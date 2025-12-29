5 đồ uống buổi sáng giúp xương chắc khỏe

Duy trì xương chắc khỏe không chỉ nhờ vận động mà còn cần chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chọn đồ uống buổi sáng phù hợp cung cấp dưỡng chất quan trọng cho xương.

Sữa nghệ ấm: Curcumin là hợp chất hoạt tính trong nghệ có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Khi kết hợp với sữa giàu canxi, đồ uống này hỗ trợ tăng mật độ xương. Nghệ còn giúp cải thiện sức khỏe khớp, trở thành lựa chọn lành mạnh cho những người muốn tăng cường hệ xương. Uống sữa nghệ vào buổi sáng cũng cung cấp vitamin D và khả năng giảm viêm.