11 ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng tại SEA Games 33

Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam, bơi). Huy Hoàng đã giành 11 HC vàng qua bốn kỳ SEA Games. Anh là một trong hai VĐV Việt Nam đã giành trên 10 HC vàng SEA Games tiếp tục góp mặt tại Đại hội lần này, bên cạnh Nguyễn Thị Oanh (12, điền kinh).

Huy Hoàng vừa giành HC vàng ở hai nội dung 800m và 1.500m tại giải vô địch châu Á. HLV Nguyễn Hoàng Vũ nhận định, với phong độ hiện tại, Huy Hoàng có thể trở thành VĐV nam đầu tiên của Việt Nam giành HC vàng ở năm kỳ SEA Games liên tiếp.

Sở trường của VĐV người Quảng Bình (cũ, nay là Quảng Trị) là bơi tự do 400m, 800m và 1.500m. Ngoài ra, anh còn thi đấu ở nội dung 200m bướm hay 4x200m tự do.