14 nhân tố nổi bật của giải 'Nhà sáng tạo được yêu thích nhất'

Lê Dương Bảo Lâm, Võ Tấn Phát và 12 ứng viên vào bình chọn "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" - hạng mục thú vị tại Vietnam iContent Awards 2025.

Diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm là một trong những nhân tố nổi bật được đề cử giải "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất". Với hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng, anh ghi dấu với loạt video hài hước, kết hợp linh hoạt giữa tình huống đời thường và câu nói "bắt trend".



Anh thường chia sẻ video về cuộc sống gia đình, hậu trường gameshow hay màn tung hứng với đồng nghiệp, bạn bè. Khán giả thường nhận xét nội dung của Lê Dương Bảo Lâm giản dị nhưng đậm yếu tố giải trí, tạo tiếng cười, năng lượng tích cực cho người xem.

Tương tự, từ niềm đam mê nghệ thuật, Võ Tấn Phát nhanh chóng định hình phong cách riêng, sự khác biệt trong thế giới sáng tạo số. Anh thực hiện loạt series ngắn đậm màu sắc giải trí, nhất là hình tượng "tổng tài - bảo bối" vừa hài hước, vừa duyên dáng. Sự tung hứng tự nhiên cùng lối kể chuyện gần gũi giúp các sản phẩm của anh lan tỏa.

Võ Tấn Phát và Lê Dương Bảo Lâm (phải). Ảnh: NVCC

Cổng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 ghi nhận sức hút của nhà sáng tạo nội dung Tina Thảo Thi (Nguyễn Tiến Thịnh). Anh thể hiện sự hài hước, khả năng biến hóa đa dạng qua loạt video tung hứng cùng dàn nghệ sĩ ở series Review idol và câu chào thương hiệu "Peekaboo". Khán giả cũng đánh giá cao dự án Góp điều nhỏ bé, kêu gọi sẻ chia, khơi gợi lối sống nhân ái của anh. Ngoài ra, Tina còn thử sức làm diễn viên lồng tiếng, MC.

Chu Diễm Quỳnh, chủ kênh Tít ở trên mây, là một trong những gương mặt trẻ có phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, gần gũi. Đam mê dựng video từ thời sinh viên, Quỳnh trở thành biên tập tại kênh giải trí Schannel, dần tạo dấu ấn qua các video xuất hiện cùng đồng nghiệp, rồi nghiêm túc phát triển kênh riêng.

Tít ở trên mây được ví như cuốn nhật ký bằng hình ảnh, ghi lại hành trình trưởng thành của Quỳnh - từ thời gian du học tại Hà Lan đến khi về nước làm việc. Với lối kể chuyện chân thành, kênh trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, theo đuổi đam mê.

Nhân tố nổi bật khác được nhiều fan yêu thích năm qua là MisThy (Lê Thy Ngọc). Qua chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, cô chứng tỏ khả năng thích nghi và sáng tạo vượt khuôn khổ streamer, đồng thời mở rộng tệp khán giả, bổ sung chất liệu mới cho quá trình sáng tạo nội dung.



Năm nay, MisThy tiếp tục thể hiện sức hút khi duy trì các kênh livestream, vlog và thử nghiệm nhiều định dạng nội dung mới. Sự đổi mới liên tục trong chủ đề, cách thể hiện giúp cô giữ chân khán giả giữa thị trường sáng tạo ngày càng cạnh tranh.

Streamer kiêm nhà sáng tạo nội dung MisThy. Ảnh: NVCC

Trước khi theo đuổi sáng tạo toàn thời gian, Dương Minh Tân - chủ kênh Anh Mặt Vuông - từng làm nhân viên bán xe, cộng tác sản xuất nội dung cho các diễn đàn xe hơi. Công việc này giúp anh rèn luyện kỹ năng quay dựng, viết kịch bản và dần định hình con đường gắn bó với lĩnh vực giải trí số.

Điểm nhận diện của Anh Mặt Vuông nằm ở lối diễn xuất mộc mạc cùng kịch bản lấy chất liệu từ tình huống đời thường. Anh không ngại thử sức với loạt tạo hình để nội dung đa dạng hơn - từ giả gái đến nhân vật có tính cách đối lập. Đầu tư bối cảnh, trang phục và êkip cũng giúp sản phẩm của anh hút lượt xem. Ngoài clip đạt triệu lượt xem, Dương Minh Tân còn mở rộng sang phim ngắn. Tác phẩm Sói ơi dậy đi đánh dấu lần đầu anh vừa viết kịch bản, đạo diễn, vừa hóa nam chính.

Tủn Cùi Bắp cũng nhận hàng nghìn lượt bình chọn trên Vietnam iContent Awards 2025. Anh tên thật Nguyễn Chí Thiện, có hơn 7 triệu người theo dõi trên TikTok và 450.000 lượt đăng ký YouTube. Nhà sáng tạo này gây cười từ cách đặt tên kênh lẫn màn hóa thân nhân vật Thúy Liễu - cô vợ miền Tây "bất ổn" cùng những tình huống đời thường được phóng đại thông minh. Sự duyên dáng và cách xử lý khéo léo giúp nhiều video của anh chạm mốc triệu lượt xem, trong đó có clip đạt hơn 19 triệu lượt xem.



Bên cạnh đó, Tủn Cùi Bắp duy trì sức hút bền bỉ nhiều năm liền qua loạt ý tưởng độc đáo như "phát minh độc lạ miền Tây" hay sáng tạo gắn liền đời sống thôn quê. Hình ảnh "căn nhà lá hai tầng bốn mặt tiền" từng gây sốt trên mạng xã hội là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa chất liệu dân dã và sự hài hước của Tủn Cùi Bắp.

Giao diện bình chọn 14 ứng viên giải "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" lúc 9h ngày 9/10. Ảnh chụp màn hình

7 ứng viên còn lại khá quen mặt, hút fan trong cộng đồng sáng tạo số, giúp đề cử "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" thêm cạnh tranh, thú vị, điển hình là Harry Nista, Jenny Huỳnh, Hannah Olala, Ninh Dương Story, GonPink, Hà Vy (apinvy) hay "hotgirl 7 thứ tiếng" MC Khánh Vy. Độc giả có thể chung tay hội đồng giám khảo chọn ra nhân tố nổi bật nhất ở hạng mục này.

Cổng bình chọn mở đến ngày 24/10. Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 dành cho nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

