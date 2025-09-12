Ý nghĩa các hình xăm của siêu sao bóng đá

Sergio Ramos - Nhật ký bằng mực. Trung vệ lừng danh người Tây Ban Nha mang trên cơ thể hàng chục hình xăm, từ Đức Mẹ Đồng Trinh, cây thánh giá cho tới chiếc đồng hồ và bản đồ, tất cả đều phản ánh niềm tin tôn giáo và hành trình đời anh.
Trên cơ thể của Ramos còn in hình chức vô địch World Cup và Champions League - minh chứng cho sự nghiệp huy hoàng cùng Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha.
David Beckham - Biểu tượng gia đình và di sản. Cựu danh thủ Anh và Man Utd, Real Madrid gần như phủ kín cơ thể bằng mực. Đáng chú ý là bốn chú chim đại diện cho bốn người con, hình con tàu gợi nhớ đến người cha từng làm việc trong bếp tàu, cùng hình hiệp sĩ biểu tượng cho tinh thần hiệp sĩ Anh và trách nhiệm bảo vệ gia đình.
Daniele De Rossi - Sát thủ và hài hước. Cựu thủ quân Roma xăm trên bắp chân phải biển cảnh báo hình người xoạc bóng, tượng trưng cho lối chơi quyết liệt. Trái ngược, hình Teletubbies ngộ nghĩnh trên tay lại cho thấy sự dí dỏm ngoài sân cỏ, phản ánh hai mặt tính cách của De Rossi.
Teletubbies là tên một loạt phim truyền hình thiếu nhi nổi tiếng của Anh, phát sóng từ cuối thập niên 1990. Nhân vật trong phim là bốn sinh vật màu sắc sặc sỡ - Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa và Po - sống trong một thế giới ngộ nghĩnh, vui nhộn.
Dani Alves - Dấu ấn hành trình. Từ một cậu bé nghèo Brazil vươn đến đỉnh cao, Alves khắc bản đồ quê hương trên ngực và vòng Olympic lên cơ thể sau khi dự Thế vận hội 2016. Bên cạnh đó là nhiều hình xăm về con cái - nguồn động lực lớn nhất đời anh.
Kevin-Prince Boateng - Sự pha trộn cá tính. Boateng mang trên người hình chú hề biểu trưng cho sự tinh nghịch, chân dung Bob Marley thể hiện tình yêu âm nhạc và di sản Ghana. Các hình xăm đa dạng như chính sự nghiệp phiêu bạt qua nhiều CLB châu Âu, nổi bật là logo Hertha Berlin ở giữa ngực.
Neymar - Tất cả sẽ qua. Ngôi sao Brazil có câu xăm nổi tiếng "tudo passa" (mọi chuyện rồi sẽ qua), triết lý giúp anh vượt qua khó khăn. Neymar còn khắc tên người thân, biểu tượng và những câu châm ngôn, tạo nên bộ sưu tập hình xăm vừa cá tính vừa đầy cảm xúc.
Zlatan Ibrahimovic - Biểu tượng của sự bất khuất. Ibrahimovic nổi bật với dãy số "Zlatan code" gắn liền gia đình. Sau lưng anh là con sư tử đang gầm thét và cá chép Koi, loài cá gắn với sự kiên cường và thành công ngược dòng, phản ánh chính sự nghiệp thăng trầm nhưng rực rỡ của tiền đạo Thụy Điển.
Lionel Messi - Từ rụt rè đến biểu tượng. Ban đầu dè dặt, Messi giờ đây có nhiều hình xăm ý nghĩa: gương mặt mẹ ở lưng, tên và dấu tay các con, cùng hình quả bóng và số áo ở chân. Tất cả khắc họa tình yêu gia đình và bóng đá - hai thứ quan trọng nhất đời anh.
Thierry Henry - Cầu nối văn hóa. Henry xăm hình tòa nhà Empire State và cầu Brooklyn, kỷ niệm quãng thời gian tại Mỹ. Chân dung con gái cũng được khắc trên da, cho thấy gia đình luôn là ưu tiên số một với huyền thoại Arsenal.
