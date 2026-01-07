5 loại hạt giúp giảm acid uric

Tăng acid uric xảy ra khi thận không loại bỏ hiệu quả chất thải này, dẫn đến tinh thể lắng đọng ở khớp, thận, gây gout hoặc sỏi thận. Ăn một số loại hạt có thể hỗ trợ kiểm soát acid uric cao.

Hạt điều giàu dinh dưỡng, hàm lượng purin thấp, phù hợp cho người mắc bệnh gout. Chúng giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), đồng thời cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết duy trì chức năng cơ thể.