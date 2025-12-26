5 món ăn uống có thể phòng ung thư tuyến tiền liệt

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới, chịu ảnh hưởng từ yếu tố di truyền và tuổi tác. Tuy nhiên, duy trì chế độ ăn hợp lý có thể giảm nguy cơ hoặc làm chậm tiến triển bệnh.
Cà chua giàu lycopene - chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tế bào, giảm viêm và nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. Nấu chín cà chua giúp lycopene giải phóng dễ dàng, cơ thể hấp thụ tốt hơn nhờ nhiệt độ và quá trình phá vỡ thành tế bào thực vật.
Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa gọi là catechin, nhất là EGCG, giúp bảo vệ tế bào tuyến tiền liệt khỏi tổn thương và ức chế viêm. Uống trà xanh hàng ngày có thể cung cấp tác dụng bảo vệ, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh. Trà xanh là đồ uống ít calo, có thể thay thế đồ uống ngọt, tốt cho sức khỏe tổng thể.
Cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi giàu axit béo omega-3, có đặc tính chống viêm, hỗ trợ làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Ăn cá khoảng hai hoặc ba bữa một tuần, mỗi bữa khoảng 85 g, là cách đơn giản để bổ sung chất béo có lợi, giảm đáng kể tốc độ phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu.
Các loại hạt rất giàu chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất tốt. Hạt óc chó chứa một chất hóa học gọi là polyphenol, có thể ngăn ngừa viêm nhiễm và stress oxy hóa trong cơ thể. Thường xuyên ăn các loại hạt, khoảng 28 g mỗi ngày vào buổi sáng hoặc trộn chúng với salad để bổ sung thêm chất dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt.
Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng và cải brussels chứa glucosinolate, khi phân hủy tạo ra sulforaphane - hợp chất có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài đặc tính chống ung thư, những loại rau này giàu vitamin, chất xơ và khoáng chất, tốt cho sức khỏe tổng thể. Nên ăn khoảng 15 g mỗi ngày để tận dụng lợi ích.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo