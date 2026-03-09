5 bài tập đơn giản có thể giảm mỡ gan

Tập sức mạnh

Tập sức mạnh hoặc kháng lực như nâng tạ hoặc các bài tập dùng trọng lượng cơ thể như lunge, chống đẩy là phương pháp hỗ trợ kiểm soát gan nhiễm mỡ. Phát triển cơ bắp giúp tăng tốc độ trao đổi chất khi nghỉ, từ đó cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn, bao gồm cả mỡ tích tụ trong gan.

Tập luyện hai buổi mỗi tuần có thể cải thiện quá trình xử lý đường trong cơ thể và giảm tình trạng viêm ở gan. Kết hợp tập sức mạnh với các bài tập aerobic sẽ tạo thành kế hoạch luyện tập toàn diện, tốt cho sức khỏe gan.