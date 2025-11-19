5 thức uống buổi sáng giúp gan, thận khỏe

Gan, thận có vai trò quan trọng trong việc lọc độc tố, cân bằng chất lỏng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Dùng các loại đồ uống tự nhiên, cung cấp nước vào buổi sáng có thể giúp các cơ quan này hoạt động tốt.

Nước chanh nghệ

Uống nước chanh là cách lành mạnh để bắt đầu ngày mới. Nước chanh giàu vitamin C, giúp đào thải độc tố đồng thời cung cấp đủ nước. Thêm một nhúm nghệ sẽ tăng cường đặc tính làm sạch của nó. Nghệ chứa hợp chất curcumin có tác dụng chống viêm và thúc đẩy chức năng gan. Thức uống đơn giản, dễ chịu này hỗ trợ thận và gan hoạt động sau khi bạn thức dậy.

Cách pha chế: Vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm và thêm một nhúm nghệ. Khuấy đều và uống khi bụng đói.