10 phim ăn khách nhất phòng vé thế giới 2021

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings": 432,2 triệu USD

Tác phẩm là bom tấn đầu tiên của Marvel được phát hành độc quyền tại rạp kể từ "Avengers: Endgame" (2019). Bob Chapek - CEO Disney - gọi đây là "một thử nghiệm thú vị" thời dịch. Thành công của "Shang-Chi" cũng thuyết phục hãng quay lại hình thức phát hành truyền thống tại rạp. Trước đó, hãng chọn hình thức chiếu song song trên nền tảng phim trực tuyến Disney Plus.