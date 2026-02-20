Cú liều vay 50% mua đất năm 27 tuổi giúp tôi thắng lớn

Sau 8 năm kiên định với mục tiêu, tôi có hai mảnh đất, một căn hộ chung cư, 'ăn ngon ngủ yên' với tài sản tích lũy của mình.

Đọc bài viết "Tôi thất bại vì lương 50 triệu nhưng không dám vay nợ mua nhà", tôi có quan điểm đầu tư, tích lũy khác với tác giả Toan Thang. Tôi nghĩ vấn đề không phải sở hữu nhà mà là làm sao đừng để mất giá trị tiền tích lũy?

Bây giờ giá trị của 1-2 tỷ đồng sẽ rất khác so với 10 năm sau. Bây giờ vay 1 tỷ trả lãi rất khổ nhưng, 5 năm sau rất khác, 10 năm sau lại càng khác hơn vì xu hướng là tiền ngày càng mất giá. Nếu bạn không dùng tiền có sức mua lớn từ bây giờ như kinh doanh, hoặc neo đậu vào tài sản khác có tính ổn định hơn như bất động sản, thì sau này khi tiền có sức mua yếu hơn, giá trị tài sản của bạn cũng sẽ mất đi.

Tôi cũng làm IT, năm nay 37 tuổi. Nhưng ngay từ sớm, tôi đã luôn tự đặt câu hỏi: nếu ngày mai tiền mất giá thì mình sẽ như thế nào? Tất nhiên tôi không thể trả lời được câu hỏi đó một cách chi tiết bởi bản thân không phải chuyên gia. Nhưng tôi có thể rút ra kinh nghiệm từ chính những trải nghiệm thực tế của mình.

Tôi từng thử mua bất động sản, tập đầu tư chứng khoán hay các loại tài sản số, vàng... Nhưng nói thật, chỉ có bất động sản làm tôi an yên nhất với giá trị tài sản của mình. Mua nhà, đất xong, tôi yên tâm cất sổ đỏ, chỉ tập trung chuyên môn công việc, không lo mất giá. Trong khi các loại hình đầu tư, tích lũy khác luôn khiến tôi "ăn không ngon, ngủ không yên".

Thực tế, năm 2015 tôi đã vay 50% tiền mặt để mua một mảnh đất. Đến năm 2019, tôi lại vay 20% để mua một mảnh đất khác. Và gần nhất là năm 2023, tôi quyết định mua đứt một căn hộ chung cư. Thu nhập của tôi liên tục tăng theo mỗi năm và đủ khả năng tất toán nhanh khoản nợ. Đó cũng là lý do khiến tôi nghĩ đến việc vay nợ mua nhà, đất.

Còn trước đó, tôi vẫn phải giải bài toán kỹ năng nghề nghiệp và thu nhập trước. Từ lúc ra trường (năm 2011) đến năm 2015, tôi đã làm việc cật lực, không quản ngày đêm và cuối tuần để tích lũy một số vốn nhất định, chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư bất động sản của mình.

Nếu tôi chần chừ, không quyết đoán, chỉ chăm chăm tích lũy tiền từ lương thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thể mua được số tài sản như trên. Số tiền đó nếu chỉ gửi tiết kiệm, đến giờ cùng lắm chỉ đủ để tôi mua một căn chung cư và vài trăm triệu tích lũy trong ngân hàng mà thôi.

