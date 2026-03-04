Vợ chồng lương 40 triệu sống chật vật từ khi vay mua nhà 3 tỷ

Từ ngày mua nhà đến nay đã tròn 5 năm, cũng chừng ấy thời gian gia đình tôi chưa đi du lịch lần nào, cuối tuần chỉ ăn ở nhà.

Năm 2021, vợ chồng tôi quyết định vay ngân hàng mua một căn hộ ở Hà Nội giá 3 tỷ đồng. Khi ký hợp đồng vay, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng có một chỗ ở ổn định để yên tâm "an cư lạc nghiệp", không còn cảnh thuê trọ nay đây mai đó. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng lo vì khoản nợ kéo dài hàng chục năm phía trước.

Tổng lương của hai vợ chồng tôi khoảng 40 triệu đồng một tháng. Nghe thì không quá thấp, nhưng sau khi tính tiền trả gốc và lãi ngân hàng mỗi tháng, cộng thêm phí sinh hoạt, điện nước, học phí cho hai đứa con, phụng dưỡng cha mẹ già hai bên, chúng tôi gần như chẳng còn dư bao nhiêu.

Từ ngày mua nhà đến nay đã tròn 5 năm, cũng chừng ấy thời gian gia đình tôi chưa đi du lịch lần nào. Trước kia, dù không dư dả, mỗi năm chúng tôi vẫn cố gắng dành vài ngày đưa con đi đâu đó gần gần, thay đổi không khí. Từ khi ôm khoản vay mua nhà, mọi kế hoạch nghỉ ngơi của gia đình tôi đều phải gác lại. Tiền thưởng Tết, thay vì nghĩ đến chuyến đi chơi, chúng tôi đem trả bớt nợ.

Cuộc sống từ khi có nhà của chúng tôi gần như chỉ xoay quanh hai chữ "tiết kiệm". Chúng tôi hạn chế mua sắm tối đa, quần áo đủ mặc là được, điện thoại hỏng mới thay, cuối tuần hầu như ăn ở nhà, thực phẩm chọn loại bình dân... Tôi nhiều lần đứng trước quầy thịt, cầm lên rồi lại đặt xuống, tính toán xem nên mua loại nào rẻ hơn một chút.

Không phải chúng tôi khổ sở đến mức thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng cảm giác lúc nào cũng phải cân đo đong đếm từng khoản chi khiến tinh thần tôi khá mệt mỏi. Có những hôm hai vợ chồng nhìn nhau, chỉ biết động viên: "Ráng vài năm nữa sẽ đỡ hơn".

Nhà cửa đúng là tài sản lớn, là nền tảng cho sự ổn định lâu dài. Tôi không phủ nhận giá trị đó. Nhưng nói thật, sau khi mua nhà, cuộc sống không hề màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ. Không phải cứ có nhà là tự nhiên mọi thứ nhẹ nhõm. Ngược lại, áp lực tài chính đè nặng từng tháng.

Nhiều bạn trẻ hỏi tôi có nên vay mua nhà sớm không? Tôi không dám khuyên nên hay không, vì mỗi người một hoàn cảnh, nhu cầu khác nhau. Tôi chỉ kể câu chuyện của mình để họ chuẩn bị tâm lý. Nếu thu nhập chưa thật sự dư dả, nếu quỹ dự phòng còn mỏng, thì hãy tính thật kỹ. Vay mua nhà đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ trong vài năm, thậm chí cả chục năm: những chuyến du lịch, những lần đổi xe, những bữa ăn thoải mái...

Tết vừa rồi, con gái nhỏ hỏi: "Bao giờ nhà mình đi biển lại hả mẹ?" khiến tôi chột dạ. Tôi biết mình đang cố gắng cho tương lai lâu dài, nhưng cũng không muốn tuổi thơ của con bị giam cầm trong bốn bức tường với những con số nợ phải trả.

Minh Anh