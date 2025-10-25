Amorim phớt lờ chỉ trích của Slot

AnhHLV Ruben Amorim không bận tâm dù bị đồng nghiệp Arne Slot chỉ trích về chiến thuật ở trận Man Utd thắng Liverpool 2-1 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Hôm 19/10, Liverpool bất ngờ thua Man Utd trên sân nhà Anfield. Đội khách dẫn bàn ngay phút thứ 2 nhờ pha thoát xuống dứt điểm cận thành của Bryan Mbeumo. Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 78, nhưng Liverpool vẫn phải kết thúc trận đấu với đôi bàn tay trắng. Phút 84, Harry Maguire đánh đầu đem lại chiến thắng quý giá cho "Quỷ đỏ".

Ngay sau trận đấu, HLV của Liverpool, Arne Slot chỉ trích lối chơi "lùi sâu phòng ngự" và "bóng dài" của Man Utd. Đến ngày 24/10, nhà cầm quân người Hà Lan xới lại vấn đề khi nói rằng bình luận của ông mang tính tích cực.

Amorim chỉ đạo trong trận Liverpool 1-2 Man Utd ở vòng tám Ngoại hạng Anh hôm 19/10. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về điều này, HLV của Man Utd, Ruben Amorim đáp lại bằng sự thờ ơ. "Tôi không quan tâm Slot hay mọi người nói gì về Man Utd", Amorim cho hay. "Tôi có thể tự đánh giá đội bóng, mà không cần ai làm hộ. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn và cần chơi tốt hơn trong tương lai, nhưng đôi khi cũng cần thích nghi với từng trận".

Tối 25/10, Man Utd sẽ đá vòng 9 Ngoại hạng Anh khi tiếp Brighton. Nếu vào sân, đội trưởng Bruno Fernandes sẽ chơi trận thứ 300 cho "Quỷ đỏ". Trong 299 trận trước, tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi 100 bàn và kiến tạo 87 lần.

Khi được hỏi cầu thủ nào ngoài Fernandes duy trì được tiêu chuẩn mà Man Utd kỳ vọng, HLV Amorim nêu tên Harry Maguire, Diogo Dalot, Luke Shaw, Noussair Mazraoui và Lisandro Martinez với điều kiện đạt phong độ tốt.

Trận đấu Liverpool vừa qua đánh dấu lần đầu tiên Man Utd thắng hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp dưới thời Amorim. Theo HLV người Bồ Đào Nha, vấn đề của "Quỷ đỏ" không phải là cầu thủ không muốn thắng hay lười di chuyển, mà là cần duy trì thái độ thi đấu đúng đắn ngay cả khi gặp khó khăn.

"Hãy nhìn vào Brighton. Mọi đối thủ muốn gây áp lực đều gặp khó khăn. Man Utd cần chuẩn bị đối phó không chỉ với những đội hàng đầu, mà còn với những đội mạnh khác", Amorim nói thêm.

Brighton hiện xếp thứ 10 với 12 điểm, chỉ kém Man Utd một bậc và một điểm. Nếu thắng trận đấu tối 25/10, một trong hai đội sẽ tiếp cận Top 4.

Thanh Quý (theo Guardian)