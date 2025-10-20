Neville: 'Man Utd có thể cán đích trong top 6 Ngoại hạng Anh'

AnhChiến thắng 2-1 trước ĐKVĐ Liverpool khiến cựu hậu vệ Man Utd Gary Neville lạc quan về đội bóng cũ tại Ngoại hạng Anh mùa này.

"Man Utd vừa lên thứ chín. Nếu thắng tuần tới, họ nên nghĩ đến việc tiến xa hơn. Theo tôi, Man Utd đủ khả năng kết thúc trong Top 6, nhất là khi không phải dự Cup châu Âu và không còn trận ở Cup Liên đoàn", Neville nói sau trận thắng Liverpool 2-1.

Maguire và Sesko mừng bàn ấn định chiến thắng trận Liverpool 1-2 Man Utd ở vòng tám Ngoại hạng Anh tối 19/10. Ảnh: Man Utd

Man Utd hiện xếp thứ chín Ngoại hạng Anh sau 8 vòng, cải thiện 6 bậc so với khi kết thúc mùa trước. Thầy trò Ruben Amorim thắng 4, hòa một trận, được 13 điểm, chỉ kém đỉnh bảng Arsenal 6 điểm và đội xếp thứ sáu Tottenham một điểm.

Mùa này, Man Utd chỉ còn thi đấu ở Ngoại hạng Anh và Cup FA. Họ không phải dự Cup châu Âu, do chỉ về 15 Ngoại hạng Anh mùa trước. Họ cũng đã bị loại khỏi Cup Liên đoàn, do thua Grimsby Town hồi tháng 8.

Nếu kết thúc mùa này trong top 6, Man Utd có thể trở lại đấu trường châu Âu. Mùa trước, với việc dẫn đầu bảng điểm hệ số UEFA, Ngoại hạng Anh có quyền cử năm đội dự Champions League và hai đội dự Europa League.

Theo Neville, Man Utd đang sở hữu hàng công giàu tính chiều sâu, gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Mason Mount và Bruno Fernandes. Ngoài ra, HLV Amorim còn có nhiều hậu vệ đáng tin cậy như Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Harry Maguire, hay Luke Shaw.

"Với việc không phải thi đấu giữa tuần thường xuyên, đội hình này hoàn toàn có thể vào Top 6", Neville nói thêm.

Trận thắng Liverpool diễn ra ngay trước ba trận Man Utd gặp Brighton, Nottingham và Tottenham. Brighton và Tottenham đều là đối thủ cạnh tranh với "Quỷ Đỏ" trong cuộc đua Top 6. Nottingham đang xếp thứ 18, nhưng vẫn sở hữu phần lớn đội hình về thứ bảy mùa trước.

Theo Neville, trận thắng Liverpool thực sự là một bước ngoặt tích cực. Bởi nếu thua, HLV Amorim có thể đối mặt với áp lực lớn khi gặp ba đối thủ tiếp theo.

"Chiến thắng tại Anfield luôn đặc biệt, vì là nơi khó chơi nhất", Neville nói thêm. "Các cầu thủ Man Utd nên tự hào vì thành tích này. Tuy nhiên, họ phải tiếp tục tiến lên. Hãy cùng chờ xem trận tiếp Brighton sắp tới".

Thanh Quý (theo Sky Sports)