắt tay và ôm chúc mừng Dembele.

Hồng Duy tổng hợp