Messi chạm một tay vào ngôi Vua phá lưới MLS

MỹHat-trick trong trận Inter Miami thắng SC Nashville 5-2 giúp Lionel Messi tiến gần tới danh hiệu Vua phá lưới MLS đầu tiên.

Messi lập tuyệt phẩm mở tỷ số ở phút 34. Anh đón bóng giữa sân, trước khi thoát khỏi hai cầu thủ, đảo hướng đánh lừa một cầu thủ khác, rồi cứa lòng từ 18 m tung lưới SC Nashville. Đội trưởng Inter Miami còn thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 63, rồi cứa lòng trong vòng cấm hoàn tất cú hat-trick sau đó 18 phút.

Baltasar Rodriguez (phút 67) và Telasco Segovia (90+1) ghi hai bàn còn lại cho Inter Miami, trong khi Sam Surridge (43) và Jacob Shaffelburg (45+6) gỡ hai bàn cho đội chủ nhà.

Lionel Messi (phải) mừng bàn trong trận SC Nashville 2-5 Inter Miami ở vòng cuối MLS tối 18/10. Ảnh: Inter Miami

Với cú hat-trick ở vòng cuối MLS 2025, Messi nâng tổng số bàn từ đầu mùa lên 29. Anh tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới khi hơn Sam Surridge và Denis Bouanga (đội Los Angeles FC) 5 bàn.

Trận Colorado Rapids - Los Angeles FC thi đấu muộn hơn ba giờ đồng hồ. Bouanga cần ghi ít nhất 5 bàn để chia sẻ vị trí dẫn đầu với Messi.

Bên cạnh 29 bàn, Messi còn góp 18 đường chuyền dọn cỗ. Anh cùng Anders Dreyer của San Diego FC dẫn đầu bảng kiến tạo. San Diego FC còn một trận với Portland Timbers.

Với 29 bàn và 18 đường chuyền dọn cỗ, Messi đặt dấu ấn trực tiếp vào 47 bàn. Thành tích của anh chỉ kém kỷ lục 49 của Carlos Vela mùa 2019.

Trận thắng SC Nashville giúp Inter Miami về thứ tư trên bảng tổng sắp chung hai miền MLS, với 65 điểm sau 34 trận, hơn đội xếp thứ năm San Diego FC năm điểm. Vị trí này vừa đủ để Inter Miami giành suất dự CONCACAF Champions Cup 2026.

Cuối tháng 10 và đầu tháng 11, Messi và đồng đội sẽ gặp lại SC Nashville ở vòng một MLS Cup. Nếu thắng, họ sẽ đi tiếp gặp đội thắng trong cặp FC Cincinnati - Columbus Crew.

Thanh Quý