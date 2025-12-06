Chàng DJ phòng thay đồ và giấc mơ SEA Games

Trên hành trình hướng tới SEA Games 2025, tay ném Hans Pereira của Singapore gây chú ý khi mang theo đam mê âm nhạc và những bản beat tự làm vào từng buổi tập, hòa chung hai thế giới bóng chày và sản xuất nhạc.

Quốc kỳ Singapore trên ngực áo, tai nghe trên cổ - đó là hình ảnh quen thuộc của Hans Pereira trước mỗi buổi tập. Là tay ném của ĐTQG, đồng thời là "DJ bất đắc dĩ" của đội, Pereira luôn giữ nhiệm vụ chọn nhạc, từ playlist Spotify cho đến đôi khi là những bản beat tự tay anh tạo ra.

Với Pereira, bóng chày và âm nhạc có nhiều điểm tương đồng. "Bạn có thể tốt hơn mỗi ngày, và dù làm bao lâu vẫn còn điều để học. Đó là lý do tôi yêu cả hai", anh nói với tờ The Straits Times.

Hans Pereira, 23 tuổi, bén duyên với việc tạo beat từ năm 2018 sau khi nghe một ca khúc của Tyler, The Creator trong phim hoạt hình The Grinch. Ảnh: The Straits Times

Niềm đam mê sản xuất âm nhạc đến với Pereira một cách bất ngờ vào năm 2018 sau khi xem bộ phim hoạt hình The Grinch. Một ca khúc trong phim của rapper người Mỹ Tyler, The Creator khiến anh tò mò. Từ đó, anh tải phần mềm sản xuất nhạc và tự mày mò, dù ban đầu nỗ lực ấy không kéo dài.

Phải hai năm sau, sự tò mò âm ỉ ấy mới bùng lại. Từ tháng 5 đến tháng 9/2019, trước khi sang Australia thi đấu cho đội South Perth, Pereira dành mỗi ngày để tạo beat. Trước đó, âm nhạc vốn đã quen thuộc với anh - chơi violin khi nhỏ, đánh trống trong ban nhạc ở trung học.

Là một nhà sản xuất dựa trên một đoạn âm thanh có sẵn (sample), Pereira ví quá trình tạo beat như giải một bài ghép hình - có khi xong trong 20 phút, có khi mất tới 10 tiếng. Anh thích nhất là được tạo nhạc chung với người khác. "Những khoảnh khắc ngồi với bạn chơi guitar, hòa ý tưởng với nhau, thật sự rất vui", VĐV 23 tuổi nói.

Hans Pereira dự định theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp và từng lên kế hoạch chuyển đến New York vào tháng 1/2026, nhưng phải tạm hoãn sau khi nhận cơ hội thi đấu tại Australia. Ảnh: The Straits Times

Tốt nghiệp Học viện Quản lý Singapore hồi tháng 6, Pereira từng dự định sang New York đầu năm 2026 để theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng kế hoạch phải tạm hoãn khi anh tập trung thi đấu tại Australia - một môi trường giúp anh "mở mắt" về trình độ và cường độ.

Pereira ném bóng ở mức khoảng 130 km/h, đủ tốt tại Singapore nhưng vẫn dưới mức trung bình 140 km/h ở Australia. Tại đây, anh được phân tích chuyển động bằng quay chậm, được chỉ rõ bài tập cần làm để cải thiện. "Chỉ cần ở gần những tay ném (pitcher) và tay đánh (hitter) giỏi hơn, tôi đã học được rất nhiều", anh chia sẻ.

Pereira đến với bóng chày từ môn bóng mềm (softball) khi học cấp hai, phần vì ảnh hưởng từ họ hàng sống tại Canada. Sau khi vượt qua tuyển chọn đội tuyển quốc gia, anh góp mặt tại SEA Games 2019 ở Philippines, nơi Singapore đứng thứ tư.

Bức ảnh giới thiệu về Hans Pereira trên trang Instagram của tuyển bóng chày Singapore.

Khi bóng chày trở lại SEA Games sau 6 năm vắng bóng, tuyển Singapore đặt mục tiêu giành huy chương. Họ sẽ gặp Lào ở vòng loại vào ngày 5/12, tiếp theo là Philippines (7/12), Việt Nam (8/12), Thái Lan (9/12) và Malaysia (10/12). Để chuẩn bị cho giải đấu trên đất Thái Lan, Pereira tạm "cất" âm nhạc sang một bên từ khi trở về Singapore tập luyện từ đầu tháng 11.

Dù SEA Games đang cận kề, âm nhạc vẫn là giấc mơ mà Pereira chưa bao giờ từ bỏ. New York vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn. Anh hy vọng một ngày được làm việc cùng những nghệ sĩ thần tượng như Tyler, The Creator, Kanye West, Daniel Caesar và SZA.

Nhưng nổi tiếng không phải thứ anh theo đuổi. Pereira nói: "Tôi chỉ muốn có một danh mục tác phẩm đủ tốt để khi mình không còn nữa, vẫn có thứ để lại. Dù không phải người nổi tiếng như Michael Jackson, bạn vẫn có thể để lại di sản của riêng mình".

Hồng Duy (theo The Straits Times)