Lammens: 'Thắng Liverpool có thể là bước ngoặt cho Man Utd'

AnhThủ môn Senne Lammens tin trận thắng 2-1 trên sân Liverpool ở vòng 8 Ngoại hạng Anh có thể trở thành bệ phóng giúp Man Utd thăng tiến dưới thời HLV Ruben Amorim.

Hè này, Man Utd tuyển mộ Lammens với tổng phí 30 triệu USD từ Royal Antwerp để thay thế Andre Onana - thủ thành chuyển đến Trabzonspor theo hợp đồng cho mượn.

Lammens phải chờ ba trận mới có cơ hội ra sân. Nhưng kể từ khi được trao suất bắt chính, thủ thành người Bỉ giúp Man Utd toàn thắng cả hai trận, lần lượt hạ Sunderland 2-0 và Liverpool 2-1 ở Ngoại hạng Anh.

Senne Lammens chia vui cùng đồng đội sau trận Man Utd thắng Liverpool 2-1 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: AMA

Nhưng thủ thành 23 tuổi vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "Tôi luôn chuẩn bị như mọi trận khác, nhưng tất nhiên phải thực tế, gặp Liverpool không thể giống những trận bình thường", anh nói. "Điều quan trọng là giữ sự ổn định, nhưng chúng tôi cũng biết đây là cơ hội để tạo đà và tạo bước ngoặt cho mùa giải".

Kết quả 2-1 tại Anfield hôm 19/10 đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi HLV Ruben Amorim lên nắm quyền, Man Utd thắng hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Man Utd cũng chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng tại Anfield.

"Chúng tôi đã nếm trải cảm giác đó và muốn nhiều hơn nữa", Lammens nhấn mạnh. "Đây không phải điểm dừng, mà là khởi đầu. 10 năm rồi đội mới thắng tại Anfield, điều đó thật đặc biệt. Hai trận thắng liên tiếp cũng là điều cả đội mong chờ để tạo đà hưng phấn. HLV luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì động lực, và giờ có lẽ chúng tôi đã bắt đầu làm được".

Trong trận thắng Liverpool, dù để Cody Gakpo chọc thủng lưới, Lammens vẫn có màn trình diễn chắc chắn. Ấn tượng nhất là tình huống thủ môn 23 tuổi cản cú đá của Alexander Isak trong thế đối mặt ở phút 34, lúc Man Utd đang dẫn 1-0.

Lammens cản cú đá của Alexander Isak trong thế đối mặt. Ảnh: EPA

Sự điềm tĩnh và phong độ chắc chắn giúp Lammens được người hâm mộ Man Utd ví von là "Peter Schmeichel hóa thân". Nhưng Lammens không hề tự mãn. "Tôi cố gắng giữ bạn bè và gia đình thật gần, còn những gì bên ngoài chỉ là tiếng ồn", anh chia sẻ. "Hiện tại mọi thứ đều tốt nên là những lời khen, nhưng tôi thực tế, nếu phong độ đi xuống, tôi sẽ nhận chỉ trích. Cảm giác được khen ngợi sau hai chiến thắng thật tuyệt, nhưng tôi biết chặng đường còn rất dài".

Lammens cũng dành lời khen cho Amorim - ông thầy đang chịu nhiều sức ép trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên ở Old Trafford. "Ông ấy luôn giữ bình tĩnh dù chịu rất nhiều áp lực. HLV cố gắng nhận hết trách nhiệm về mình để bảo vệ các cầu thủ", thủ thành người Bỉ cho biết. "Đó là điều những HLV lớn thường làm, và ông ấy đang làm rất tốt".

Trận thắng Liverpool giúp Man Utd vươn lên nửa trên Ngoại hạng Anh - hiện xếp thứ 9 với 13 điểm. Ngày 25/10, Lammens và đồng đội trở về sân nhà Old Trafford gặp Brighton ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy (theo The Guardian)