5 món ăn uống sáng tưởng lành mạnh nhưng có thể gây hại

Cà phê có đường uống vào buổi sáng có thể làm tăng nhanh đường huyết, còn sữa chua có hương vị thường chứa đường tinh luyện dễ dẫn đến tăng cân.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng sau một đêm dài nghỉ ngơi. Tuy nhiên, lựa chọn thực phẩm vào thời điểm này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Không ít người bắt đầu ngày mới với những món ăn phổ biến được xem là lành mạnh nhưng thực tế không phải lựa chọn nào cũng có lợi. Dưới đây là một số món ăn sáng quen thuộc có thể tiềm ẩn tác động không tốt đối với sức khỏe.

Cà phê nhiều đường

Các loại cà phê pha chế như mocha (cà phê chocolate), frappe (cà phê xay lạnh), caramel macchiato (cà phê sữa vị caramel) thường chứa lượng đường rất cao. Một số có thể cung cấp tới 70 g đường, tương đương khoảng 280 calo hoặc hơn mỗi cốc.

Sử dụng những đồ uống này vào bữa sáng có thể làm tăng nhanh đường huyết, kích thích cơ thể tiết insulin để điều chỉnh. Sau đó, đường huyết giảm nhanh có thể khiến bạn cảm thấy đói và dễ cáu gắt. Nếu dùng kèm với các thực phẩm khác, tổng lượng calo và đường trong bữa sáng có thể vượt mức cần thiết, dễ dẫn đến tăng cân.

Để ly cà phê buổi sáng lành mạnh hơn, nên chọn cà phê rang nhạt đến vừa, hạt nguyên chất hữu cơ. Uống cà phê đen hoặc thêm gia vị như quế để bổ sung chất chống oxy hóa, đồng thời hạn chế đường, kem béo nhân tạo và không nên tiêu thụ quá nhiều cũng mang lại lợi ích.

Nước ép trái cây

Nước ép trái cây thường được xem là lựa chọn lành mạnh nhờ cung cấp dưỡng chất từ trái cây tươi. Tuy nhiên, loại đồ uống này (đặc biệt loại đóng chai) chủ yếu chứa đường đơn như sucrose và fructose, có thể làm tăng nhanh đường huyết. Đồng thời, quá trình ép làm giảm đáng kể lượng chất xơ khiến giá trị dinh dưỡng không còn trọn vẹn. Để bổ sung vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ hiệu quả hơn, nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả vào buổi sáng.

Mì ăn liền

Mì ăn liền thường được chiên ngập dầu trước khi đóng gói nên chứa nhiều chất béo không có lợi, bất kể nguyên liệu ban đầu. Khi chế biến, việc thêm dầu, gia vị và các thành phần khác càng làm tăng tổng năng lượng của món ăn. Sự kết hợp giữa chất béo, carbohydrate tinh chế và gluten nếu tiêu thụ thường xuyên, đặc biệt vào buổi sáng, có thể góp phần gây tăng cân.

Sữa chua có hương vị

Các loại sữa chua đóng hộp có hương vị thường được dùng cùng yến mạch hoặc granola. Tuy nhiên, chúng thường chứa đường tinh luyện, hương liệu nhân tạo và chất bảo quản. Tiêu thụ thường xuyên có thể dẫn đến dư thừa đường, làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và bệnh tim mạch.

Nên chọn sữa chua Hy Lạp nguyên béo, không đường như một phương án thay thế lành mạnh hơn. Loại này giàu protein hơn các loại sữa chua thông thường và có thể tự điều chỉnh vị ngọt theo khẩu vị, chẳng hạn thêm một ít mật ong, trái cây tươi cắt nhỏ.

Ngũ cốc ăn sáng có đường

Ngũ cốc ăn sáng thường được chế biến sẵn, là lựa chọn phổ biến nhờ tính tiện lợi, dễ ăn. Tuy nhiên, phần lớn các loại ngũ cốc ăn sáng chứa nhiều đường và ngũ cốc tinh chế. Việc tiêu thụ nhiều đường có thể gây hại cho sức khỏe và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Khi sử dụng, nên đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên lựa chọn tốt hơn là các loại ngũ cốc giàu chất xơ và ít đường. Cân nhắc các lựa chọn lành mạnh hơn như cháo yến mạch hoặc trứng.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)