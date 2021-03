Diễn viên 'Godzilla vs. Kong' không bỏ bê việc học

Millie Bobby Brown - đóng bom tấn "Godzilla vs. Kong" - nói không để sự nghiệp diễn xuất ảnh hưởng tới kế hoạch tốt nghiệp trung học phổ thông.

Millie Bobby Brown sinh năm 2004 tại Tây Ban Nha, có cha mẹ là người Anh. Cô bắt đầu diễn xuất từ năm tám tuổi, đóng vai phụ trong series Once Upon a Time in Wonderland. Năm 2016, Brown gây chú ý sau thành công của loạt phim Stranger Things, nhận đề cử Emmy và SAG.

Ngày 26/3, Millie Bobby Brown tái ngộ khán giả Việt trong Godzilla vs, Kong, tác phẩm thứ tư thuộc vũ trụ điện ảnh MonsterVerse về các quái vật khổng lồ. Cô trả lời phỏng vấn VnExpress về nghề và vai diễn mới.

Năm 2018, Millie Bobby Brown được vinh danh trong danh sách 100 người anh hưởng nhất của tạp chí Time. Ảnh: Reuters.

- Điều gì ở loạt phim về MonsterVerse hấp dẫn chị?

- Những bộ phim này ẩn chứa thông điệp sâu sắc hơn. King of the Monsters đề cập việc bảo vệ môi trường và các loài động vật. Godzilla vs. Kong kế thừa ý tưởng đó. Tôi nghĩ mỗi khán giả sẽ rút ra được bài học riêng sau khi xem.

Thử thách lớn nhất cũng như hấp dẫn tôi là đóng phim cùng hai nhân vật không xuất hiện trên phim trường, chỉ được thêm vào ở khâu hậu kỳ. Tôi phải tưởng tượng và diễn như đang nhìn thấy King Kong trước mặt.

- Nhân vật Madison Russell khác gì các phần trước?

- Ở King of the Monsters, Madison là một đứa trẻ do dự nói ra những điều mình nghĩ vì bên cạnh cô ấy là cha mẹ - những nhà khoa học tài giỏi. Cô ấy chưa tìm được tiếng nói riêng. Trong tập phim này, Madison tìm được động lực và mục tiêu riêng, được truyền cảm hứng từ mẹ. Tôi đặc biệt yêu thích phần này vì cảm thấy nhân vật của mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cô ấy không chỉ thừa hưởng phần lớn tư tưởng của mẹ - niềm đam mê các loài động vật, mà tình yêu dành cho chúng dần rõ nét.

Godzilla vs Kong trailer Trailer "Kong vs Godzilla". Video: CGV.

- Đóng phim ở tuổi đời còn rất trẻ, chị gặp khó khăn gì?

- Thật sự tôi không cảm thấy khó khăn khi diễn xuất. Tôi bắt đầu đóng phim năm tám tuổi. Tôi nghĩ lúc bé đơn giản hơn bây giờ. Công việc ngày càng thử thách hơn. Nhưng tôi biết một cô gái ở tuổi thiếu niên cần gặp nhiều trở ngại, khó khăn để tìm hiểu bản thân, khám phá chính mình. Tôi đang học cách cân bằng mọi thứ. Rất may mắn, tôi có một đội ngũ hỗ trợ tuyệt vời để giúp mình vượt qua.

Millie Bobby Brown (giữa) đóng vai Madison Russell - con gái của hai nhà khoa học Mark và Emma, lần đầu xuất hiện trong "Godzilla: King of the Monsters" (2019). Ảnh: CGV.

- Việc học tập của chị bị ảnh hưởng ra sao?

- Tôi đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, đồng thời cố gắng tốt nghiệp trung học. Tôi yêu trường và rất trân trọng việc học tập. Tôi làm bài tập mỗi ngày, kể cả trên trường quay. Thời gian nghỉ giữa các dự án phim, tôi tập trung hoàn toàn cho việc học.

- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào khi được nhiều người biết đến?

- Điều khó khăn nhất với tôi khi làm diễn viên là nghe người khác phán xét về cuộc sống của mình hàng ngày. Khi nổi tiếng, bạn nghe những lời khen và chê với tần suất nhiều hơn nữa. Điều đó khiến tôi bối rối. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi bình thường như mọi người thôi.

Đạt Phan