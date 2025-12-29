5 đồ uống buổi sáng giúp xương chắc khỏe

Duy trì xương chắc khỏe không chỉ nhờ vận động mà còn cần chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chọn đồ uống buổi sáng phù hợp cung cấp dưỡng chất quan trọng cho xương.
Sữa nghệ ấm: Curcumin là hợp chất hoạt tính trong nghệ có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Khi kết hợp với sữa giàu canxi, đồ uống này hỗ trợ tăng mật độ xương. Nghệ còn giúp cải thiện sức khỏe khớp, trở thành lựa chọn lành mạnh cho những người muốn tăng cường hệ xương. Uống sữa nghệ vào buổi sáng cũng cung cấp vitamin D và khả năng giảm viêm.
Nước cam tươi: Nước cam dồi dào vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen - loại protein giữ cho xương chắc khỏe. Uống một ly nước cam tươi vào buổi sáng có thể tăng cường hệ miễn dịch, giúp hấp thụ canxi để duy trì xương khỏe.
Sinh tố sữa hạnh nhân: Sữa hạnh nhân tự nhiên giàu canxi và vitamin D. Pha sữa hạnh nhân với các loại trái cây như chuối (giàu kali), các loại quả mọng (chứa vitamin K) có thể tạo ra một ly sinh tố thơm ngon và bổ dưỡng. Thức uống này cung cấp sự kết hợp của các vitamin và khoáng chất hoạt động cùng nhau để tăng cường xương và cải thiện mật độ xương.
Sinh tố xanh với rau cải: Một ly sinh tố từ cải xoăn, cải bó xôi và sữa hạnh nhân có thể cải thiện sức mạnh và độ dẻo dai của xương. Cải xoăn giàu canxi, vitamin K và magiê - tất cả đều quan trọng cho sức khỏe xương. Cải bó xôi cung cấp folate và vitamin C thúc đẩy hình thành collagen. Xay nhuyễn rau lá xanh với sữa hạnh nhân tạo ra thức uống giàu dinh dưỡng.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bảo Bảo