Supachalasai - chiến địa của môn điền kinh SEA Games 33

Bên trong sân, dụng cụ phục vụ cho các nội dung thi đấu đã được tập kết.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33 với lực lượng đông đảo nhất trong số các môn, với 50 tuyển thủ và đặt chỉ tiêu 12 HC vàng.
Bên trong sân, dụng cụ phục vụ cho các nội dung thi đấu đã được tập kết.
Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 33 với lực lượng đông đảo nhất trong số các môn, với 50 tuyển thủ và đặt chỉ tiêu 12 HC vàng.
Chướng ngại vật phục vụ cho nội dung vượt rào.
Ở nội dung này, Việt Nam kỳ vọng vào hai chân chạy Bùi Thị Nguyên và Huỳnh Thị Mỹ Tiên ở 100m rào nữ.
Chướng ngại vật phục vụ cho nội dung vượt rào.
Ở nội dung này, Việt Nam kỳ vọng vào hai chân chạy Bùi Thị Nguyên và Huỳnh Thị Mỹ Tiên ở 100m rào nữ.
Ngoài ra còn những gương mặt sáng giá như tổ nội dung tiếp sức 4x400 m nữ gồm Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh từng hai lần vô địch châu Á, Nguyễn Trung Cường, Lê Tiến Long, Lương Đức Phước...
Các tài năng trẻ Lê Thị Tuyết Mai (cự ly 400 m), Dương Thị Thảo (nhảy cao), Nguyễn Thị Hường (nhảy 3 bước), Trần Thị Loan (nhảy xa) hứa hẹn tạo bất ngờ.
Ngoài ra còn những gương mặt sáng giá như tổ nội dung tiếp sức 4x400 m nữ gồm Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh từng hai lần vô địch châu Á, Nguyễn Trung Cường, Lê Tiến Long, Lương Đức Phước...
Các tài năng trẻ Lê Thị Tuyết Mai (cự ly 400 m), Dương Thị Thảo (nhảy cao), Nguyễn Thị Hường (nhảy 3 bước), Trần Thị Loan (nhảy xa) hứa hẹn tạo bất ngờ.
Bên cạnh sân thi đấu là sân phụ phục vụ cho các VĐV khởi động trước khi bước vào thi đấu.
Bên cạnh sân thi đấu là sân phụ phục vụ cho các VĐV khởi động trước khi bước vào thi đấu.
Đức Đồng