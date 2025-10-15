Messi lập kỷ lục kiến tạo ở cấp ĐTQG

MỹVới 2 đường chuyền cho đồng đội ghi bàn trong trận giao hữu Argentina thắng Puerto Rico 6-0, Lionel Messi trở thành cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Ghi bàn: Mac Allister 14' & 36', Montiel 23', Echevarria phản lưới 64', Lautaro Martinez 79' & 84'.

Phút 23, Messi châm bóng qua đầu hàng thủ Puerto Rico để Gonzalo Montiel thoát xuống vô-lê chân phải, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 84, thủ quân Argentina tiếp tục ghi dấu ấn với giật gót trong vòng cấm để Lautaro Martinez đặt lòng chân phải về góc xa, ấn định chiến thắng 6-0.

Messi kiến tạo cho Argentina Messi châm bóng kiến tạo cho Gonzalo Montiel.

Đây lần lượt là pha kiến tạo thứ 59 và 60 của Messi trong màu áo tuyển Argentina - kỷ lục ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Anh vượt qua thành tích của Landon Donovan (58 kiến tạo cho tuyển Mỹ) và Neymar (59 kiến tạo cho tuyển Brazil).

Messi nâng thành tích lên 1.384 lần góp dấu giày vào bàn trong sự nghiệp, gồm 886 bàn và 398 kiến tạo.

Siêu sao 38 tuổi được cho nghỉ trong trận giao hữu Argentina thắng Venezuela 1-0 ngày 10/10, góp hai bàn và một kiến tạo trong trận Inter Miami thắng Atlanta United 4-0 ở vòng áp chót MLS sau đó một ngày. Anh tái xuất ở tuyển Argentina khi đá trọn 90 phút trước Puerto Rico tại sân vận động Lockhart, Florida ngày 14/10.

Messi lập cú đúp kiến tạo cho Argentina Messi đánh gót kiến tạo cho Lautaro Martinez.

Dù không ghi bàn, Messi vẫn được chuyên trang Sofacsore chấm 9,1 điểm - chỉ kém hai đồng đội là Alexis Mac Allister và Nicolas Gonzalez (cùng 9,2 điểm). Messi chạm bóng 111 lần, chuyền chính xác 82% với 6 đường quyết định (key pass). Anh dứt điểm 8 lần, với hai cú trúng đích và một lần đưa bóng dội cột.

Trận này, Argentina áp đảo khi kiểm soát bóng 69%, dứt điểm 25 lần với 11 cú trúng đích - so với 5 và 3 của Puerto Rico. Argentina thắng 6-0 nhờ các cú đúp của Mac Allister, Lautaro Martinez, một bàn của Gonzalo Montiel cùng pha phản lưới của Steven Echevarria.

Lautaro Martinez (trái) chia vui cùng Lionel Messi trong trận Argentina thắng Puerto Rico 6-0 tại sân vận động Lockhart, Florida, Mỹ ngày 14/10/2025. Ảnh: AP

Trong đó, Lautaro Martinez chạm mốc 35 bàn, vươn lên thứ tư danh sách ghi bàn hàng đầu trong lịch sử tuyển Argentina, bằng Hernan Crespo. Những cầu thủ có thành tích tốt hơn là Sergio Aguero (42 bàn), Gabriel Batistuta (54) và Messi (114).

Argentina đã giành vé dự World Cup 2026. Những trận giao hữu kiểu này sẽ giúp thầy trò Lionel Scaloni tiếp tục hoàn thiện trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu được đồng tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm sau.

Hồng Duy