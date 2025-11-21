5 thực phẩm bổ thận nên ăn hàng tuần

Thận hoạt động không ngừng nghỉ, lọc máu, loại bỏ độc tố và thực hiện các chức năng thiết yếu khác. Tuổi tác cùng với lối sống kém lành mạnh, mất nước mạn tính, lạm dụng rượu bia… có thể khiến thận dần suy yếu. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể cung cấp các dưỡng chất có lợi, tăng cường chức năng thận.

Ăn tỏi thúc đẩy hoạt động bình thường của thận nhờ đặc tính lợi tiểu. Đây còn là nguồn giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ, công dụng giảm viêm, chống nhiễm trùng và giảm cholesterol. Tỏi có thể được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau và thay muối làm gia vị để giảm lượng natri nạp hàng ngày.