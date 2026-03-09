5 bài tập đơn giản có thể giảm mỡ gan

Đi bộ nhanh
Đây là bài tập rất phù hợp với người bị gan nhiễm mỡ. Tập luyện với cường độ vừa phải có thể giúp giảm viêm - yếu tố quan trọng trong kiểm soát bệnh. Mỗi lần nên đi bộ nhanh 30-45 phút, khoảng 3-5 buổi mỗi tuần để thấy rõ hiệu quả. Kết hợp vận động với thay đổi lối sống có thể tăng cường trao đổi chất, giảm tích tụ mỡ trong gan và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Đi bộ nhanh
Đây là bài tập rất phù hợp với người bị gan nhiễm mỡ. Tập luyện với cường độ vừa phải có thể giúp giảm viêm - yếu tố quan trọng trong kiểm soát bệnh. Mỗi lần nên đi bộ nhanh 30-45 phút, khoảng 3-5 buổi mỗi tuần để thấy rõ hiệu quả. Kết hợp vận động với thay đổi lối sống có thể tăng cường trao đổi chất, giảm tích tụ mỡ trong gan và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT)
HIIT là hình thức tập luyện gồm các khoảng thời gian vận động với cường độ cao xen kẽ thời gian nghỉ ngắn. Phương pháp này hỗ trợ đốt cháy mỡ gan đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch.
Người bị gan nhiễm mỡ có thể tập HIIT như đạp xe, chạy bộ hoặc các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể trong 15 giây phút, tiếp đến 60-90 giây đi bộ hay vận động nhẹ. Lặp lại trong 15-20 phút, khoảng ba lần mỗi tuần để giảm đáng kể mỡ gan.
Tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT)
HIIT là hình thức tập luyện gồm các khoảng thời gian vận động với cường độ cao xen kẽ thời gian nghỉ ngắn. Phương pháp này hỗ trợ đốt cháy mỡ gan đồng thời cải thiện sức khỏe tim mạch.
Người bị gan nhiễm mỡ có thể tập HIIT như đạp xe, chạy bộ hoặc các bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể trong 15 giây phút, tiếp đến 60-90 giây đi bộ hay vận động nhẹ. Lặp lại trong 15-20 phút, khoảng ba lần mỗi tuần để giảm đáng kể mỡ gan.
Tập sức mạnh
Tập sức mạnh hoặc kháng lực như nâng tạ hoặc các bài tập dùng trọng lượng cơ thể như lunge, chống đẩy là phương pháp hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ. Phát triển cơ bắp giúp tăng tốc độ trao đổi chất khi nghỉ, từ đó cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, bao gồm cả mỡ tích tụ trong gan.
Tập luyện hai buổi mỗi tuần có thể cải thiện quá trình xử lý đường trong cơ thể và giảm tình trạng viêm ở gan. Kết hợp tập sức mạnh với các bài tập aerobic sẽ tạo thành kế hoạch luyện tập toàn diện, tốt cho sức khỏe gan.
Tập sức mạnh
Tập sức mạnh hoặc kháng lực như nâng tạ hoặc các bài tập dùng trọng lượng cơ thể như lunge, chống đẩy là phương pháp hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ. Phát triển cơ bắp giúp tăng tốc độ trao đổi chất khi nghỉ, từ đó cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, bao gồm cả mỡ tích tụ trong gan.
Tập luyện hai buổi mỗi tuần có thể cải thiện quá trình xử lý đường trong cơ thể và giảm tình trạng viêm ở gan. Kết hợp tập sức mạnh với các bài tập aerobic sẽ tạo thành kế hoạch luyện tập toàn diện, tốt cho sức khỏe gan.
Bơi lội
Các động tác bơi liên tục giúp tăng nhịp tim, thúc đẩy quá trình đốt chất béo và tăng độ nhạy insulin, từ đó hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ. Đây là hình thức tập luyện ít gây áp lực lên khớp, phù hợp với người có vấn đề về khớp hoặc muốn tránh các hoạt động tác động mạnh. Bơi 30-45 phút mỗi lần, khoảng 3-5 buổi mỗi tuần có thể giảm mỡ gan và thể lực tốt hơn.
Bơi lội
Các động tác bơi liên tục giúp tăng nhịp tim, thúc đẩy quá trình đốt chất béo và tăng độ nhạy insulin, từ đó hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ. Đây là hình thức tập luyện ít gây áp lực lên khớp, phù hợp với người có vấn đề về khớp hoặc muốn tránh các hoạt động tác động mạnh. Bơi 30-45 phút mỗi lần, khoảng 3-5 buổi mỗi tuần có thể giảm mỡ gan và thể lực tốt hơn.
Yoga
Yoga có khả năng giảm căng thẳng và tăng sự tập trung, hỗ trợ sức khỏe gan tổng thể. Một số tư thế như tam giác, rắn hổ mang và cánh cung có thể kích thích hoạt động của gan và cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan vùng bụng, hỗ trợ quá trình giải độc và giảm mỡ gan. Thực hành các tư thế yoga khoảng 30 phút mỗi lần, 3-4 buổi mỗi tuần có thể giúp người bị gan nhiễm mỡ cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Tư thế cánh cung: Nằm sấp trên thảm, gập hai đầu gối và đưa tay ra sau nắm cổ chân. Khi hít vào, nâng ngực và đùi khỏi mặt sàn, kéo chân lên cao để cơ thể tạo thành hình vòng cung. Giữ tư thế trong vài nhịp thở, sau đó thở ra, trở về vị trí ban đầu.
Yoga
Yoga có khả năng giảm căng thẳng và tăng sự tập trung, hỗ trợ sức khỏe gan tổng thể. Một số tư thế như tam giác, rắn hổ mang và cánh cung có thể kích thích hoạt động của gan và cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan vùng bụng, hỗ trợ quá trình giải độc và giảm mỡ gan. Thực hành các tư thế yoga khoảng 30 phút mỗi lần, 3-4 buổi mỗi tuần có thể giúp người bị gan nhiễm mỡ cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Tư thế cánh cung: Nằm sấp trên thảm, gập hai đầu gối và đưa tay ra sau nắm cổ chân. Khi hít vào, nâng ngực và đùi khỏi mặt sàn, kéo chân lên cao để cơ thể tạo thành hình vòng cung. Giữ tư thế trong vài nhịp thở, sau đó thở ra, trở về vị trí ban đầu.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Quỳnh Dung, Bảo Bảo, AI