5 củ quả màu vàng giúp cơ thể đào thải acid uric

Một quả kiwi cung cấp lượng vitamin C nhiều hơn hai quả cam. Vitamin C giúp hạ nồng độ acid uric bằng cách cải thiện chức năng thận. Chúng hòa tan các tinh thể acid uric trong khớp, có thể ngăn ngừa các cơn gout. Dù vỏ kiwi cũng là nguồn chất xơ và chất chống oxy hóa tốt song người bị sỏi thận không nên ăn vỏ vì hàm lượng chất oxalate cao.
Chanh nhiều vitamin C, ngoài tác dụng kiềm hóa cơ thể còn cung cấp nước đồng thời chứa citrate tự nhiên, giảm tích tụ acid uric trong thận. Chúng cũng góp phần đào thải acid uric dư thừa qua nước tiểu, phòng tránh sỏi thận.
Vắt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm để uống vào buổi sáng sớm hoặc nhâm nhi nước chanh trong ngày. Để tăng thêm hương vị và lợi ích, bạn có thể thêm vài lát bạc hà hoặc dưa chuột.
Dứa không chỉ giàu vitamin C mà còn chứa bromelain, một loại enzyme tự nhiên có tác dụng chống viêm, đẩy lùi tình trạng viêm và đau liên quan đến các bệnh như gout. Ưu tiên ăn cả quả dứa thay vì uống nước ép mua sẵn để kiểm soát lượng đường bổ sung.
Chuối là một trong những loại trái cây tốt để giảm chỉ số acid uric trong máu. Chuối còn có rất ít purin - một hợp chất tự nhiên phân hủy thành acid uric trong cơ thể, nên là một lựa chọn tốt cho người mắc chứng tăng acid uric.
Bảo Bảo (Theo Health Shots, Everyday Health, Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI