'Spider-Man: Far From Home' thu gần 100 triệu USD ở Trung Quốc

Dịp ra mắt cuối tuần qua, bom tấn dẫn đầu phòng vé Hoa ngữ, xếp trên "Spirited Away" và "Toy Story 4".

Chiếu từ ngày 28/6, tác phẩm hiện thu 97,2 triệu USD, là phim siêu anh hùng mở màn ăn khách thứ tư mọi thời ở Trung Quốc, sau Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War và Venom. Doanh thu ra mắt của Spider-Man: Far From Home ở nước này cao hơn 46% so với phần trước - Spider-Man: Homecoming (2017). 10,8 triệu USD tiền bán vé đến từ các rạp IMAX (có màn hình to hơn chuẩn thông thường).

Spider-Man thương tiếc Iron Man trong Far From Home Trailer phim.

Các phim Marvel thu hút lượng lớn người hâm mộ ở Trung Quốc. Hồi tháng 6, Avengers: Endgame kết thúc quá trình chiếu ở nước này với 614 triệu USD. Chuyên trang phòng vé Maoyan đoán Spider-Man: Far From Home thu khoảng 181 triệu USD.

Jake Gyllenhaal hóa thân một pháp sư đồng hành cùng Người Nhện. Ảnh: Sony.

Tác phẩm thứ 22 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel do Jon Watts đạo diễn, kể trận chiến của Spider-Man (Tom Holland đóng) ở châu Âu. Sau khi Iron Man qua đời, anh đau buồn nhưng tiếp tục sứ mệnh siêu anh hùng. Spider-Man được giao nhiệm vụ ngăn cản các sinh vật kỳ dị được gọi là nhóm Elementals. Giới phê bình khen ngợi phim với 93% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Phim Nhật Spirited Away đứng thứ hai Trung Quốc cuối tuần qua với 11,7 triệu USD, tiếp theo là Toy Story 4 với 5,2 triệu USD. Hai hoạt hình dẫn đầu phòng vé Hoa ngữ tuần trước.

Ân Nguyễn