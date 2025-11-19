5 thức uống buổi sáng giúp gan, thận khỏe

Gan, thận có vai trò quan trọng trong việc lọc độc tố, cân bằng chất lỏng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Dùng các loại đồ uống tự nhiên, cung cấp nước vào buổi sáng có thể giúp các cơ quan này hoạt động tốt.
Nước chanh nghệ
Uống nước chanh là cách lành mạnh để bắt đầu ngày mới. Nước chanh giàu vitamin C, giúp đào thải độc tố đồng thời cung cấp đủ nước. Thêm một nhúm nghệ sẽ tăng cường đặc tính làm sạch của nó. Nghệ chứa hợp chất curcumin có tác dụng chống viêm và thúc đẩy chức năng gan. Thức uống đơn giản, dễ chịu này hỗ trợ thận và gan hoạt động sau khi bạn thức dậy.
Cách pha chế: Vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm và thêm một nhúm nghệ. Khuấy đều và uống khi bụng đói.
Trà xanh
Trà xanh có thể điều hòa chuyển hóa lipid, giảm tích tụ lipid trong gan - nguyên nhân gây gan nhiễm mỡ. Thức uống này cũng hỗ trợ làm sạch thận nhờ catechin, chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm mạnh mẽ trong cơ thể.
Cách pha chế: Ngâm lá trà xanh trong nước đun sôi khoảng 2-3 phút. Lọc lấy nước và thưởng thức. Nên pha trà ở nhiệt độ 70-80 độ C, tránh quá cao vì có thể giải phóng tannin, khiến trà đắng.
Nước dừa
Nước dừa cung cấp nước tự nhiên, là lựa chọn lành mạnh để giải độc gan và thận. Nó giàu chất điện giải, thúc đẩy cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể, rất quan trọng cho hoạt động bình thường của thận. Đặc tính lợi tiểu tự nhiên của nước dừa giúp thận lọc chất thải, trong khi hàm lượng kali cao hỗ trợ sức khỏe gan.
Trà gừng, bạc hà
Gừng và bạc hà chứa nhiều hợp chất có khả năng kích thích tiêu hóa, thúc đẩy quá trình giải độc. Gừng có đặc tính kháng viêm mạnh mẽ, giúp gan xử lý chất độc hiệu quả. Bạc hà được biết đến với tác dụng làm dịu dạ dày và cải thiện chức năng gan. Khi kết hợp với nhau, chúng tạo nên thức uống thanh lọc cơ thể vào buổi sáng.
Cách pha chế: Đun sôi một nhánh gừng tươi nhỏ và vài lá bạc hà trong nước trong 5 phút. Lọc lấy nước trà, nhâm nhi khi còn ấm vào buổi sáng.
Trà húng quế
Húng quế cung cấp hợp chất góp phần vào quá trình thanh lọc tự nhiên của cơ thể bằng cách hỗ trợ gan, thận loại bỏ độc tố. Uống trà húng quế cũng tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, giảm căng thẳng, là thức uống lành mạnh để bắt đầu ngày mới.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI