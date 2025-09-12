Ý nghĩa các hình xăm của siêu sao bóng đá

Sergio Ramos - Nhật ký bằng mực. Trung vệ lừng danh người Tây Ban Nha mang trên cơ thể hàng chục hình xăm, từ Đức Mẹ Đồng Trinh, cây thánh giá cho tới chiếc đồng hồ và bản đồ, tất cả đều phản ánh niềm tin tôn giáo và hành trình đời anh.

Trên cơ thể của Ramos còn in hình chức vô địch World Cup và Champions League - minh chứng cho sự nghiệp huy hoàng cùng Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha.