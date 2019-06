Đô vật John Cena đóng ‘Fast and Furious 9’

Diễn viên 42 tuổi nói cảm thấy vinh dự khi được tham gia loạt phim tốc độ nổi tiếng.

Trên People, John Cena cho biết: "Trong hai thập kỷ qua, các bộ phim Fast and Furious mang đến cho người hâm mộ nhiều khoảnh khắc lịch sử của làng điện ảnh. Tôi thật vinh dự vì được tham gia loạt phim". Anh sẽ vào vai phản diện, đối đầu với các nhân vật Dom Toretto và Letty Ortiz (do Vin Diesel, Michelle Rodriguez đóng).

Đô vật John Cena. Ảnh: Biography.

Năm 2018, John từng tiết lộ mong muốn được tham gia loạt phim, được đóng cùng Dwayne Johnson. Tuy nhiên, "The Rock" không góp mặt trong phần mới này. Fast and Furious 9 do Justin Lin đạo diễn, dự kiến bấm máy vào cuối tháng 6. Phim sẽ được phát hành vào tháng 5/2022.

John Cena, sinh năm 1977, là một đô vật nổi tiếng người Mỹ. Anh nắm giữ kỷ lục người vô địch giải WWE nhiều nhất với 16 lần. John đóng phim từ năm 2006, nhận vai chính trong nhiều tác phẩm ăn khách như The Marine, 12 Rounds, Blockers... Năm 2018, đô vật từng tham gia Bumblebee - "bom tấn" của dòng phim Transformers. Anh cũng góp mặt trong bộ phim Suicide Squad 2 của đạo diễn James Gunn, dự kiến phát hành tháng 8/2021.

Đạt Phan (theo People, Deadline)