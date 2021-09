Phim Marvel gặp khó tại Trung Quốc

"Shang-Chi", "The Eternals" của Marvel nhiều khả năng không ra rạp Trung Quốc.

Theo Deadline, Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings - bom tấn mới nhất của Marvel - đang đạt doanh thu tích cực tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, bộ phim siêu anh hùng gốc Á đầu tiên của hãng chưa có lịch chiếu tại Trung Quốc, thị trường lớn nhất thế giới hiện nay. Trong khi đó, Free Guy - một bom tấn khác của Hollywood - phát hành bình thường và thu hơn 67 triệu USD.

Trailer "Shang-Chi" Trailer "Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings:. Video: Disney

Cây viết Nancy Tartaglione phân tích Trung Quốc chưa gạt bỏ khả năng phát hành, song một bộ phận khán giả hiện tẩy chay phim. Tuần trước, một số trang mạng xã hội chia sẻ lại bài phỏng vấn giữa Lưu Tư Mộ (vai Shang-Chi) với kênh CBC năm 2017. Trong đó, diễn viên gọi Trung Quốc là "quốc gia đang phát triển", nơi nhiều người đang "chết vì nạn đói". Các bài viết này dấy lên một làn sóng chỉ trích Lưu Tư Mộ trên mạng xã hội thời gian qua.

Trước đó, phim cũng nhận phản ứng không tích cực khi xây dựng các nhân vật nước này trong vai khủng bố, tội phạm. Trong nguyên tác truyện tranh, ác nhân Wenwu (Lương Triều Vỹ đóng) vốn lấy cảm hứng từ phản diện Phúc Mãn Châu do tiểu thuyết gia Sax Rohmer sáng tạo. Nhân vật này từng nhiều lần bị chỉ trích vì mang ý phân biệt chủng tộc. Hãng Marvel từng phải đổi tên nhân vật Phúc Mãn Châu trong truyện tranh thành Zheng Zu.

Cảnh nhào lộn trên xe bus trong 'Shang-Chi' Lưu Tư Mộ đóng cảnh hành động trong "Shang-Chi". Anh sinh năm 1989 tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. 5 tuổi, anh theo gia đình sang Canada định cư. Đóng phim từ năm 2012, Tư Mộ diễn vai nhỏ trong phim truyền hình "Sát thủ Nikita", "The Expanse 3". Năm 2016, anh được quan tâm nhiều hơn với phim "Kim's Convenience". Video: Simu Liu Instagram

Ngoài Shang-Chi, phim The Eternals - dự kiến ra rạp cuối năm - cũng nhiều khả năng không được phát hành. Hồi tháng 4, đạo diễn Chloe Zhao từng được đông đảo dân Trung Quốc chúc mừng khi thắng giải Oscar với phim Nomadland. Tuy nhiên, một số trang mạng xã hội sau đó trích dẫn bài phỏng vấn của cô với một tạp chí Mỹ năm 2013. Trong đó, đạo diễn gọi nước này là "vùng đất tràn ngập sự dối trá", khiến Chloe Zhao bị tẩy chay.

Theo SCMP, các phim quốc tế phải trải qua nhiều khâu kiểm duyệt trước khi ra rạp. Một số tác phẩm thậm chí bị gỡ bỏ dù đã lên lịch phát hành. Hồi giữa năm, Black Widow không chiếu dù nhà chức trách nước này đã phê duyệt nội dung hồi tháng 3. Đến nay, hai phía chưa có thông báo nào về số phận của phim tại thị trường lớn nhất thế giới. Giới chuyên môn nhận định Marvel tổn thất hàng trăm triệu USD.

Cuối tháng 5, Fast & Furious 9 đạt doanh thu mở màn ấn tượng 135,6 triệu USD trong tuần đầu ra mắt tại Trung Quốc. Tuy nhiên, tác phẩm sau đó bị nhiều người tẩy chay vì phát biểu gây tranh cãi của John Cena về Đài Loan và dần biến mất khỏi lịch chiếu.

Teaser Eternals Trailer "The Eternals". Video: Disney

Phương Mai (theo Deadline, SCMP)