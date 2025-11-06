10 ngôi sao thể thao được phong tước hiệp sĩ

Ngoài 10 gương mặt tiêu biểu kể trên, nhiều huyền thoại thể thao khác của Vương quốc Anh cũng từng được phong tước hiệp sĩ vì các đóng góp to lớn cho quốc gia.

Có thể kể đến Nick Faldo (golf), Alastair Cook, Ian Botham (cricket), Bradley Wiggins (đua xe đạp), Lewis Hamilton (ảnh), Jackie Stewart (đua xe F1), Clive Woodward (bóng bầu dục), Ben Ainslie (thuyền buồm) hay Geoff Hurst, Bobby Charlton (bóng đá).

Hiệp sĩ là danh hiệu cao quý nhất đối với một dân thường ở Anh, do hoàng gia phong tặng cho người có công với đất nước. Người được vinh danh có thêm tiền tố Sir (Ngài) hoặc Dame (Quý bà) trong tên riêng. Tước hiệu này không chỉ ghi nhận thành tích thể thao xuất sắc mà còn tôn vinh vai trò của họ trong việc truyền cảm hứng và quảng bá hình ảnh nước Anh ra thế giới.