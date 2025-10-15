Messi tổ chức giải trẻ quốc tế 'Messi Cup' tại Miami

MỹHuyền thoại Lionel Messi vừa công bố "Messi Cup" - giải U16 quốc tế đầu tiên do anh sáng lập, quy tụ 8 CLB nổi tiếng thế giới trong đó có Barca, Man City hay Chelsea.

Thông qua công ty sản xuất 525 Rosario, siêu sao người Argentina sẽ ra mắt Messi Cup, giải đấu dành cho các đội trẻ hàng đầu thế giới. Sự kiện diễn ra từ 9 đến 14/12 tại Nam Florida, với 18 trận đấu được tổ chức ở nhiều địa điểm. Trong đó, Chase - sân nhà của Inter Miami - là nơi diễn ra trận chung kết.

8 CLB tham dự gồm Inter Miami, Barca, Man City, River Plate, Inter Milan, Newell’s Old Boys, Atletico Madrid và Chelsea. Các đội sẽ chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn, trước khi bước vào vòng play-off, tranh hạng ba và chung kết.

Messi công bố giải Messi Cup Lionel Messi công bố các đội dự Messi Cup.

"Tôi rất vui khi cuối cùng cũng có thể chia sẻ với mọi người điều này. Tháng 12 tới, Miami sẽ đăng cai một giải đấu bóng đá trẻ đặc biệt, quy tụ nhiều CLB hàng đầu thế giới", Messi nói ngày 14/10, khi công bố giải. "Đây không chỉ là những trận đấu, chúng tôi còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Giải đấu này dành cho thế hệ tương lai của bóng đá. Hy vọng các bạn sẽ thích Messi Cup".

Theo thông cáo của 525 Rosario, mục tiêu của Messi Cup không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là một nền tảng kết nối văn hóa và công nghệ.

"Hơn cả một giải đấu, đây là chuỗi sự kiện trực tiếp và nền tảng kỹ thuật số kết hợp thể thao, văn hóa và đổi mới. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra giá trị bền vững cho các cầu thủ trẻ, cộng đồng yêu bóng đá, và các thương hiệu muốn xây dựng mối liên kết chân thực trong kỷ nguyên mới của môn thể thao vua", công ty viết.

Ông Tim Pastore, Giám đốc điều hành của 525 Rosario, nhấn mạnh: "Messi Cup là điểm gặp gỡ giữa bóng đá hôm nay và những ngôi sao của ngày mai. Đây là cơ hội để tôn vinh tài năng, văn hóa và tinh thần cộng đồng, tạo ra di sản vượt ra ngoài sân cỏ".

"Lionel Messi đang viết tiếp di sản của anh - lần này không phải trên sân cỏ, mà ở vai trò người tổ chức", trang ESPN bình luận về sự kiện.

Lionel Messi giao lưu với các cầu thủ trẻ Inter Miami trong ngày nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất MLS 2024. Ảnh: Inter Miami

Messi là cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ngôi sao Argentina đã ghi 886 bàn và có 396 kiến tạo qua 1.128 trận trong sự nghiệp, hiện giữ các kỷ lục giành 46 danh hiệu tập thể, 8 Quả Bóng Vàng và 6 Giày Vàng châu Âu. Tiền đạo 38 tuổi cũng là cầu thủ duy nhất thâu tóm mọi danh hiệu lớn nhất trong bóng đá, gồm World Cup, Champions League, Quả Bóng Vàng, Giày Vàng châu Âu, Cầu thủ hay nhất World Cup và Laureus (VĐV thể thao hay nhất).

Messi bắt đầu sự nghiệp tại Barca, nơi anh giành 10 La Liga và bốn Champions League trong 17 năm. Từ năm 2021, anh giành thêm hai Ligue 1 cùng PSG, Leagues Cup và Supporters' Shield cùng Inter Miami. Với các tuyển Argentina, Messi thâu tóm World Cup 2022, Copa America 2021, 2024, U20 World Cup 2005 và HC vàng Olympic 2008.

Hồng Duy (theo ESPN)