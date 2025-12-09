Tay vợt nữ gợi cảm cầm cờ cho Philippines ở SEA Games 33

Cô nhờ đó kết thúc mùa giải ở vị trí số 50 thế giới, và sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của thể thao Philippines ở môn quần vợt SEA Games 33.

Eala được đào tạo bài bản ở Tây Ban Nha khi 12 tuổi. Tháng trước, cô được huyền thoại Nadal trực tiếp chỉ bảo trong một buổi tập ở học viện của siêu sao người Tây Ban Nha.