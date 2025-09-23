Tổng biên tập France Football: 'Dembele thắng áp đảo Yamal'

Theo Vincent Garcia - Tổng biên tập France Football, đơn vị chủ quản Quả Bóng Vàng, Ousmane Dembele áp đảo Lamine Yamal về số phiếu bầu.

Khoảng hai ngày trước lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025 tối 22/9, nhiều thông tin lan truyền trên các mạng xã hội rằng Yamal sẽ giành giải thưởng cá nhân cao quý này. Tuy nhiên, đích thân tổng biên tập Vincent Garcia của tạp chí France Football, đơn vị chủ quản của giải thưởng ra đời từ 1956, bác bỏ.

"Tôi là người duy nhất biết chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025 là ai, và các tiêu chí được xác định rõ qua màn trình diễn cá nhân, tính quyết định và mức độ ấn tượng; danh hiệu tập thể; và tinh thần fair-play, hành vi trong lẫn ngoài sân cỏ", ông Vincent cho biết hôm 21/2. "Có những phỏng đoán, nhưng kết quả cuối cùng được giữ bí mật cho đến phút chót. Người thắng giải cũng không biết, và sẽ không được thông báo trước lễ trao giải".

Tổng biên tập France Football Vincent Garcia. Ảnh: France Football

Sau lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025, theo nguyên tắc của France Football, ngoài thứ tự bảng tổng sắp chung cuộc, kết quả phiếu bầu của ban giám khảo là 100 nhà báo đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ chỉ được công bố bởi tạp chí này trong ấn bản đặc biệt phát hành vào thứ Bảy 27/9 tới.

Tuy nhiên, trong phần trả lời phỏng vấn độc quyền với L'Équipe TV, đơn vị chung chủ với France Football, ông Vincent Garcia hé lộ về cách biệt phiếu bầu giữa Dembele và Yamal.

Khi được hỏi liệu Dembele có thắng áp đảo như Karim Benzema trước Sadio Mane (549 phiếu so với 193) năm 2022, hay kết quả năm nay sát nút như giữa Rodri với Vinicius năm ngoái, ông Vincent trả lời: "Nếu phải đưa ra một xu hướng, thì thành thật mà nói, năm nay không có cuộc đua nào thực sự. Ousmane thắng áp đảo. Tôi tin rằng cậu ấy đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các thành viên ban giám khảo. Đây là một kỳ Quả Bóng Vàng dường như mang tính thuyết phục cao với các giám khảo của chúng tôi".

Thời điểm danh sách 30 ứng viên được công bố, nhiều ý kiến cho rằng Dembele có thể bị phân tán lá phiếu, bởi ngoài tiền đạo người Pháp, PSG còn góp đến 8 cái tên khác, gồm cả Khvicha Kvaratskhelia với nửa mùa khoác áo đội bóng Paris và Gianluigi Donnarumma – người đã chuyển sang Man City. Tuy nhiên, Tổng biên tập France Football nhận thấy không có tình trạng này.

"Không hẳn vậy", ông Vincent khẳng định. "Vitinha cũng đã nhận được một vài lá phiếu bầu cậu ấy ở vị trí dẫn đầu. Achraf Hakimi cũng vậy, nhưng thực sự rất ít. Ousmane gần như chiếm trọn số phiếu bầu. Không hẳn là áp đảo toàn diện, nhưng cậu ấy như tôi có nói, chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ, ở khắp các châu lục, từ châu Phi, châu Âu, đến Nam Mỹ và Bắc Mỹ, đều như vậy. Vậy nên, đây là kết quả Quả Bóng Vàng rõ ràng và thuyết phục".

Dembele nâng cao Quả Bóng Vàng 2025 trong lễ trao giải tại nhà hát Chatelet, Paris, Pháp tối 22/9. Ảnh: Ballon d'Or

Lễ trao giải Quả Bóng Vàng năm nay gặp phải sự cố ngoài ý muốn, khi các thành viên của PSG không thể góp mặt đông đủ, vì thời gian diễn ra sự kiện trùng với trận đá bù ở Ligue 1 giữa Marseille và PSG. Trận này vốn được lên lịch trước một ngày, nhưng phải dời lại vì bão và mưa lũ theo mức báo động màu cam ở vùng Provence-Alpes-Cote d'Azur miền Nam nước Pháp.

Ông Vincent kể lại những khó khăn mà ban tổ chức Quả Bóng Vàng 2025 phải đối mặt: "Đây là một ngày phức tạp cho khâu quản lý, tổ chức sự kiện. Vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở miền Nam, nên mỗi bên đều tìm cách bảo vệ lợi ích của mình. Từ phía Marseille, họ không muốn thỏa hiệp đổi lịch, nên chúng tôi hiểu được, hay từ phía giải đấu, vì đó là quy định trước giờ của họ khi trận đấu bị hoãn bắt buộc phải dời lại ngay hôm sau".

"Việc giữ bí mật về kết quả Quả Bóng Vàng lần này đã không giúp ích. Vì nếu PSG biết trước kết quả của buổi lễ, có lẽ họ đã làm mọi cách để không thi đấu tối nay. Nhưng họ rơi vào tình thế lấp lửng. Họ nghĩ 'Có lẽ không nên cố hoãn trận đấu sang một ngày khác, như tháng 12 chẳng hạn, nếu chẳng may không giành được gì'. Thật đáng tiếc, nhưng mọi chuyện là vậy. Chúng tôi muốn có tất cả các cầu thủ PSG có mặt, nhưng đành chịu", ông Vincent nói.

Vị Tổng biên tập France Football cũng lo ngại trước tình trạng thông tin lan truyền trước lễ trao giải về người thắng cuộc. "Tôi nghĩ những người dự đoán Ousmane giành Quả Bóng Vàng, cho đến khi có kết quả chính thức, họ chỉ đoán mò. Họ tung đồng xu, kiểu may rủi. Rõ ràng, chúng tôi biết có hai ứng viên hàng đầu là Yamal và Ousmane. Bản thân tôi, nếu không phải là tổng biên tập France Football, tôi cũng có thể đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội vào tuần trước, nói Ousmane sẽ chiến thắng. Nhưng tôi không muốn mạo hiểm, bởi xác suất là 50-50. Tôi nhạy cảm với những gì được lan truyền. Việc rò rỉ thông tin không bao giờ tốt, vì nó có thể làm căng thẳng mối quan hệ với các CLB, nhất là những thông tin không chính xác. Nhưng nhìn chung, lần này không đến nỗi tệ", ông Vincent kết luận.

Hoàng Thông tổng hợp