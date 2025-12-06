Supachalasai - chiến địa của môn điền kinh SEA Games 33

Cho đến trưa nay, bên ngoài sân đã bắt đầu được trang trí cờ hoa, banner và các biểu tượng của SEA Games 33.

Sẽ có 49 nội dung điền kinh được tổ chức tại Supachalasai. Trong đó, Thái Lan được dự đoán sẽ thống trị. Ở SEA Games 32, họ đoạt 16 HC vàng, đứng đầu toàn đoàn ở môn thể thao này.