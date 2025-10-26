Man Utd thắng trận thứ ba liên tiếp

Matheus Cunha và Bryan Mbeumo cùng ghi bàn, giúp Man Utd thắng đội khách Brighton 4-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, để leo lên Top 4.

*Tiếp tục cập nhật

Casemiro cõng Amad mừng bàn thắng thứ hai cho Man Utd. Ảnh: PA

Man Utd mở tỷ số phút 24 từ khoảnh khắc lóe sáng của tân binh Matheus Cunha. Nhận bóng từ Casemiro ngoài cấm địa, tiền đạo Brazil cứa lòng chìm về góc xa, không cho thủ môn Bart Verbruggen cơ hội cản phá. Cunha trượt dài trên mặt cỏ mừng bàn thắng đầu tay cho "Quỷ Đỏ", rồi lè lưỡi về phía khán giả, sau đó chỉ tay vào biểu tượng đội bóng.

Trước đó, khán giả Old Trafford đã phải nổi giận khi trọng tài không thổi phạt đền hai tình huống Amad Diallo và Bryan Mbeumo ngã trong cấm địa. Tuy nhiên, bàn thắng của Cunha đã thay đổi không khí khán giả.

Sau đó 10 phút, Man Utd ghi bàn thứ hai từ một tình huống có phần may mắn. Luke Shaw cắt bóng tầm cao, đưa tới vị trí của Casemiro. Tiền vệ Brazil cứa lòng từ cự ly hơn 20 m, đập trúng một cầu thủ đội khách, khiến bóng đổi hướng lăn vào lưới khi Verbruggen đã mất đà. Đây là bàn thắng thứ hai của Casemiro cho Man Utd ở Ngoại hạng Anh mùa này, không cầu thủ nào làm tốt hơn cho tới lúc đó.

Bởi ở hiệp hai, Mbeumo ghi bàn thứ ba ở Ngoại hạng Anh mùa này. Phút 61, trung phong Benjamin Sesko ngoặt bóng rồi chuyền xuống bên phải cấm địa cho tiền đạo Cameroon. Mbeumo ngoặt về chân trái rồi sút chìm về góc gần, qua hai chân trung vệ Lewis Dunk vào lưới.

Bàn thắng này gây tranh cãi, bởi Man Utd có bóng sau tình huống Luke Shaw kéo ngã tiền đạo Georginio Rutter, nhưng trọng tài Anthony Taylor không thổi phạt. VAR cũng không can thiệp tình huống này, có thể vì họ cho rằng lỗi của Shaw không rõ ràng.

Trọng tài Taylor tiếp tục gây chú ý ở phút 74, khi hậu vệ chủ nhà Patrick Dorgu phạm lỗi từ phía sau khi Yankuba Minteh lao xuống đối mặt thủ môn. Brighton được đá phạt trực tiếp, còn Dorgu chỉ phải nhận thẻ vàng. Tinh huống này nếu không có pha phạm lỗi của hậu vệ Đan Mạch, thủ môn Senne Lammens cũng làm chủ được tình hình.

Ở quả phạt sau đó, tiền đạo Danny Welbeck cừa lòng đưa bóng vồng qua hàng rào về góc gần. Bóng bay không quá hiểm nhưng căng, khiến Lammens không kịp đẩy ra. Đây đã là bàn thắng thứ bảy Welbeck ghi vào lưới đội bóng cũ.

Xuân Bình