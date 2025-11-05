Vì sao Beckham được phong tước Hiệp sĩ?

Cách tạo dựng quan hệ với Nhà vua, và những dự án thiện nguyện vì trẻ em giúp David Beckham được phong tước "Hiệp sĩ" sau nhiều năm khao khát.

Beckham và vợ Victoria bên ngoài Lâu đài Windsor ở Anh, sau khi được phong tước hiệp sĩ ngày 4/11/2025. Ảnh: AP

Nhiều lần lỡ hẹn, David Beckham cuối cùng đã đạt được vinh dự mà anh từng coi là "điểm đến cuối cùng" trong hành trình sự nghiệp và cuộc đời, đó là trở thành "Sir David Beckham". Ở tuổi 50, cựu thủ quân tuyển Anh được Nhà vua Charles III phong tước Hiệp sĩ trong lễ trao tại lâu đài Windsor ngày 4/11.

Thông tin phong tước cho Beckham được công bố trong danh sách "King’s Birthday Honours" tháng 6/2025, dịp Nhà vua vinh danh những cá nhân có đóng góp đặc biệt cho Vương quốc Anh. Buổi lễ chính thức được tổ chức tại Windsor, có cả vợ anh Victoria Beckham, người giờ đây được gọi là "Lady Beckham".

"Hôm nay, tôi cảm thấy niềm tự hào lớn bậc nhất trong cuộc đời", Beckham nói. "Mọi người đều biết tôi yêu nước Anh đến mức nào và Hoàng gia có ý nghĩa ra sao với gia đình tôi. Nhà vua đã khen bộ lễ phục của tôi do chính Victoria thiết kế".

Việc Beckham trở thành Hiệp sĩ đưa anh vào danh sách nhỏ nhưng danh giá của bóng đá Anh, bên cạnh những tên tuổi như Bobby Charlton, Alf Ramsey, Geoff Hurst, Matt Busby, Alex Ferguson hay Kenny Dalglish.

Beckham từng được phong tước Sĩ quan (OBE) năm 2003, khi anh còn khoác áo Man Utd. Kể từ đó, anh đã mơ về tước hiệu Hiệp sĩ. Các nỗ lực thiện nguyện, đặc biệt qua vai trò Đại sứ của UNICEF và các chương trình vì trẻ em, giúp Beckham dần được nhìn nhận vượt ra khỏi hình ảnh một ngôi sao thể thao.

Beckham nhận tước hiệu Sĩ quan (OBE) cùng vợ Victoria ở Anh năm 2003. Ảnh: PA

Theo Athletic, việc Beckham có tên trong danh sách phong tước năm nay "không khiến ai bất ngờ". Suốt hai thập kỷ qua, anh không chỉ đóng góp cho bóng đá, còn trở thành hình mẫu cho tinh thần trách nhiệm xã hội.

Từ 2023, Beckham là đại sứ cho King’s Foundation, tổ chức do Nhà vua sáng lập, chuyên về giáo dục và môi trường. Anh từng nói: "Tôi luôn muốn giúp thanh thiếu niên mở rộng tầm nhìn, hiểu về thiên nhiên, và học những kỹ năng gắn với đời sống nông thôn".

Dù vậy, hành trình đến danh hiệu "Sir" của Beckham không hề suôn sẻ. Năm 2017, truyền thông Anh công bố loạt email bị rò rỉ, trong đó Beckham bày tỏ sự tức giận vì bị từ chối phong tước, thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề với Ủy ban Danh dự. Cùng thời điểm, anh bị nghi liên quan đến một chương trình tránh thuế, không phạm pháp nhưng khiến dư luận phản cảm.

Theo chuyên gia truyền thông Mark Borkowski, sự cố năm ấy khiến Beckham bị xem là kẻ háo danh, điều tối kỵ với hệ thống danh dự Anh. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng cựu danh thủ đã làm rất tốt để xây dựng lại hình ảnh, bằng cách sống giản dị, làm việc thầm lặng và thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Hoàng gia.

Hình ảnh Beckham xếp hàng 12 tiếng cùng người dân để tiễn biệt Nữ hoàng Elizabeth II năm 2022 trở thành một biểu tượng. Anh có thể dễ dàng được mời vào khu VIP, nhưng chọn cách lặng lẽ đứng chờ như bất kỳ ai khác. Khoảnh khắc ấy, theo nhiều người Anh, "cho thấy phẩm chất quý tộc thật sự của một người dân thường".

Beckham xếp hàng chờ viếng Nữ hoàng Anh ngày 16/9/2022. Ảnh: Avalon

Theo báo Anh Daily Express, quan hệ giữa Beckham và Nhà vua đóng vai trò quan trọng trong quyết định lần này. Tại Chelsea Flower Show 2025, hai người xuất hiện cùng nhau, cùng trò chuyện say sưa về ong mật và làm vườn, sở thích chung của họ từ nhiều năm. Beckham thậm chí còn tặng Charles một lọ mật ong do chính anh nuôi ở trang trại Cotswolds, có nhãn hiệu "D Bee’z Sticky Stuff".

Từ đó, Beckham thường xuyên được mời đến các sự kiện của Hoàng gia, trong đó có tiệc chiêu đãi quốc khách Qatar tại Cung điện Buckingham. Sự gắn bó này, theo cựu phát ngôn viên Hoàng gia Dickie Arbiter, "là kết quả tự nhiên của hai người đàn ông cùng chung đam mê, cùng niềm tin về vai trò của cộng đồng và thiên nhiên".

Đây không phải là phần thưởng cho một cầu thủ bóng đá", Arbiter nói. "Đây là sự ghi nhận cho những gì Beckham làm sau khi rời sân cỏ, cho trẻ em, cho môi trường, và cho hình ảnh đất nước Anh".

Beckham đã nhận được danh hiệu cao quý nhất mà một công dân Anh có thể đạt được. Trong buổi phỏng vấn với Sky News sau lễ phong tước, anh cười nói: "Tôi chưa quen lắm với việc được gọi là Hiệp sĩ. Nhưng nếu các con muốn gọi tôi là Hiệp sĩ bố, tôi cũng không ngăn đâu".

Beckham lớn lên ở quận Chingford, thành phố London năm 1975 trong gia đình có bố làm thợ sửa bếp, mẹ làm tóc. Anh được coi là tiền vệ hay bậc nhất thế hệ, nổi tiếng ở khả năng tạt bóng và sút phạt hàng rào. Anh đang là Chủ tịch kiêm đồng sở hữu CLB Inter Miami ở Mỹ, đồng sở hữu CLB Salford tại Anh. Kể từ khi treo giày ở PSG năm 2013, anh đã cố gắng làm mọi thứ có thể để trở thành "Hiệp sĩ", cuối cùng đã được toại nguyện.

"Đã mất nhiều thời gian, nhưng lần này, cậu bé Chingford cuối cùng cũng ghi bàn ở phút bù giờ quan trọng nhất cuộc đời", Daily Express bình luận.

Hoàng An tổng hợp