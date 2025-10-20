Đế chế kinh doanh của David Beckham

Từ biểu tượng sân cỏ đến doanh nhân toàn cầu, David Beckham ở tuổi 50 vẫn chứng minh sức hút của một ngôi sao biết biến danh tiếng thành đế chế quyền lực vượt ra ngoài bóng đá.

David Beckham xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time tháng 5 giới thiệu danh sách 100 nhà từ thiện có ảnh hưởng nhất thế giới. Ảnh: Time

Sự nghiệp cầu thủ của Beckham bắt đầu từ Man Utd năm 1992 với mức lương hơn 100 USD mỗi tuần. Sau hơn hai thập kỷ thi đấu tại những đội bóng lớn như Real Madrid, LA Galaxy, Milan và PSG, anh tích lũy hơn 700 triệu USD (chưa tính các loại thuế phí). Khi treo giày vào năm 2013, Beckham gây chú ý khi tặng toàn bộ khoản lương 5 triệu USD nhận từ PSG cho quỹ từ thiện dành cho trẻ em tại Pháp.

Khi còn thi đấu, thương hiệu "David Beckham" từng được tạp chí Forbes định giá 45 triệu USD. 12 năm sau, giá trị ấy đã tăng gấp mười lần, với tài sản cá nhân khoảng 450 triệu USD. Cộng thêm khối tài sản tương đương của vợ anh - nhà thiết kế và ca sĩ người Anh Victoria, vợ chồng nhà Beckham luôn nằm trong nhóm những gia đình nổi tiếng giàu nhất thế giới.

Việc Beckham rời Real để gia nhập LA Galaxy năm 2007 đã mở ra chương mới cho cả sự nghiệp của anh và nền bóng đá Mỹ. Hợp đồng của cựu thủ quân tuyển Anh, được xem là "cách mạng" trong giới thể thao, không chỉ mang về mức lương hơn 6 triệu USD mỗi năm mà còn cho phép anh hưởng phần trăm doanh thu mà giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS thu được nhờ sức ảnh hưởng của mình.

Chính điều khoản đặc biệt trong bản hợp đồng - quyền mua một đội bóng MLS với giá cố định 25 triệu USD - đã trở thành nước cờ mang tính lịch sử. Năm 2018, Beckham cùng các nhà đầu tư Jorge và Jose Mas thành lập Inter Miami CF, chính thức gia nhập MLS hai năm sau đó.

Sau khi Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez và đặc biệt là Lionel Messi cập bến vào 2023, giá trị của Inter Miami tăng vọt lên hơn 1 tỷ USD, đứng thứ hai tại MLS và lọt top 20 đội bóng có giá trị cao nhất thế giới. Từ khoản đầu tư 25 triệu USD, Beckham đã nhân tài sản của mình lên hàng chục lần - một thương vụ được ví như "đỉnh cao tầm nhìn doanh nhân".

David Beckham (phải) cùng hai đồng chủ sở hữu khác của Inter Miami trong khoảnh khắc công bố áo đấu số 10 của Lionel Messi trên sân DRV PNK, Miami tối 16/7/2023. Ảnh: Inter Miami FC

Sau khi giải nghệ, Beckham thành lập DRJB Holdings - tập đoàn quản lý toàn bộ tài sản, bản quyền hình ảnh, thương mại và sản xuất nội dung. Tập đoàn này có ba nhánh chính, gồm DB Ventures (quản lý hợp đồng thương hiệu, quảng cáo và hợp tác thương mại), Studio 99 ( hãng sản xuất phim, đứng sau thành công của bộ phim tài liệu Beckham từng giành giải Emmy và lọt top 10 chương trình xem nhiều nhất trên Netflix) và Seven Global (phát triển sản phẩm tiêu dùng, thời trang, phụ kiện và nước hoa mang thương hiệu Beckham).

Năm 2022, Beckham bán 55% cổ phần của công ty mẹ Footwork Productions cho tập đoàn Authentic Brands - chủ sở hữu Reebok - với giá hơn 270 triệu USD. Thương vụ này giúp củng cố vị thế của cựu danh thủ người Anh trên thị trường toàn cầu. Tính riêng năm 2024, DRJB Holdings đạt doanh thu 92 triệu USD, lợi nhuận hơn 44 triệu USD, tăng 24% so với năm trước.

