12 VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất tại SEA Games 33

Đã 20 năm kể từ khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành tới 4 HC vàng cờ vua, tại SEA Games 23 ở Philippines, ở tuổi 15. Do Lê Quang Liêm không dự SEA Games lần này, Trường Sơn vẫn là niềm hy vọng số một của Việt Nam, với 8 HC vàng đã giành được tại các kỳ Đại hội. Đại kiện tướng 35 tuổi sẽ được các đàn em Lê Tuấn Minh.

Tuy nhiên môn cờ vua ở đại hội lần này chỉ có một nội dung Trường Sơn - Tuấn Minh có thể giành huy chương, là cờ nhanh quốc tế đồng đội. Các nội dung cờ khác là cờ ASEAN và cờ makruk (tương tự cờ ốc).