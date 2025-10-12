Messi lập cú đúp trong ngày Inter Miami đại thắng

MỹLionel Messi góp hai bàn và một kiến tạo trong trận Inter Miami thắng Atlanta United 4-0 ở vòng áp chót MLS, tối 11/10.

Trên sân nhà Chase, phút 39, Messi phá thế quân bình cho Inter Miami, bằng cú cứa lòng từ 16 m đưa bóng vào góc cao, sau đường chuyền từ trung lộ của Tadeo Allende. Đầu hiệp hai, anh chuyền dài từ sân nhà, dọn cỗ cho Jordi Alba lốp bóng qua thủ môn nhân đôi cách biệt.

Alba vừa tuyên bố chia tay sự nghiệp cầu thủ sau mùa giải 2025. Bàn vào lưới Atlanta United có thể xem là một trong những món quà cuối cùng mà hậu vệ trái người Tây Ban Nha gửi tặng CĐV.

Đến phút 87, chính Alba đáp lễ Messi, bằng chuyền dài cho đội trưởng phá bẫy việt vị, sút chéo góc ấn định chiến thắng 4-0. Trước đó, phút 61, một cựu cầu thủ khác của Barca là Luis Suarez vô-lê ghi bàn thứ ba cho Inter Miami.

Messi đi bóng trong trận Inter Miami thắng Atlanta United 4-0 ở MLS tối 11/10. Ảnh: AP

Với cú đúp vào lưới Atlanta United, Messi giành lợi thế trong cuộc đua Vua phá lưới MLS. Anh hiện dẫn đầu với 26 bàn, hơn cầu thủ xếp thứ hai là Denis Bouanga của Los Angeles FC hai bàn.

Sau trận này, Inter Miami có cùng 62 điểm với FC Cincinnati, nhưng không còn cơ hội đua tranh chức vô địch. Tuần trước, Philadelphia đã đủ điểm đăng quang giai đoạn bảng Suppoter' Shield sớm một vòng với 66 điểm.

Ngày 18/10, Inter Miami sẽ chơi trận cuối giai đoạn bảng trên sân Nashville. Cuối tháng 10 và đầu tháng 11, họ sẽ tham dự giai đoạn tranh MLS Cup dành cho 18 đội dẫn đầu.

Messi chơi trận thắng Atlanta United giữa lúc được triệu tập lên tuyển Argentina. HLV Lionel Scaloni cho tiền đạo đội trưởng nghỉ giao hữu với Venezuela hôm 10/10 để trở lại phục vụ CLB, nhưng vẫn hy vọng Messi có mặt khi gặp Puerto Rico ngày 13/10. Điểm thuận lợi cho Messi là các trận đấu của Argentina đều diễn ra tại Miami.

Thanh Quý