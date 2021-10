10 năm làm ngân hàng cho tôi chỗ đứng ở Sài Gòn

Tôi là một cựu sinh viên tỉnh lẻ. Khi mới đậu đại học và lên Sài Gòn, tôi có một ước mơ cháy bỏng, đó là sau này ra trường sẽ đi làm kiếm tiền, mua một căn nhà tại thành phố để ở lại an cư lập nghiệp, chứ không muốn quay trở về quê. Nhưng ai cũng biết, muốn sở hữu một căn nhà ở đất Sài Gòn này đâu có đơn giản, nhất là với những người xuất thân từ quê như tôi.

Vậy nên, ngay từ lúc bắt đầu nhập học, tôi đã luôn ý thức phải đọc thật nhiều và nghiên cứu tất cả các cuốn sách về kinh tế. Vì theo tôi, với một người mà gia đình không có gốc giàu có, không thân thế và không có tiền hỗ trợ để khởi nghiệp như tôi, chỉ có vào làm ngành tài chính mới có thể làm giàu nhanh một cách chân chính.

Cuối cùng, sau bốn năm, tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Cộng thêm tất cả kiến thức thu nhặt trong suốt quãng thời gian sinh viên, chuẩn bị cho công việc mong muốn trong tương lai, tôi trúng tuyển vị trí tín dụng tại một ngân hàng. Trong suốt hai năm đầu tiên, tôi là người đi làm sớm nhất và về gần như muộn nhất phòng, thường làm việc đến 22h đêm mới về.

Công việc ở ngân hàng thực sự có áp lực cực kỳ cao, nhưng tôi luôn có một suy nghĩ rằng: cùng là một thanh củi, khi nó chỉ chịu một nhiệt độ vừa phải và một áp suất vừa phải, thì sau một thời gian cũng chỉ là một cục than đá rẻ tiền. Còn nếu cũng vẫn thanh củi đó nhưng chịu áp suất và nhiệt độ thật cao thì nó sẽ thành viên kim cương quý giá.

Vậy nên, tôi vẫn làm việc rất hăng say, hết mình, cố gắng tiếp xúc thêm nhiều người, học hỏi từ chính những khách hàng làm ăn đến ngân hàng vay tiền hoặc gửi tiền. Đối với những người làm ngành nghề khác, thật sự có nằm mơ cũng khó mà được những doanh nhân này chia sẻ kinh nghiệm thành công của họ. Thế nên, tôi càng thêm trân trọng và biết ơn công việc ở ngân hàng đã cho tôi những trải nghiệm quý giá đó.

Đến giờ, sau 10 năm làm việc tại ngân hàng, tôi chính thức nghỉ việc. Không phải vì công việc này có điều gì đó khiến tôi thấy bất công hay mệt mỏi nên muốn từ bỏ, mà là tôi quyết định tự tạo dựng sự nghiệp của riêng mình, sau khi đã lĩnh hội được rất nhiều kinh nghiệm của những người thành công đi trước. Ngày hôm nay, tôi có thể ở đây và tự tin nói rằng mình đang có chỗ đứng, sự nghiệp vững chắc tại mảnh đất Sài Gòn này.

Con người ta rất lạ khi hay nói những đều không tốt về công việc của mình chỉ vì những áp lực mà nó tạo ra, hay thường "đứng núi này trông núi nọ". Chúng ta dường như quên mất phải tự nhìn nhận lại bản thân của mình xem đã làm được gì và có xứng đáng nhận được những điều tốt hơn không? Tôi mong rằng, câu chuyện thành công của mình sẽ giúp nhiều người có cái nhìn khách quan và công bằng hơn với ngành ngân hàng nói riêng và bất cứ ngành nghề nào khác nói chung.

Theo thống kê từ Bái cáo tài chính của các ngân hàng trong nửa đầu năm 2021, ngân hàng Techcombank đang có mức thu nhập bình quân của cán bộ cao nhất khi đạt 44,5 triệu đồng/ tháng, tăng tới 8 triệu đồng/ tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp thứ hai là ngân hàng MBBank khi mức thu nhập bình quân (bao gồm lương và phụ cấp) mỗi tháng của nhân viên đạt 30,64 triệu đồng/ tháng, tăng 3,3 triệu đồng/ tháng so với cùng kỳ. Vị trí thứ 3 thuộc về ngân hàng Vietcombank, ước tính bình quân đạt 32,1 triệu đồng/ tháng, giảm trung bình 1,7 triệu đồng/ tháng so với cùng kỳ.

Các ngân hàng có thu nhập nhân viên cao tiếp theo là MSB (29,6 triệu đồng), VIB (29,2 triệu đồng), VPBank (28,7 triệu đồng), TPBank (28,6 triệu đồng), Vietinbank (28,3 triệu đồng), Sacombank (26,9 triệu đồng), HDbank (26,3 triệu đồng), BIDV (23,5 triệu đồng), SeAbank (23,3 triệu đồng)...