Messi gia hạn với Inter Miami đến tuổi 41

MỹInter Miami thông báo ký hợp đồng mới với thủ quân 38 tuổi Lionel Messi đến năm 2028, thêm ba năm so với thỏa thuận cũ.

Thông tin được CLB công bố bằng video ngắn trên mạng xã hội, ghi lại cảnh Messi ngồi ký hợp đồng giữa công trường xây dựng sân mới Miami Freedom Park. Dòng chú thích cũng đơn giản: "Anh ấy đã về nhà".

Messi mừng bàn thắng vào lưới Atlanta United tối 11/11/2025 trên sân Chase, thành phố Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ. Ảnh: AP

Hợp đồng mới đánh dấu cột mốc quan trọng cho Messi lẫn Inter Miami. Khi sân Miami Freedom Park khánh thành năm 2026, siêu sao Argentina sẽ là biểu tượng mở màn cho kỷ nguyên mới của đội bóng. Sân bóng có 25.000 chỗ ngồi, gần sân bay quốc tế Miami, với công viên xanh, khu ẩm thực, trung tâm công nghệ và nhiều tiện ích cộng đồng.

"Cách tốt nhất để giúp Messi là làm đúng mọi thứ", HLV Javier Mascherano nói. "Khi cậu ấy cảm thấy thoải mái, cả đội sẽ chơi tốt. Có Messi, cơ hội chiến thắng luôn ở trước mắt".

Ở tuổi 38, Messi vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất Bắc Mỹ. Anh vừa kết thúc giai đoạn một mùa giải 2025 với giải thưởng Giày Vàng MLS, nhờ 29 bàn thắng và 19 đường kiến tạo. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS ghi nhiều hơn một bàn trong 10 trận, chỉ trong một mùa giải.

Sự hiện diện của Messi còn làm thay đổi cả giải đấu. "Khi Messi chọn MLS, đó là bước ngoặt lịch sử. Cậu ấy mang sự chú ý toàn cầu đến bóng đá Bắc Mỹ", Ủy viên MLS Don Garber chia sẻ. "Chúng tôi hạnh phúc vì Messi quyết định ở lại".

Theo USA Today, Messi tiếp tục nhận lương cao nhất giải, với thu nhập khoảng 20,4 triệu USD mỗi năm. Hợp đồng mới vẫn giữ điều khoản đặc biệt, đó là sau khi giải nghệ, Messi sẽ trở thành đồng sở hữu Inter Miami cùng Jorge Mas, Jose Mas và David Beckham.

Kể từ khi gia nhập vào tháng 7/2023, Messi đã giúp đội giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử, Leagues Cup 2023. Anh cũng đoạt danh hiệu MVP (Cầu thủ hay nhất) mùa giải 2024.

Với hợp đồng mới, Messi có thể thi đấu chuyên nghiệp đến mùa 2028, tức năm anh 41 tuổi. "Tôi sống từng ngày, chơi từng trận đấu", Messi nói. "Khi còn thấy vui, tôi sẽ tiếp tục. Nếu không, tôi sẽ dừng lại. Mọi thứ tùy thuộc vào cảm giác của tôi".

Messi vẫn để ngỏ khả năng tham dự World Cup 2026, diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Khi đó anh sẽ 39 tuổi, và nếu góp mặt, đó có thể là lần cuối anh dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Messi sẽ cùng Inter Miami chơi những trận đầu vòng play-off gặp Nashville. Lượt đi diễn ra tại Florida tối 24/10, lượt về đá ở Tennessee tối 1/11.

Hoàng An (theo USA Today, AP)