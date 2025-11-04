Vua Anh phong tước hiệp sĩ cho David Beckham

AnhTại Lâu đài Windsor ngày 4/11, Nhà vua Vương quốc Anh Charles III đã làm lễ phong tước hiệp sĩ cho cựu tiền vệ Man Utd và tuyển Anh David Beckham.

Beckham được vinh danh nhờ những đóng góp cho thể thao và từ thiện.

Hiệp sĩ là danh hiệu cao quý nhất đối với một dân thường ở Anh, do hoàng gia phong tặng cho người có công với đất nước. Người được vinh danh có thêm tiền tố Sir (Ngài) hoặc Dame (Quý bà) trong tên riêng.

Beckham quỳ gối khi nhận tấn phong từ Nhà vua Vương quốc Anh Charles III ngày 4/11/2025. Ảnh: AP

"Với những gì đã giành được và làm được, tôi cảm thấy mình đã quá may mắn trong sự nghiệp. Nhưng để nhận được vinh dự này, trở thành hiệp sĩ của Hoàng gia Anh, là điều vượt quá những gì tôi mong đợi", cựu danh thủ sinh năm 1975 nói.

Beckham lớn lên trong gia đình bảo hoàng, luôn thể hiện sự kính trọng đối với Hoàng gia Anh. Vì vậy, tước hiệu hiệp sĩ được xem là giấc mơ lớn và "khoảnh khắc quan trọng nhất" trong cuộc đời anh. "Thành thật mà nói, từ một cậu bé đến từ phía đông London, sinh ra ở Leytonstone, và giờ được ở đây tại Lâu đài Windsor, được Đức Vua đáng kính vinh danh. Đó là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt", Beckham nói thêm.

Theo quy định, tước hiệu này chỉ được đi với tên, không đi với họ. Trong trường hợp của David Beckham, anh sẽ được gọi là Sir David. Còn vợ của hiệp sĩ được gọi bằng Lady với họ chồng, tức là Lady Beckham.

Vợ chồng Beckham bên ngoài Lâu đài Windsor sau khi được phong tước hiệp sĩ ngày 4/11. Ảnh: MUFC

Quá trình phong tước cho Beckham vốn không hề suôn sẻ. Anh từng được đề cử lần đầu vào năm 2011, nhưng phải đợi 14 năm sau mới được tấn phong.

Năm 2017, truyền thông Anh từng đăng email cho thấy cựu thủ quân tuyển Anh chỉ trích hệ thống và ủy ban phong tước. Đại diện của Beckham sau đó lên tiếng cho rằng email đó đã bị dàn dựng. Cũng trong năm đó, Beckham vướng vào nghi án đầu tư cho phimIngeniousđể trốn thuế.

Năm 2021, Beckham được cho là đủ điều kiện phong tước, sau khi các khoản tài chính được minh bạch. Nhưng sau đó một năm, cựu tiền vệ Man Utd và Real Madrid lại bị chỉ trích vì làm đại sứ World Cup 2022 ở Qatar, nhận lấy hàng triệu USD. Qatar bị Anh coi là quốc gia vi phạm nhân quyền.

Cũng trong năm 2022, Beckham gây chú ý khi xếp hàng 12 tiếng chỉ để chờ nhìn thấy Nữ hoàng Anh Elizabeth II trong quan tài, trong khi nhiều người nổi tiếng khác bị chỉ trích vì từ chối xếp hàng và bỏ đi. Kể từ đó, Chủ tịch CLB Inter Miami gây dựng tình bạn thân thiết với hoàng gia Anh, đặc biệt là Hoàng tử William và Vua Charles III.

Beckham trở thành đại sứ cho quỹ từ thiện của Vua (King’s Foundation) năm ngoái. Hai người thậm chí chia sẻ sở thích chung là làm vườn. Vợ chồng Beckham cũng được dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cho Quốc vương Qatar tại Cung điện Buckingham tháng 12/2024. Gần đây, cựu tiền vệ 50 tuổi còn lên trang nhất tạp chí Time, trong vai trò những nhà từ thiện có ảnh hưởng nhất thế giới. Phim truyền hình Beckham phát trên Netflix năm 2023 cũng giúp anh tăng thêm ảnh hưởng trước công chúng.

Vợ chồng Beckham dự công chiếu phim tài liệu "Beckham" ngày 3/10/2024. Ảnh: Reuters

David Beckham sinh ngày 2/5/1975 tại thành phố London, từng khoác áo trẻ Tottenham. 16 tuổi, anh chuyển sang Man Utd, gắn bó 12 năm với "Quỷ Đỏ". Sau đó, anh lần lượt chơi cho Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan và kết thúc sự nghiệp ở PSG. Beckham sáu lần vô địch Ngoại hạng Anh, đoạt một Champions League, La Liga và Ligue 1. Anh nổi tiếng với vẻ điển trai, kỹ năng chuyền, tạt bóng và sút phạt.

Từ khi giải nghệ, Beckham làm đồng sở hữu CLB Inter Miami ở Mỹ, và Salford tại Anh, hay đại sứ UNICEF.

Beckham làm thủ quân tuyển Anh thời 2000-2006, nhưng không đoạt danh hiệu lớn nào với đội. Trước Beckham, đã có những cựu cầu thủ hay HLV được phong tước hiệp sĩ, như Bobby Charlton, Alex Ferguson, Kenny Dalglish, Geoff Hurst, Stanley Matthews, Bobby Robson hay mới đây là Gareth Southgate.

Quang Dũng