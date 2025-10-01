Kình ngư Việt Nam đầu tiên giành hai HC vàng ở giải bơi châu Á

Ấn ĐộVĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng hoàn tất cú đúp HC vàng ở giải vô địch châu Á 2025, khi về nhất nội dung sở trường 800m tự do nam, tối 1/10.

Tại Cung thể thao dưới nước Veer Savarkar, Huy Hoàng xuất phát ở làn số 5. Hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Sibirtsev Ilya (Uzbekistan) và Xu Haibo (Trung Quốc) lần lượt ở làn 4 và làn 3 bên tay phải. Năm kình ngư còn lại là Rawat Kushagra (Ấn Độ), Khiew Hoe Yean (Malaysia), Thammananthachote (Thái Lan), Tanaka Shun (Nhật Bản) và đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc.

Huy Hoàng xuất phát chậm, nhưng vượt lên dẫn đầu sau 100 m. Kể từ đó, anh không cho bất kỳ đối thủ nào cơ hội vượt qua, trước khi cán đích với thời gian 7 phút 57 giây 58. Xếp sau là Sibirtsev và Xu Haibo, lần lượt chậm hơn 2 giây 79 và 4 giây 76.

Nguyễn Huy Hoàng (giữa) nhận HC vàng bơi 800m tự do nam tại giải bơi vô địch châu Á 2025, ở Cung thể thao dưới nước Veer Savarkar, Ấn Độ ngày 1/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Huy Hoàng trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành hai HC vàng tại giải bơi vô địch châu Á. Trước đó, anh là nam kình ngư Việt Nam đầu tiên giành HC vàng tại giải, sau khi về nhất nội dung bơi 1.500m tự do.

HC vàng đầu tiên của Việt Nam ở cấp độ này thuộc về huyền thoại Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, tại Nhật Bản năm 2016. Khi ấy, Ánh Viên là người duy nhất chiến thắng mà không thuộc nhóm VĐV từ ba cường quốc Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Về chuyên môn, thông số tốt nhất của Huy Hoàng ở cự ly 800m tự do là 7 phút 50 giây 20, lập tại Olympic trẻ 2018. Ở ASIAD 19 tại Trung Quốc cách đây hai năm, kình ngư sinh năm 2000 giành HC đồng với 7 phút 51 giây 44, đồng thời đạt chuẩn A Olympic 2024.

Đến Thế vận hội ở Paris, Hoàng bị tâm lý dẫn đến thi đấu không tốt. Anh chỉ đạt 8 phút 8 giây 39 và đứng thứ 28 trong tổng số 31 kình ngư.

Huy Hoàng ăn mừng chiến thắng nội dung bơi 800m tự do. Ảnh: Chụp màn hình

Việc Huy Hoàng giành cú đúp vàng tại giải châu Á 2025 được cho là nằm trong dự tính, khi vắng nhóm kình ngư hàng đầu châu lục, như Kim Woo-min (Hàn Quốc), Fei Liwei, Liu Peixin (Trung Quốc), Shogo Takeda (Nhật Bản). Nếu so sánh với ASIAD 19, thành tích 7 phút 57 giây 58 của Huy Hoàng chỉ đứng thứ 5 nội dung 800m tự do, và đứng thứ 6 nội dung 1.500m với 15 phút 15 giây 1.

Tuy nhiên, ở cấp độ Đông Nam Á, anh không có đối thủ ở hai nội dung này và được kỳ vọng tiếp tục giành vàng tại SEA Games 33 - diễn ra cuối năm nay tại Thái Lan. Ngoài ra, Hoàng có thể thi đấu bơi tự do ở cự ly 200m, 400m và tiếp sức 4x100m.

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 ở Quảng Bình (cũ, nay là Quảng Trị) là kình ngư nam số một lịch sử Việt Nam với hai lần dự Olympic 2021 và 2024. Anh từng giành HC vàng 800m tự do tại Olympic trẻ 2018. Sau đó, Hoàng giành HC bạc 1.500m tự do ASIAD 18, HC đồng 800 m tự do ASIAD 18 và 19, cùng HC đồng 400m tự do ASIAD 19. Ngoài ra, Hoàng còn giành 11 HC vàng, hai HC bạc và một HC đồng qua 4 kỳ SEA Games.

Giải bơi vô địch châu Á 2025 tại Ấn Độ là kỳ giải thứ 11 được tổ chức. Kỷ lục giải đấu nội dung bơi 800m và 1.500m tự do nam đều thuộc về Sun Yang với 7 phút 53 giây 25 và 14 phút 44 giây 10, lập năm 2012 ở UAE. Kỷ lục thế giới 800m tự do thuộc về Zhang Lin, cũng của Trung Quốc, với 7 phút 32 giây 12 tại giải vô địch thế giới 2009. Cự ly 1.500m tự do là 14 phút 30 giây 67 do kình ngư Mỹ Bobby Finke lập tại Olympic 2024.

Giải năm nay, diễn ra từ 28/9 đến 10/10, có 1.100 VĐV từ 24 đoàn để tranh tài ở 61 nội dung tại bơi, nhảy cầu và polo. Trung Quốc, Nhật Bản không mang lực lượng mạnh nhất, còn Singapore và Indonesia vắng mặt. Việt Nam dự giải với chín kình ngư, hai HLV và một chuyên gia nước ngoài.

Ngoài hai HC vàng của Huy Hoàng, Việt Nam còn giành 7 HC bạc và 5 HC đồng để tạm đứng thứ tư toàn đoàn. Trung Quốc đang dẫn đầu với 27 HC vàng, 6 HC bạc và 4 HC đồng, Nhật Bản (5-6-4) và Hong Kong (3-3-7).

7 HC bạc của Việt Nam gồm Huy Hoàng (400m tự do nam), Phạm Thanh Bảo (100m ếch nam), Trần Hưng Nguyên (400m hỗn hợp nam), Võ Thị Mỹ Tiên (200m và 800m tự do nữ), Nguyễn Khả Nhi (400m và 1.500m tự do nữ). 5 HC đồng có Thanh Bảo (200m ếch), Hưng Nguyên (200m hỗn hợp), Nguyễn Thúy Hiền (100m tự do nữ), Mỹ Tiên (200m và 400m hỗn hợp nữ).

Hiếu Lương