5 thực phẩm bổ thận nên ăn hàng tuần

Thận hoạt động không ngừng nghỉ, lọc máu, loại bỏ độc tố và thực hiện các chức năng thiết yếu khác. Tuổi tác cùng với lối sống kém lành mạnh, mất nước mạn tính, lạm dụng rượu bia… có thể khiến thận dần suy yếu. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể cung cấp các dưỡng chất có lợi, tăng cường chức năng thận.
Ăn tỏi thúc đẩy hoạt động bình thường của thận nhờ đặc tính lợi tiểu. Đây còn là nguồn giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ, công dụng giảm viêm, chống nhiễm trùng và giảm cholesterol. Tỏi có thể được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau và thay muối làm gia vị để giảm lượng natri nạp hàng ngày.
Thận hoạt động không ngừng nghỉ, lọc máu, loại bỏ độc tố và thực hiện các chức năng thiết yếu khác. Tuổi tác cùng với lối sống kém lành mạnh, mất nước mạn tính, lạm dụng rượu bia… có thể khiến thận dần suy yếu. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể cung cấp các dưỡng chất có lợi, tăng cường chức năng thận.
Ăn tỏi thúc đẩy hoạt động bình thường của thận nhờ đặc tính lợi tiểu. Đây còn là nguồn giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ, công dụng giảm viêm, chống nhiễm trùng và giảm cholesterol. Tỏi có thể được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau và thay muối làm gia vị để giảm lượng natri nạp hàng ngày.
Lòng trắng trứng cung cấp nguồn protein chất lượng cao, ít phốt pho tốt cho thận. Đây có thể là lựa chọn tốt hơn so với trứng nguyên quả cho người đang mắc bệnh thận. Dùng lòng trắng trứng để làm trứng ốp la hoặc bánh mì sandwich. Bạn cũng có thể luộc chín rồi lấy lòng trắng để làm salad rau xanh.
Lòng trắng trứng cung cấp nguồn protein chất lượng cao, ít phốt pho tốt cho thận. Đây có thể là lựa chọn tốt hơn so với trứng nguyên quả cho người đang mắc bệnh thận. Dùng lòng trắng trứng để làm trứng ốp la hoặc bánh mì sandwich. Bạn cũng có thể luộc chín rồi lấy lòng trắng để làm salad rau xanh.
Bắp cải không chỉ chứa nhiều vitamin nhóm B tốt cho thận mà còn chứa nhiều vitamin K, C, cùng với chất xơ và folate. Các dưỡng chất này hoạt động cùng nhau như những chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do có hại có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm thận. Bắp cải phù hợp làm món luộc, hấp, xào hoặc nấu canh đều ngon miệng, bổ dưỡng.
Bắp cải không chỉ chứa nhiều vitamin nhóm B tốt cho thận mà còn chứa nhiều vitamin K, C, cùng với chất xơ và folate. Các dưỡng chất này hoạt động cùng nhau như những chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do có hại có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm thận. Bắp cải phù hợp làm món luộc, hấp, xào hoặc nấu canh đều ngon miệng, bổ dưỡng.
Súp lơ có hàm lượng kali thấp nhưng lại chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate và một lượng lớn chất xơ. Những dưỡng chất này kết hợp với nhau giúp giảm viêm và stress oxy hóa - hai nguyên nhân gây tổn thương thận. Súp lơ còn cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học, đóng vai trò như lá chắn bảo vệ tế bào thận. Loại rau này có thể được ăn sống, hấp hoặc dùng để nấu súp.
Súp lơ có hàm lượng kali thấp nhưng lại chứa nhiều vitamin C, vitamin K, folate và một lượng lớn chất xơ. Những dưỡng chất này kết hợp với nhau giúp giảm viêm và stress oxy hóa - hai nguyên nhân gây tổn thương thận. Súp lơ còn cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học, đóng vai trò như lá chắn bảo vệ tế bào thận. Loại rau này có thể được ăn sống, hấp hoặc dùng để nấu súp.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI