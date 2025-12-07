5 củ quả màu vàng giúp cơ thể đào thải acid uric

Chuối là một trong những loại trái cây tốt để giảm chỉ số acid uric trong máu. Chuối còn có rất ít purin - một hợp chất tự nhiên phân hủy thành acid uric trong cơ thể, nên là một lựa chọn tốt cho người mắc chứng tăng acid uric.