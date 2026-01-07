5 loại hạt giúp giảm acid uric

Tăng acid uric xảy ra khi thận không loại bỏ hiệu quả chất thải này, dẫn đến tinh thể lắng đọng ở khớp, thận, gây gout hoặc sỏi thận. Ăn một số loại hạt có thể hỗ trợ kiểm soát acid uric cao.
Hạt điều giàu dinh dưỡng, hàm lượng purin thấp, phù hợp cho người mắc bệnh gout. Chúng giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL), đồng thời cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết duy trì chức năng cơ thể.
Hạt óc chó rất tốt cho người bị acid uric cao vì chúng ít purin, giàu omega-3 chống viêm, giúp giảm viêm, hỗ trợ chức năng thận trong việc đào thải acid uric. Đây cũng là món ăn nhẹ lành mạnh cho người bệnh gout khi ăn với lượng vừa phải (khoảng một nắm mỗi ngày).
Hạt hạnh nhân giúp giảm mức acid uric nhờ lượng purin thấp, giàu vitamin E, magiê và mangan. Chúng cũng giàu chất chống oxy hóa, có thể chống lại các gốc tự do. Hạnh nhân chứa nhiều calo vì kiểm soát khẩu phần ăn (khoảng 30 g mỗi ngày) là rất cần thiết để tránh tăng cân, ảnh hưởng tiêu cực đến nồng độ acid uric.
Hạt lanh rất giàu axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự sản xuất. Dầu hạt lanh có tác dụng chống viêm, giảm đau do nồng độ acid uric cao. Loại hạt này còn giảm nguy cơ viêm nhiễm, cải thiện sức khỏe thận, từ đó hỗ trợ loại bỏ acid uric hiệu quả hơn. Thêm hạt lanh xay vào sinh tố hoặc ngũ cốc hàng ngày để mang lại lợi ích lâu dài cho người mắc bệnh gout.
Hạt Brazil giàu chất xơ và ít purin, hỗ trợ kiểm soát nồng độ acid uric, giảm đau do bệnh gout. Hạt Brazil tốt cho việc kiểm soát acid uric cao (tăng acid uric máu) và bệnh gout nhờ hàm lượng purin thấp, selen cao giúp giải độc thận, dồi dào chất xơ. Song chúng cũng chứa một số oxalat nên người bị sỏi thận cần lưu ý.
Bảo Bảo (Theo Health Shots)
Ảnh: Bảo Bảo, AI