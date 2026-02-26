'Cơn điên' khi tôi vay một tỷ mua nhà Sài Gòn dù mới đi làm

Trong tay chẳng có gì ngoài chút tiền tiết kiệm và sự liều lĩnh của tuổi trẻ, tôi quyết định vay ngân hàng một tỷ đồng để mua nhà ngay.

Tôi năm nay 36 tuổi. Nếu nhìn vào thu nhập hiện tại của hai vợ chồng - khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng (tôi 30 triệu, vợ 10 triệu), thưởng mỗi năm thêm khoảng 100 triệu - thì cũng chỉ ở mức trung bình tại TP HCM. Chúng tôi không kinh doanh, không có gia đình hậu thuẫn mạnh về tài chính. Nhưng nhìn lại chặng đường 14 năm qua, tôi thấy quyết định táo bạo nhất đời mình lại được đưa ra khi còn rất trẻ.

Năm đó tôi mới ra trường, đi làm được một năm. Trong tay chẳng có gì ngoài chút tiền tiết kiệm và sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Tôi quyết định vay ngân hàng một tỷ đồng để mua một căn nhà dự án ở khu còn rất vắng, cách trung tâm xa, đường sá chưa hoàn chỉnh. Bạn bè bảo tôi "điên", mới đi làm đã gánh khoản nợ quá lớn. Gia đình cũng lo, vì thời điểm đó một tỷ đồng là con số không hề nhỏ.

5 năm sau khi mua nhà, tôi cưới vợ. Hai vợ chồng vừa làm vừa lo trả nợ. Có thời điểm chúng tôi rất áp lực, nhất là khi chuẩn bị sinh con, chi phí tăng lên nhiều. Nhưng may mắn là thu nhập tăng dần theo thời gian. Chúng tôi cố gắng trả trước hạn và hoàn tất khoản vay cách đây 3 năm.

Cảm giác trả xong nợ nhà thật sự nhẹ nhõm. Và cũng từ đó, tôi mạnh dạn vay tiếp để mua một mảnh đất nhỏ. Tôi tính toán kỹ dòng tiền và khả năng trả nợ. Đến nay, giá mảnh đất đó đã tăng gấp đôi. Trong khi đó, dự kiến hai năm nữa tôi sẽ trả xong nợ.

Khu nhà tôi ở giờ khác hẳn 14 năm trước: đường sá mở rộng, hàng quán, trường học mọc lên, dân cư đông đúc... Giá nhà vì thế cũng tăng gấp 5 lần so với lúc tôi mới mua. Tất nhiên, tôi không dám nhận mình giỏi đầu tư, chỉ là chớp thời cơ mua nhà để ở, rồi thời gian và sự phát triển của khu vực mang lại "quả ngọt".

Hiện tại, chúng tôi có nhà riêng, có sổ tiết kiệm gần một tỷ đồng và mới mua xe năm ngoái, một phần nhờ đầu tư thêm cổ phiếu và vàng khi có tiền nhàn rỗi. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là đã có chỗ an cư vững vàng.

Nhiều người hỏi sao không cố mua nhà trung tâm cho "oách"? Thật ra, với thu nhập của tôi, nếu cố bon chen vào trung tâm TP HCM, áp lực sẽ rất lớn. Tôi chọn ở cách công ty khoảng 35 km, chấp nhận đi xa hơn một chút, đổi lại giá nhà đất hợp lý và cuộc sống dễ thở.

Với tôi, mua nhà để an cư cũng chính là một hình thức đầu tư dài hạn. Còn gửi tiết kiệm ngân hàng, lãi suất vài phần trăm mỗi năm, trừ đi trượt giá thì cũng không còn bao nhiêu. Quan trọng nhất vẫn là dám quyết định sớm, trong khả năng của mình, và kiên trì đi đến cùng với lựa chọn đó.

