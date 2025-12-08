'Phù thủy Rubik' nuôi tham vọng phá kỷ lục tại SEA Games

Giải tỏa căng thẳng trước mỗi cuộc đua bằng cách giải Rubik trong bảy giây, từng phá 18 kỷ lục Guinness, và chuẩn bị ra mắt tại SEA Games 2025 - Daryl Tan đang trở thành cái tên gây chú ý cả trên đường chạy lẫn trong cộng đồng speedcubing.

Những giây phút trước khi bước vào vạch xuất phát luôn là thử thách lớn với bất kỳ VĐV điền kinh nào. Người thì đeo tai nghe, người xem video, có người trò chuyện cùng HLV để kiểm soát căng thẳng. Với Daryl Tan, sự bình tĩnh đến từ một cách rất khác: xoay Rubik.

Daryl Tan đã 18 lần lập kỷ lục Guinness từ năm 2020, trong đó chín kỷ lục vẫn được công nhận đến nay. Ảnh: The Straits Times

Chỉ mất bảy giây để Tan giải xong khối Rubik 3x3 - thành tích cá nhân và cũng là bí quyết giúp anh giữ tâm lý ổn định trước khi lao vào đường chạy. Nhưng đó không chỉ là trò tiêu khiển. Niềm đam mê speedcubing (giải rubik tốc độ cao) đã mang về cho anh 18 kỷ lục Guinness từ năm 2020, trong đó chín kỷ lục vẫn được công nhận đến nay.

Điều quan trọng hơn, những khối Rubik - hơn 100 loại khác nhau mà anh sở hữu - mang đến cho Tan niềm vui thuần túy và giúp định hình lại cách tiếp cận thể thao. "Xoay Rubik dạy tôi tách giá trị bản thân khỏi kết quả", Tan nói với The Straits Times. "Tôi từng nhạy cảm với thành tích kém. Nhưng khi nhìn điền kinh bằng lăng kính giống xoay rubik, tập trung vào niềm vui, vào quá trình, mọi thứ thay đổi".

Đầu năm 2024, Tan gây chú ý khi chạy 100 m trong 10 giây 77, giành HCV giải điền kinh Institute-Varsity-Polytechnic (IVP). Thành tích đó giúp sinh viên Học viện Công nghệ Singapore được triệu tập lên tuyển quốc gia - cột mốc đặc biệt sau nhiều năm mờ nhạt.

Giải rubik là cách để Daryl Tan kiểm soát căng thẳng trước khi thi đấu. Ảnh: The Straits Times

Hành trình đến với Rubik của Tan bắt đầu từ năm cuối tiểu học, khi một người bạn dạy anh cách giải. Tự mày mò qua YouTube, hai tuần sau Tan đã đạt mốc 50 giây. Đến năm 2015, anh tham gia giải đầu tiên và phá kỷ lục quốc gia.

Tan dành hàng giờ mỗi ngày để học hàng trăm thuật toán, chinh phục các loại Rubik từ 2x2 đến 7x7, xoay một tay hoặc giải những biến thể hình dạng phức tạp. Tài năng của anh liên tục được Guinness công nhận với những nội dung độc lạ: giải Rubik khi treo ngược, giải hai khối cùng lúc khi bị treo người, chạy 100 m vừa giải Rubik, hay giải Rubik dưới nước.

Dù speedcubing mang lại danh tiếng, con đường điền kinh của Tan lại đầy chông gai. Anh khởi đầu ở cự ly chạy bền tại trường trung học St Andrew’s, nhưng thừa nhận không thích vì quá khó khăn. Chuyển sang 100 m và 200 m, Tan vẫn thường xuyên bị đánh bại tại các giải học sinh.

Nhưng sự kiên trì đã giúp anh gặt hái thành quả. Bước ngoặt đến năm 2019 khi Tan gia nhập nhóm của HLV Benber Yu - thầy của kỷ lục gia 100m và 200m Marc Louis. Ba tuần sau, Tan lập thành tích cá nhân tốt nhất (PB) mới. "Trước đó tôi luôn tập một mình. Khi có Marc tập bên cạnh, mỗi buổi tập đều như được đẩy lên một mức khác", VĐV 23 tuổi kể.

VĐV phá 18 kỷ lục Guinness dự SEA Games 33 Một số lần lập kỷ lục Guinness của Daryl Tan.

Giờ đây, Tan sẵn sàng cho SEA Games 2025 tại Thái Lan, nơi anh góp mặt ở nội dung tiếp sức 4x100 m. Mục tiêu của đội là phá kỷ lục quốc gia 39 giây 24 tồn tại suốt một thập kỷ. Sáu VĐV được chọn cho đội hình gồm Louis, Tate Tan, Xander Ho, Yan Teo, Mark Lee và Daryl Tan.

Theo Tan, nếu mọi người đều chạy đúng sức và trao gậy hoàn hảo, mục tiêu phá kỷ lục hoàn toàn khả thi. Và với chàng VĐV kiêm kỷ lục gia Rubik, phá được kỷ lục SEA Games còn ý nghĩa hơn mọi danh hiệu trước đây.

"Tôi từng chỉ là người ngồi xem SEA Games. Giờ được đứng trên đường đua thật sự rất khó tin", anh bày tỏ. "Chín năm chờ đợi để có mặt ở đây. Nếu được chạy cùng Marc và các đồng đội, đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất".

Hồng Duy (theo The Straits Times)