7 trái cây giúp giải độc gan, thận tự nhiên

Việt quất có hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Anthocyanin là sắc tố thực vật tự nhiên trong trái việt quất có tác dụng bảo vệ gan. Đối với thận, những trái mọng nhỏ này giúp giảm viêm, có thể làm chậm quá trình suy giảm chức năng do tuổi tác.
Đu đủ chứa papain, một loại enzyme thúc đẩy tiêu hóa. Nó cũng cung cấp flavonoid giúp gan đào thải các chất độc hại như amoniac và kim loại nặng. Hàm lượng nước cao và tác dụng lợi tiểu tự nhiên của nó hỗ trợ chức năng thận bằng cách thúc đẩy quá trình đi tiểu, rất cần thiết để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.
Nho đỏ không chỉ tốt cho tim mạch mà còn mang lại nhiều lợi ích. Vỏ nho chứa nhiều resveratrol - chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng giảm viêm gan, thúc đẩy tái tạo các tế bào gan bị tổn thương. Chúng cũng chứa kali, giúp thận đào thải natri dư thừa đồng thời giảm nguy cơ sỏi thận.
Nước chanh giúp giải độc trong cơ thể nhờ axit citric thúc đẩy gan sản xuất mật hỗ trợ tiêu hóa và phân hủy độc tố. Chanh cũng có thể ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng citrate trong nước tiểu. Uống nước chanh sau khi thức dậy vào buổi sáng hỗ trợ tăng chức năng gan và thận nhẹ nhàng theo thời gian. Người có vấn đề dạ dày nên ăn lót dạ trước khi sử dụng.
Ăn lựu tốt cho tuần hoàn máu. Polyphenol trong lựu giúp giảm viêm gan, góp phần đẩy lùi tình trạng gan nhiễm mỡ. Trái cây này cũng có lợi cho thận bằng cách giảm stress oxy hóa. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, uống nước ép lựu còn làm giảm tổn thương thận ở người chạy thận nhân tạo.
Táo chứa chất xơ hòa tan pectin có khả năng liên kết với độc tố và kim loại nặng trong đường tiêu hóa, giảm gánh nặng cho gan. Thận, táo giúp duy trì cân bằng axit - bazơ trong cơ thể và chứa ít kali, tốt cho người bị suy giảm chức năng thận. Sự kết hợp giữa chất xơ và chất chống oxy hóa trong táo hỗ trợ toàn bộ hệ thống thanh lọc trong cơ thể.
Dưa hấu rất giàu axit amin citrulline, giúp gan lọc amoniac. Nó cũng hỗ trợ thận bằng cách tăng lưu lượng nước tiểu mà không gây áp lực lên thận. Lượng đường tự nhiên trong dưa hấu được cân bằng bởi nước và chất điện giải, nhờ đó giảm tải cho các cơ quan thải độc.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo