4 yếu tố giúp Man Utd khởi sắc

"Những con chó điên" và cường độ được khôi phục. Khi mới đến Old Trafford, Amorim tuyên bố rằng các cầu thủ phải "chạy như những con chó điên". Nhưng suốt mùa trước và giai đoạn đầu mùa này, tinh thần và cường độ pressing ấy chỉ xuất hiện từng thoáng. Gần đây, Man Utd mới thật sự chơi với sự mãnh liệt mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mong muốn.

Trước Brighton ở vòng 9 cuối tuần qua, các mũi nhọn như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha hay Bruno Fernandes đều tích cực đuổi bóng, gây áp lực liên tục ngay từ phần sân đối phương. Mbeumo không chỉ ghi hai bàn mà còn có tình huống lùi sâu kịp thời để ngăn Yankuba Minteh dứt điểm cận thành.

Fernandes cũng có pha hỗ trợ phòng ngự kịp thời, khiến Danny Welbeck không thể tận dụng cơ hội. Cunha, tác giả bàn mở tỷ số, còn nhiều lần lùi về tận vòng cấm để tham gia tranh chấp và ngăn chặn các pha lên bóng của Brighton.

Những chi tiết nhỏ ấy thể hiện rõ cách Amorim yêu cầu toàn đội phòng ngự ngay khi mất bóng. Sau trận, HLV 40 tuổi ca ngợi học trò làm việc như một cỗ máy, đồng thời ca ngợi sự cân bằng mà bộ ba tấn công mới mang lại cho hệ thống 3-4-3.