5 thực phẩm giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Rau lá xanh, quả óc chó, trái cây họ cam quýt, cá béo và sữa chua ít béo giúp giảm nguy cơ đột quỵ nhờ cải thiện huyết áp, chống viêm và bảo vệ mạch máu.

Đột quỵ là một trường hợp cấp cứu y tế, xảy ra khi lưu lượng máu đến một phần não bị gián đoạn. Não không thể nhận được oxy và chất dinh dưỡng cần thiết từ máu, và bắt đầu chết trong vòng vài phút.

Đột quỵ có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm huyết áp cao, hút thuốc, tiểu đường và chế độ ăn uống kém. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm nhất định mang lại lợi ích cho tim mạch, giúp giảm huyết áp đồng thời chống viêm. Những loại thực phẩm sau đây có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ của bạn:

Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh bao gồm rau bina, cải xoăn, cải rổ... giúp bảo vệ não và tim nhờ giá trị dinh dưỡng thiết yếu của chúng.

Cơ thể chuyển hóa nitrat từ rau lá xanh thành hợp chất oxit nitric có lợi. Việc sản xuất oxit nitric dẫn đến sự giãn nở và thư giãn mạch máu, giúp tăng cường lưu lượng máu đồng thời làm giảm huyết áp. Việc phòng ngừa đột quỵ trở nên khả thi hơn thông qua việc tiêu thụ rau lá xanh vì huyết áp cao vẫn là một yếu tố nguy cơ đáng kể gây đột quỵ.

Các thành phần dinh dưỡng trong những loại rau này giúp bảo vệ mạch máu nhờ hàm lượng vitamin và đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại các phân tử nguy hiểm trong cơ thể.

Một người tiêu thụ một cốc rau lá xanh mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ, xảy ra do các cục máu đông cản trở lưu thông máu lên não.

Quả óc chó và các loại hạt khác

Lợi ích của quả óc chó đối với tim và não bắt nguồn từ hàm lượng axit alpha-linolenic (ALA) thuộc họ axit béo omega-3. Omega-3 trong cơ thể tạo ra tác dụng chống viêm, giúp tăng cường lưu thông máu và giảm huyết áp, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Quả óc chó chứa các chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa, bằng cách bảo vệ tế bào và mạch máu.

Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc tiêu thụ quả óc chó thường xuyên giúp giảm cả nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Ăn một nắm quả óc chó cùng với hạnh nhân và hạt lanh mỗi ngày sẽ giúp duy trì hệ thống mạch máu của bạn.

Trái cây họ cam quýt

Vitamin C cùng với kali và flavonoid từ các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi và chanh, cung cấp các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Các chất dinh dưỡng trong những thực phẩm này có tác dụng bảo vệ mạch máu khỏe mạnh, đồng thời giảm viêm, nguyên nhân gây tổn thương và tắc nghẽn.

Các nghiên cứu chứng minh rằng ăn trái cây họ cam quýt thường xuyên giúp giảm nguy cơ đột quỵ nhờ cải thiện chức năng mạch máu, đồng thời hạ huyết áp.

Cá béo

Cá hồi, cá thu, cá ngừ cùng các loại cá béo khác rất giàu axit béo omega-3. Chất béo lành mạnh trong những thực phẩm này giúp làm giảm huyết áp, đồng thời chống viêm và cải thiện lượng cholesterol thông qua việc tăng cholesterol HDL tốt và giảm cholesterol LDL xấu. Những lợi ích này làm giảm nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn lưu thông máu lên não.

Các chuyên gia y tế khuyên bệnh nhân nên ăn cá béo 2-3 lần mỗi tuần để ngăn ngừa đột quỵ. Bạn có thể chế biến những loại cá này bằng cách nướng hoặc hấp, và sử dụng chúng trong các món salad và mì ống.

Sữa chua và các sản phẩm từ sữa ít béo

Sữa chua, cùng với các sản phẩm từ sữa ít béo khác, cung cấp cho cơ thể canxi, kali, protein và vitamin D. Cơ thể duy trì huyết áp khỏe mạnh thông qua kali, giúp điều chỉnh nồng độ natri. Mạch máu khỏe mạnh cùng với xương chắc khỏe được hỗ trợ bởi canxi và vitamin D.

Việc lựa chọn các sản phẩm thay thế sữa ít béo hoặc không béo thay vì sữa nguyên kem giúp mọi người giảm thiểu lượng chất béo bão hòa và cholesterol nạp vào cơ thể, vốn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ sữa chua thường xuyên giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim. Sữa chua có thể được dùng như một món ăn nhẹ, kết hợp với trái cây tươi và ngũ cốc nguyên hạt vào bữa sáng.

Mỹ Ý (Theo Times of India)