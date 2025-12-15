5 lợi ích sức khỏe khi ăn phô mai

Phô mai giàu canxi tốt cho xương và chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ tim mạch, bảo vệ mạch máu.

Có nhiều loại phô mai khác nhau, kết đông sữa (bò, dê, cừu...) rồi lên men (ủ), trải qua quá trình tách nước, cô đặc protein và chất béo, tạo thành bánh phô mai với hương vị, kết cấu đặc trưng. Phô mai tươi thường có độ ẩm cao và kết cấu mềm, có thể ăn ngay mà không cần thời gian ủ. Thành phần dinh dưỡng rất khác nhau giữa các loại phô mai.

Người lớn và trẻ nhỏ có thể dùng mỗi lần một miếng phô mai tương đương 15 g, tối đa 30 g mỗi ngày. Không nên thay thế hoàn toàn phô mai cho sữa hay sữa chua.

Lợi ích

Nguồn cung cấp dinh dưỡng tốt

Phô mai là nguồn cung cấp canxi, chất béo và protein dồi dào. Nó cũng chứa hàm lượng cao vitamin A, B2, B12, cùng với kẽm, phốt pho. Phô mai làm từ 100% sữa động vật ăn cỏ có thể cung cấp sự cân bằng lành mạnh hơn giữa axit béo omega-6 và omega-3 so với chế độ ăn dựa vào sữa thông thường. Chất béo omega-3 rất quan trọng cho sức khỏe tim mạch cùng trao đổi chất.

Cung cấp chất béo tốt

Phô mai (đặc biệt là loại từ động vật ăn cỏ) chứa một lượng nhỏ axit linoleic liên hợp (CLA). CLA là một chất béo lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa béo phì, bệnh tim và giảm viêm.

Hỗ trợ sức khỏe xương và cơ bắp

Ăn phô mai rất tốt cho quá trình xây dựng xương và cơ bắp chắc khỏe. Protein whey là loại protein được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm bổ sung tăng cơ dạng bột, có rất nhiều trong phô mai.

Vì phô mai được làm từ sữa nên nó cũng chứa nhiều canxi. Canxi có thể giúp xương phát triển chắc khỏe hơn, ngăn ngừa loãng xương khi bạn già đi. Vitamin A, D, K và kẽm trong phô mai cũng giúp phát triển và duy trì chức năng xương.

Bảo vệ mạch máu

Thực phẩm này còn là nguồn cung cấp glutathione tốt, một chất chống oxy hóa giúp duy trì sức khỏe não bộ. Đặc tính chống oxy hóa này cũng có thể giúp mạch máu hoạt động tốt hơn.

Tốt cho tim mạch

Các sản phẩm sữa lên men như sữa chua và phô mai có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Chúng cung cấp nhiều dinh dưỡng, có đặc tính chống viêm. Viêm nhiễm kéo dài có liên quan đến tăng nguy cơ bệnh tim.

Nguy cơ

Phô mai có thể gây ra những tác dụng không mong muốn nếu bị nhiễm khuẩn hoặc ở người mắc một số tình trạng sức khỏe nhất định.

Nhiễm khuẩn listeria

Phô mai làm bằng sữa chưa tiệt trùng hoặc sữa tươi đôi khi có thể bị nhiễm khuẩn listeria. Ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn listeria có thể gây bệnh. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, trẻ em, người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch.

Tình trạng sức khỏe và chế độ ăn uống đặc biệt

Phô mai chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng nên một số người có thể cần lưu ý hàm lượng dinh dưỡng của nó:

Giàu calo: Phô mai là một loại thực phẩm giàu calo. Tùy thuộc vào loại phô mai mà chúng có thể cung cấp 100 calo mỗi 28,35 g.

Giàu chất béo bão hòa: Phô mai giàu chất béo, bao gồm cả chất béo bão hòa. Phô mai sữa nguyên kem được làm từ sữa thường, không tách béo, có thể chứa nhiều chất béo bão hòa. Ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol.

Nhiều muối: Phô mai cũng thường chứa nhiều natri. Ăn thực phẩm giàu natri có thể làm tăng huyết áp ở người bệnh huyết áp cao.

Ít chất xơ: Phô mai không chứa chất xơ, dung nạp quá nhiều có thể gây táo bón, đặc biệt nếu chế độ ăn của bạn thiếu chất xơ.

Dị ứng và không dung nạp lactose

Một số người nên tránh ăn phô mai do các tình trạng như không dung nạp lactose hoặc dị ứng sữa.

Không dung nạp lactose: Phô mai chứa lactose, một loại đường mà người mắc chứng không dung nạp lactose không thể tiêu hóa được vì cơ thể thiếu enzyme phân hủy lactose. Trong những trường hợp này, ăn thực phẩm chứa lactose có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa bao gồm đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy.

Dị ứng sữa: Người bị dị ứng với sữa không thể ăn phô mai hoặc các thực phẩm khác có chứa sữa. Dị ứng sữa tức là cơ thể có phản ứng miễn dịch với một hoặc nhiều protein trong sữa chẳng hạn như casein. Casein cũng là một thành phần trong một số loại phô mai làm từ đậu nành.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Healthline)