7 trái cây giúp giải độc gan, thận tự nhiên

Nước chanh giúp giải độc trong cơ thể nhờ axit citric thúc đẩy gan sản xuất mật hỗ trợ tiêu hóa và phân hủy độc tố. Chanh cũng có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng citrate trong nước tiểu. Uống nước chanh sau khi thức dậy vào buổi sáng hỗ trợ tăng chức năng gan và thận nhẹ nhàng theo thời gian. Người có vấn đề dạ dày nên ăn lót dạ trước khi sử dụng.