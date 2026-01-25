6 tư thế yoga nên tập mỗi ngày

Yoga mang lại nhiều lợi ích sức khỏe về cả khía cạnh thể chất lẫn tinh thần. Dành 30-40 phút mỗi ngày để thực hành 6 tư thế đơn giản mà hiệu quả dưới đây có thể hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
Tư thế trái núi (Tadasana)
Lợi ích: Cải thiện tư thế, giữ cột sống thẳng, duy trì đúng tư thế. Nó cũng hỗ trợ săn chắc đùi, đầu gối và mắt cá chân, đồng thời giảm mệt mỏi.
Cách thực hiện: Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông, phân bổ đều trọng lượng. Siết nhẹ cơ bụng, kéo vai ra sau, nâng ngực. Giữ từ 30 giây đến một phút, hít thở sâu.
Tư thế cái cây (Vrikshasana)
Lợi ích: Cải thiện thăng bằng, khả năng tập trung và tăng cường sức mạnh chân, mở hông, giữ tâm trí ổn định.
Cách thực hiện: Đứng thẳng, dồn trọng lượng sang chân trái. Đặt bàn chân phải lên đùi trong của chân trái. Chắp tay trước ngực hoặc đưa lên cao. Giữ 30 giây mỗi bên, thở đều.
Nằm gác chân lên tường (Viparita Karani)
Lợi ích: Cải thiện tuần hoàn máu và tiêu hóa, làm dịu hệ thần kinh, giảm lo âu. Tư thế yoga này cũng giảm sưng và mệt mỏi ở chân, giảm áp lực cho lưng dưới.
Cách thực hiện: Ngồi sát tường, nằm xuống và đưa chân lên tường. Thả lỏng tay dọc thân người, nhắm mắt và thở sâu 5-10 phút.
Tư thế con rắn (Bhujangasana)
Lợi ích: Tăng cường cột sống, mở rộng lồng ngực, góp phần giảm đau lưng và cứng khớp.
Cách thực hiện: Nằm sấp, đặt tay dưới vai. Hít vào, nâng ngực nhẹ nhàng, không ưỡn lưng quá mức. Giữ khuỷu tay hơi cong, vai thả lỏng. Giữ 20-30 giây, thở đều.
Tư thế cây cầu (Setu Bandhasana)
Lợi ích: Tăng cường cơ lưng, cơ mông, giảm căng thẳng lưng dưới và hông. Thực hành tư thế này thường xuyên còn hỗ trợ tiêu hóa, kích thích các cơ quan vùng bụng, mở ngực, cải thiện dung tích phổi.
Cách thực hiện: Nằm ngửa, co gối, hai bàn chân đặt trên sàn. Đưa tay tay dọc thân, lòng bàn tay úp. Hít vào, nâng hông lên, siết cơ mông. Giữ trong 30 giây đến một phút.
Tư thế em bé (Balasana)
Lợi ích: Giảm stress, làm dịu tâm trí và kéo giãn hông, đùi, lưng dưới. Người tập thường xuyên tư thế em bé có thể giảm mệt mỏi, thư giãn và ngủ ngon hơn.
Cách thực hiện: Ngồi lên gót chân, mở rộng đầu gối. Duỗi tay về phía trước, trán chạm thảm. Thở sâu 1-2 phút.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Quỳnh Dung, AI