11 ngôi sao hứa hẹn tỏa sáng tại SEA Games 33

Janjaem Suwannapheng (Thái Lan, quyền Anh). Suwannapheng khẳng định tên tuổi khi giành HC vàng ở hạng light middleweight (66,7 - 69,9 kg) tại SEA Games 2023 ở Campuchia.
Sau đó, anh tiếp tục tạo dấu ấn khi giành HC đồng hạng welterweight (63,5 - 66,7 kg) tại Olympic Paris 2024, giúp Thái Lan duy trì chuỗi thành tích ấn tượng giành huy chương quyền Anh tại mọi kỳ Thế vận hội từ Montreal 1976, ngoại trừ Moscow 1980 và Rio 2016.
Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam, bơi). Huy Hoàng đã giành 11 HC vàng qua bốn kỳ SEA Games. Anh là một trong hai VĐV Việt Nam đã giành trên 10 HC vàng SEA Games tiếp tục góp mặt tại Đại hội lần này, bên cạnh Nguyễn Thị Oanh (12, điền kinh).
Huy Hoàng vừa giành HC vàng ở hai nội dung 800m và 1.500m tại giải vô địch châu Á. HLV Nguyễn Hoàng Vũ nhận định, với phong độ hiện tại, Huy Hoàng có thể trở thành VĐV nam đầu tiên của Việt Nam giành HC vàng ở năm kỳ SEA Games liên tiếp.
Sở trường của VĐV người Quảng Bình (cũ, nay là Quảng Trị) là bơi tự do 400m, 800m và 1.500m. Ngoài ra, anh còn thi đấu ở nội dung 200m bướm hay 4x200m tự do.
Sayu Bella (Indonesia, xe đạp). Bella, 22 tuổi, được kỳ vọng sẽ giúp đoàn Indonesia tiếp tục thống trị môn xe đạp. Cô thăng hoa khi giành HC vàng ở nội dung băng đồng cá nhân và băng đồng hỗn hợp tại SEA Games 2023.
Bella đang khoác áo đội đua chuyên nghiệp Asia Union TCS - đội duy nhất tại châu Á được đăng ký với Liên đoàn xe đạp Thế giới (UCI). Tại đây, cô là đồng đội của tay đua Singapore Riyadh Hakim, góp phần giúp đội hình trở nên đa dạng và giàu kinh nghiệm hơn.
Chhun Bunthorn (Campuchia, điền kinh). Chhun Bunthorn, 32 tuổi, là hình mẫu điển hình của nghị lực vượt khó. Mồ côi cha mẹ khi 19 tuổi, anh phải làm việc đồng áng để nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình. Vì không có đủ điều kiện tài chính, Chhun Bunthorn đã phải từ bỏ việc học hành để tập trung vào công việc và đam mê thể thao.
Tại SEA Games 2023 diễn ra trên sân nhà, anh làm nên kỳ tích khi giành HC vàng nội dung 800m nam - tấm HC vàng điền kinh đầu tiên trong lịch sử Campuchia. Thành tích này không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cá nhân mà còn là niềm tự hào lớn của thể thao xứ chùa tháp.
Hidilyn Diaz (Philippines, Cử tạ). Diaz, 34 tuổi, được xem là biểu tượng thể thao của Philippines. Cô giành tấm HC vàng Olympic đầu tiên cho quốc gia này, đồng thời đang giữ hai kỷ lục Olympic ở hạng 55kg với mức đẩy 127 kg và tổng cử 224 kg, lập tại Thế vận hội Tokyo 2020.
Sau khi lỡ SEA Games 2023 để tập trung săn vé Olympic Paris, Diaz sẽ trở lại đấu trường khu vực với mục tiêu đòi lại HC vàng hạng 55kg nữ.
Maximilian Maeder (Singapore, lướt ván diều). Maeder, sinh ngày 12/9/2006, là một trong những tài năng trẻ xuất sắc của thể thao Singapore. Anh hiện là nhà vô địch thế giới, vô địch ASIAD, châu Á và châu Âu ở nội dung Formula Kite, đồng thời nắm giữ kỷ lục là VĐV trẻ nhất từng vô địch một giải đua thuyền thuộc hệ thống Olympic khi mới 16 tuổi.
Năm nay, tay đua 19 tuổi hướng tới một dấu ấn đẹp để khép lại mùa giải. Sau khi không thể bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới và chỉ đứng thứ tư tại giải vô địch trẻ thế giới - lần đầu tiên rơi khỏi nhóm huy chương kể từ 2021, Maeder đặt mục tiêu có màn ra mắt thật ấn tượng tại SEA Games, với tham vọng giành HC vàng ngay lần đầu góp mặt.