Ở mảng quảng bá hình ảnh, Beckham vẫn là "gương mặt vàng" trong làng thương mại. Cựu tiền vệ của Real Madrid và Man Utd hiện hợp tác cùng các thương hiệu đình đám Adidas, Hugo Boss, Tudor, Maserati, Nespresso, EA Sports, Stella Artois, Safilo và Shark Ninja, mang về thu nhập thường niên từ 30 đến 50 triệu USD. Ngoài ra, hợp đồng trọn đời với Adidas ký từ năm 2003 được định giá khoảng 155 triệu USD, trong khi vai trò đại sứ của Qatar từ năm 2021 mang lại 18 triệu USD mỗi năm.

Tại Anh, Beckham cũng là đồng sở hữu 10% Salford City FC, đội bóng hạng tư nơi anh gắn bó cùng những người bạn cũ Gary Neville và Ryan Giggs. Ở Mỹ, anh đầu tư vào Miami Freedom Park, khu phức hợp thể thao và giải trí trị giá hơn 1 tỷ USD, bao gồm sân vận động mới của Inter Miami với sức chứa 25.000 chỗ.

Đế chế Beckham không dừng ở thể thao. Anh đầu tư vào nhiều lĩnh vực từ rượu whisky (Haig Club), sản phẩm CBD (Cellular Goods), thể thao điện tử (Guild Sports), công nghệ sức khỏe (IM8), đến xe điện cổ điển (Lunaz) và thực phẩm trẻ em (BeeUp). Tất cả được hoạch định theo chiến lược đa dạng hóa nhưng gắn với giá trị cá nhân - phong cách sống, sức khỏe, và hình ảnh hiện đại.

David Beckham và vợ Victoria Beckham tạo dáng trong buổi ra mắt phim tài liệu của họ tại London. Ảnh: LaPresse

Với Studio 99, Beckham chứng minh anh không chỉ là biểu tượng thể thao mà còn là nhà sản xuất nội dung được săn đón. Sau thành công của bộ phim tài liệu Beckham, anh đang hợp tác cùng Netflix trong dự án mới kể về hành trình của Victoria - tiếp tục củng cố thương hiệu gia đình trên màn ảnh toàn cầu.

Bên cạnh đó, Seven Global quản lý các dòng sản phẩm thời trang và nước hoa mang thương hiệu Beckham, hợp tác cùng Adidas, Biotherm và Coty. Mỗi sản phẩm đều được xây dựng dựa trên hình ảnh quý ông lịch lãm mà Beckham đã gìn giữ suốt ba thập kỷ.

Beckham và vợ sở hữu danh mục bất động sản trị giá hơn 150 triệu USD, trải khắp London, Miami, Beverly Hills, Dubai và miền Nam nước Pháp. Biệt thự tại Holland Park (Anh) có giá khoảng 40 triệu USD, trong khi dinh thự bên bờ biển Miami trị giá tới gần 80 triệu USD. Ngoài ra, họ còn có căn hộ trong tòa tháp Burj Khalifa, một villa ở Palm Jumeirah và du thuyền "Seven" trị giá hơn 5 triệu USD.

Ảnh chụp từ trên cao biệt thự Beverly Hills của gia đình Beckham. Ảnh: Marca

Gia đình Beckham cũng nổi tiếng với bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 50 triệu USD, bao gồm các tác phẩm của Damien Hirst, Tracey Emin và Banksy. Anh cũng sở hữu bộ sưu tập xe với Bentley, Lamborghini, McLaren và Rolls-Royce ước tính hàng chục triệu USD.

Hai mươi năm sau khi rời Real, Beckham vẫn tiếp tục chinh phục thế giới - không phải bằng những cú sút phạt, mà bằng tầm nhìn chiến lược và khả năng kinh doanh đáng kinh ngạc. Cựu danh thủ 50 tuổi đã biến hình ảnh bản thân thành một thương hiệu toàn cầu, được giảng dạy tại các trường kinh doanh danh tiếng như London Business School.

Beckham từng nói: "Sự nghiệp cầu thủ có thể kết thúc, nhưng thương hiệu cá nhân thì không bao giờ nghỉ hưu". Và quả thật, thương hiệu Beckham vẫn phát triển, mở rộng từng ngày, trở thành đế chế biểu tượng của thời đại, nơi bóng đá, thời trang và thương mại hòa làm một.

