4 yếu tố giúp Man Utd khởi sắc

"Những con chó điên" và cường độ được khôi phục. Khi mới đến Old Trafford, Amorim tuyên bố rằng các cầu thủ phải "chạy như những con chó điên". Nhưng suốt mùa trước và giai đoạn đầu mùa này, tinh thần và cường độ pressing ấy chỉ xuất hiện từng thoáng. Gần đây, Man Utd mới thật sự chơi với sự mãnh liệt mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mong muốn.
Trước Brighton ở vòng 9 cuối tuần qua, các mũi nhọn như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Bruno Fernandes đều tích cực đuổi bóng, gây áp lực liên tục ngay từ phần sân đối phương. Mbeumo không chỉ ghi hai bàn mà còn có tình huống lùi sâu kịp thời để ngăn Yankuba Minteh dứt điểm cận thành.
Fernandes cũng có pha hỗ trợ phòng ngự kịp thời, khiến Danny Welbeck không thể tận dụng cơ hội. Cunha, tác giả bàn mở tỷ số, còn nhiều lần lùi về tận vòng cấm để tham gia tranh chấp và ngăn chặn các pha lên bóng của Brighton.
Những chi tiết nhỏ ấy thể hiện rõ cách Amorim yêu cầu toàn đội phòng ngự ngay khi mất bóng. Sau trận, HLV 40 tuổi ca ngợi học trò làm việc như một cỗ máy, đồng thời ca ngợi sự cân bằng mà bộ ba tấn công mới mang lại cho hệ thống 3-4-3.
Casemiro - mảnh ghép tái sinh ở trung tuyến. Một trong những thay đổi lớn nhất dưới thời Amorim là việc Casemiro hồi sinh phong độ.
Tiền vệ người Brazil từng bị xem là bản hợp đồng sai lầm dưới thời Erik ten Hag và thậm chí bị đẩy xuống dự bị cho tài năng trẻ Toby Collyer. Nhưng hiện tại, anh trở lại đội hình xuất phát, thi đấu bên cạnh Bruno Fernandes và trở thành nhân tố then chốt trong cách vận hành của Amorim.
Trước Brighton, Casemiro không chỉ kiến tạo cho Cunha mở tỷ số mà còn đích thân ghi bàn nhân đôi cách biệt, dù pha bóng có phần may mắn khi chạm Yasin Ayari đổi hướng. Điều quan trọng nhất là tiền vệ người Brazil cho thấy khả năng bao quát và hỗ trợ pressing ở tuyến giữa - điều mà Amorim từng lo ngại khi triển khai hệ thống ba trung vệ.
Chiến lược gia người Bồ cũng linh hoạt khi điều chỉnh cấu trúc đội hình. Ở những thời điểm Brighton đông người ở khu trung tuyến, Amorim cho phép một hậu vệ – thường là Luke Shaw – dâng lên để tạo lợi thế quân số. Chính Shaw là người cắt đường chuyền của Jan Paul van Hecke và phát động tình huống dẫn tới bàn thắng của Casemiro.
"Casemiro là tấm gương cho toàn đội", Amorim nhận xét. "Cậu ấy từng bị xếp sau tất cả, nhưng đã nỗ lực và giành lại vị trí bằng tinh thần làm việc không ngừng. Giờ thì đó là chỗ dựa của chúng tôi cả trong lẫn ngoài sân".
Sự trở lại của bản sắc và tinh thần chiến đấu. Điều dễ nhận thấy nhất ở Man Utd hiện tại không chỉ là sự cải thiện chiến thuật, mà còn là thay đổi về tâm lý. Dưới thời Ten Hag, đội bóng thường sụp đổ sau mỗi bàn thua, thiếu bản lĩnh để xoay chuyển thế trận. Giờ đây, họ tỏ ra cứng cáp và đoàn kết hơn nhiều.
Trước Liverpool ở vòng 8, Man Utd bị Cody Gakpo gỡ hòa phút 78 nhưng vẫn đủ bản lĩnh để thắng 2-1 nhờ pha lập công muộn của Harry Maguire. Trước Brighton, khi bị rút ngắn cách biệt xuống một bàn, "Quỷ đỏ" không hoảng loạn mà vẫn bình tĩnh kiểm soát, rồi kết liễu đối thủ bằng bàn ấn định 4-2 của Bryan Mbeumo ở phút bù.
"Năm ngoái, mỗi khi rơi vào giai đoạn khó khăn, đội thường đánh mất tinh thần. Còn giờ, tôi cảm nhận được họ biết cách vượt qua thời điểm tệ hại và giữ niềm tin", Amorim nhận xét về sự thay đổi trong đội.
Khi hệ thống Amorim bắt đầu vào guồng. Điểm khác biệt lớn nhất của Amorim so với người tiền nhiệm là tính tổ chức. Man Utd hiện pressing có hệ thống hơn, di chuyển ăn khớp và tận dụng chiều rộng sân hiệu quả. Hai cầu thủ chạy cánh thường xuyên hỗ trợ tấn công, trong khi các tiền đạo di chuyển hoán đổi để mở khoảng trống.
Sự xuất hiện của các tân binh như Mbeumo, Cunha, Benjamin Sesko giúp lối chơi trực diện và tốc độ hơn hẳn. Cả ba mang đến năng lượng và khả năng tì đè - điều mà các tiền đạo cũ của Man Utd như Alejandro Garnacho, Jadon Sanho hay Marcus Rashford thiếu. Cùng với Fernandes chơi tự do phía sau, bộ ba này đang mang lại chiều sâu chiến thuật đúng như Amorim mong muốn.
Sau ba chiến thắng liên tiếp, Man Utd không chỉ chen chân vào top 6 Ngoại hạng Anh mà còn cho thấy tinh thần thi đấu lạc quan hiếm thấy trong những năm qua. Từ chỗ bị nghi ngờ về năng lực, Amorim đang khiến CĐV "Quỷ đỏ" tin rằng ông có thể đưa đội bóng thoát khỏi chu kỳ bất ổn kéo dài từ sau thời Sir Alex Ferguson.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AFP