5 món ăn uống có thể phòng ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới, chịu ảnh hưởng từ yếu tố di truyền và tuổi tác. Tuy nhiên, duy trì chế độ ăn hợp lý có thể giảm nguy cơ hoặc làm chậm tiến triển bệnh.

Cà chua giàu lycopene - chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào, giảm viêm và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Nấu chín cà chua giúp lycopene giải phóng dễ dàng, cơ thể hấp thụ tốt hơn nhờ nhiệt độ và quá trình phá vỡ thành tế bào thực vật.