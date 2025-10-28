Beckham khoe thú vui điền viên

Đồng sở hữu CLB Inter Miami, David Beckham gây chú ý với hình ảnh một quý ông mê ruộng vườn, trong căn điền trang ở vùng quê nước Anh.

Beckham xuất hiện trên tạp chí Country Life, cùng vợ Victoria, trong trang phục cổ điển. Cựu danh thủ 50 tuổi không chỉ làm người mẫu, còn đảm nhận vai trò biên tập viên cho số báo đặc biệt của tạp chí ra đời năm 1897, chuyên về cuộc sống nông thôn, kiến trúc và ẩm thực. Anh nói đây là tạp chí yêu thích từ khi còn nhỏ, và coi lời mời hợp tác là một vinh dự.

Beckham và Victoria trên tạp chí Country Life.

Trong loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Millie Pilkington thực hiện, Beckham xuất hiện bên vợ và cũng là cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls. Cả hai được chụp tại khu điền trang mà họ mua từ năm 2016 với giá 14 triệu USD ở North Oxfordshire. Nơi đây từng là chuồng ngựa cũ, được cải tạo thành nhà ở với bể bơi, hồ nước, vườn hoa và cầu gỗ nhỏ. Beckham thường ngồi thư giãn cùng hai chú chó cưng Sage và Olive ở đó.

Beckham kể rằng tình yêu với cuộc sống thôn quê của anh bắt đầu mạnh mẽ từ thời kỳ phong tỏa vì Covid-19, năm 2020. Khi các thành viên trong gia đình phải hạn chế ra ngoài, anh gợi ý với Victoria: "Tại sao chúng ta không tự trồng rau và nuôi gà ở đây?".

Từ đó, khu vườn nhỏ trở thành nơi trồng cà rốt, hoa được cắt để cắm trong nhà, và chuồng gà cung cấp trứng mỗi sáng.

Không dừng ở đó, Beckham còn nuôi ong và tự tay làm mật. Anh chia sẻ niềm vui giản dị khi được nhìn thấy sản phẩm do chính bản thân tạo ra. "Tôi biết tình yêu với vùng quê sẽ lớn dần khi có ngôi nhà này, nhưng không ngờ lại sâu sắc đến vậy", anh tâm sự.

Beckham chơi đùa cùng hai chú chó trong điền trang ở North Oxfordshire, Vương quốc Anh. Ảnh: Country Lìe

David Beckham sinh năm 1975 tại London, từng là đội trưởng tuyển Anh, nổi tiếng hàng đầu thế giới thời cuối thập niên 1990 và 2000. Anh khoác áo các CLB lớn như Man Utd, Real Madrid, AC Milan, LA Galaxy và PSG. Beckham đoạt Quả Bóng Bạc năm 1999, xếp sau Rivaldo.

Sau khi giải nghệ năm 2013, Beckham vẫn là biểu tượng toàn cầu nhờ phong cách thời trang, hình ảnh gia đình và các hoạt động xã hội. Hiện anh là đồng chủ sở hữu CLB Inter Miami tại Mỹ, đồng thời tham gia nhiều dự án cộng đồng và kinh doanh thời trang hay nước hoa.

Hoàng An (theo Bild)