Chen Tang Jie - Toh Ee Wei (Malaysia, cầu lông). Đôi nam - nữ Chen Tang Jie và Toh Ee Wei từng gây chú ý khi bất ngờ "đường ai nấy đi" hồi tháng 3, với lý do bất đồng không thể hòa giải và những vấn đề trong thi đấu. Thời điểm đó, Toh còn xóa toàn bộ hình ảnh chụp chung trên trang cá nhân, khiến dư luận dậy sóng.
Tuy nhiên chỉ một tháng sau, cả hai quyết định tái hợp, nhất là sau khi bị Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh công khai phê bình vì màn chia tay ồn ào. Sự trở lại của họ nhanh chóng mang lại trái ngọ. Vào tháng 8, Chen - Toh làm nên lịch sử khi trở thành đôi nam - nữ đầu tiên của Malaysia vô địch thế giới.
Tại SEA Games, hai VĐV này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao sau biến cố và tạo thêm dấu ấn cho cầu lông Malaysia.
Pauk Sa (Myanmar, Billiards). Pauk Sa (phải) tạo dấu ấn lớn trên đấu trường billiards Anh (English billiards) vào năm 2022, khi chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài 13 năm của huyền thoại Singapore Peter Gilchrist ở nội dung đơn nam SEA Games tại Hà Nội.
Tay cơ kỳ cựu này, năm nay 66 tuổi, cho thấy chiến thắng ấy không phải may mắn khi tiếp tục đánh bại Gilchrist tại SEA Games 2023 ở Campuchia. Hướng đến kỳ đại hội ở Thái Lan, Pauk Sa đặt mục tiêu hoàn tất cú "hat-trick" danh hiệu, khẳng định vị thế biểu tượng của billiards Myanmar ở khu vực.
Felisberto de Deus (Timor Leste, Điền kinh). Felisberto de Deus viết nên trang sử mới cho điền kinh Timor Leste tại SEA Games 2022 ở Hà Nội, khi giành hai HC bạc ở cự ly 5.000m và 10.000m, chấm dứt cơn khát huy chương kéo dài cho quốc gia này.
Sau SEA Games 2023, khi anh về thứ sáu ở nội dung 5.000m và thứ năm ở 10.000m, Felisberto đặt mục tiêu trở lại bục nhận huy chương tại Thái Lan. Trong năm 2024, anh cũng giành HC đồng 5.000m tại Đại hội thể thao Sinh viên ASEAN tổ chức ở Indonesia, tiếp tục khẳng định vị thế ở khu vực.
Basma và Walid Lachkar (Brunei, Wushu). Sinh ra trong gia đình có cha là người Morocco và mẹ là người Brunei, hai chị em Basma và Walid Lachkar đang trở thành những gương mặt tiêu biểu của wushu Brunei, dù vẫn chưa từng giành HC vàng SEA Games.
Chị gái Basma, 22 tuổi, theo đuổi các bài quyền taijijian (Thái cực kiếm) và taijiquan (Thái cực quyền). Cô đã khẳng định đẳng cấp trên đấu trường quốc tế với tấm HC vàng tại World Games 2022 và HC bạc tại ASIAD 2023, trở thành niềm tự hào lớn của wushu Brunei.
Em trai Walid, 21 tuổi, thi đấu ở nội dung đao thuật (daoshu) và trường quyền (changquan). Anh đã gây ấn tượng mạnh khi giành một HC vangf và một HC bacj tại Giải vô địch trẻ thế giới 2024.
Tại SEA Games trên đất Thái Lan, cả hai được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ và hướng tới mục tiêu giành tấm HC vàng đầu tiên cho wushu Brunei.
Bovilak Thepphakan (Lào, bi sắt). Những năm qua, Bovilak Thepphakan nổi lên như một trong những VĐV bi sắt xuất sắc của Lào. Kể từ SEA Games 2013, cô đã mang về cho thể thao nước nhà một HC vàng, một HC bạc và bốn HC đồng, trở thành gương mặt quen thuộc trên bục nhận huy chương của môn thể thao này ở khu vực.
Không chỉ thành công ở đấu trường Đông Nam Á, Bovilak còn ghi dấu ấn ở cấp độ thế giới với hai tấm HC bạc và một HC đồng tại các giải vô địch thế giới năm 2019 và 2023. Ở tuổi 30, cô tiếp tục là niềm hy vọng vàng của Lào và đặt mục tiêu nối dài bộ sưu tập huy chương tại kỳ SEA Games.
Hồng Duy
Ảnh: Hiếu Lương, Reuters, Instagram