6 tư thế yoga nên tập mỗi ngày

Yoga mang lại nhiều lợi ích sức khỏe về cả khía cạnh thể chất lẫn tinh thần. Dành 30-40 phút mỗi ngày để thực hành 6 tư thế đơn giản mà hiệu quả dưới đây có thể hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Tư thế trái núi (Tadasana)

Lợi ích: Cải thiện tư thế, giữ cột sống thẳng, duy trì đúng tư thế. Nó cũng hỗ trợ săn chắc đùi, đầu gối và mắt cá chân, đồng thời giảm mệt mỏi.

Cách thực hiện: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông, phân bổ đều trọng lượng. Siết nhẹ cơ bụng, kéo vai ra sau, nâng ngực. Giữ từ 30 giây đến một phút, hít thở sâu.