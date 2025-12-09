Nhiều đoàn kiến nghị chuyện hậu cần SEA Games 33

Thái LanNơi ở, thực phẩm, điểm tập và phương tiện di chuyển của SEA Games 33 là vấn đề được đại diện nhiều quốc gia tham dự đề nghị chủ nhà Thái Lan cải thiện.

Cuộc họp giữa các trưởng đoàn của các quốc gia dự SEA Games 33 diễn ra chiều 8/12, để thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh. Đại diện Timor Leste không tham dự, nhưng chủ nhà Thái Lan cũng nhận về nhiều phản ánh.

Các cầu thủ Việt Nam đến sân Chonburi trước trận thua Philippines 0-1 ở lượt hai bảng B bóng đá nữ SEA Games 33, chiều ngày 8/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Một số đội tuyển cho biết lịch thi đấu chưa phù hợp, trong khi địa điểm tập luyện cũng không thuận tiện, theo trang tin Khaosod (thuộc tập đoàn xuất bản lớn của Thái Lan Matichon).

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại Bangkok sáng nay, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cũng cho biết sân tập của tuyển nữ Việt Nam tại Chonburi đang thiếu hợp lý. Nó cách nơi ở đến 40 km và mất khoảng 90 phút di chuyển mỗi lượt do đường nhỏ và đông xe.

"Một buổi tập kéo dài khoảng 90 phút, nhưng tính cả thời gian di chuyển là hơn bốn tiếng", ông Tú cho biết. "Điều này khiến đội tuyển nữ vất vả. Đội nam thuận lợi hơn vì thi đấu, tập luyện tại Bangkok".

Đội tuyển bóng rổ 3x3 nam và nữ cũng được sắp xếp lịch tập tại sân thi đấu, sau 21h hôm nay. Trong khi đó, trận ra quân của đội diễn ra vào ngày mai 10/12, lần lượt vào lúc 11h50 (nam) và 12h25 (nữ). Để đảm bảo thể trạng, đội dự kiến hủy tập luyện.

Việc điều phối phương tiện di chuyển từ sân bay Suvarnabhumi về nơi đóng quân cũng bất cập. Một đoàn phản ánh phải chờ từ 5 đến 6 tiếng mới có xe đón. Chính Việt Nam cũng rơi vào tình huống tương tự, khi đội tuyển bóng chuyền nữ phải chờ chừng hai tiếng.

Nhiều đoàn cũng cho biết đang thiếu phương tiện di chuyển đến và đi từ địa điểm tập luyện. Điều này gây lãng phí thời gian tập luyện và xáo trộn kế hoạch hàng ngày.

Vấn đề tiếp theo là ăn uống. Bữa trưa ban đầu được đóng hộp, nhưng sẽ được chuyển thành món ăn tự chọn (buffet). Các quốc gia có thành viên theo đạo Hồi là Brunei, Malaysia, Timor Leste và Indonesia cho biết các bữa ăn tại khách sạn chưa đúng chuẩn Halal.

Bữa ăn Halal theo luật Hồi giáo bao gồm thực phẩm không có thịt lợn, rượu, máu. Thịt gia súc, gia cầm phải được giết mổ theo nghi thức đặt biệt, như người giết mổ phải là người Hồi giáo trưởng thành, phải đọc lời cầu nguyện và xử lý nhanh để không làm động vật đau đớn.

Ông Thana Chaiprasit, Trưởng đoàn VĐV tại SEA Games 33, khẳng định các vấn đề đã được chuyển lên Cục Thể thao Thái Lan (SAT), và hy vọng được khắc phục nhanh nhất. Thái Lan sẽ cử cán bộ phụ trách từng môn theo dõi sát sao các VĐV và khẩn trương giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

SEA Games 33 khai mạc vào tối 9/12 tại sân Rajamangala ở Bangkok. Đại hội lần này có 11 đoàn thể thao với khoảng 10.000 VĐV, tranh tài ở 50 môn thể thao với 574 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 20/12.

Hiếu Lương