10 điểm nhấn ở vòng 7 Ngoại hạng Anh

Lammens giữ sạch lưới trong ngày ra mắt Man Utd. Tân binh Senne Lammens khởi đầu tích cực khi giúp "Quỷ đỏ" thắng Sunderland 2-0 trên sân Old Trafford, qua đó phần nào giảm áp lực cho HLV Ruben Amorim.
Mason Mount và Benjamin Sesko ghi bàn, nhưng khán giả chủ nhà cũng dành nhiều tràng pháo tay cho thủ thành 23 tuổi. Pha cứu thua ấn tượng nhất của anh đến ở cuối trận, khi dùng chân cản cú sút của Chemsdine Talbi. Ngoài ra, xuyên suốt trận đấu, Lammens thể hiện được sự chắc chắn và tự tin, đặc biệt là những tình huống bắt bóng bổng, cũng như khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân trong khâu phát động tấn công.
Dù có một tình huống phối hợp thiếu ăn ý với Bruno Fernandes, màn ra mắt của Lammens được đánh giá là đầy hứa hẹn.
Liverpool thua trận thứ ba liên tiếp. Ba chiến thắng trước Burnley, Arsenal và Newcastle bằng các pha lập công muộn từng giúp Liverpool che mờ nhiều hạn chế, nhưng mọi thứ đang dần phơi bày. Hai hậu vệ biên với Milos Kerkez và Conor Bradley liên tục bị khai thác, trong khi các tân binh đắt giá Alexander Isak, Florian Wirtz chưa để lại nhiều dấu ấn trên hàng công.
Lần đầu tiên dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool thua ba trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Cụ thể, họ đã thất bại 0-1 trước Galatasaray ở Champions League, Crystal Palace 1-2 và mới nhất là Chelsea 1-2 tại Ngoại hạng Anh.
HLV Slot thừa hưởng tập thể vốn được Jurgen Klopp xây dựng, nhưng việc tăng cường lực lượng rầm rộ vào mùa hè khiến ông phải ghép lại "bức tranh" chưa hoàn chỉnh. Sau thất bại ở Stamford Brdige, nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận: "Một trận hòa sẽ công bằng hơn, và khi đó khởi đầu mùa giải của chúng tôi có thể coi là thành công, nếu xét đến những gì đã xảy ra trong mùa hè".
Arsenal chiếm đỉnh bảng. Arsenal có trận đấu gần như hoàn hảo trước West Ham. Declan Rice mở tỷ số, rồi Bukayo Saka đá phạt đền ấn định chiến thắng 2-0, trong trận đấu họ kiểm soát bóng đến 68%, tung 21 cú dứt điểm - nhiều hơn năm lần đối thủ. Chủ nhà thậm chí không cho đội khách kết thúc trúng đích lần nào.
Kết quả lần này, cùng với việc Liverpool sa bẫy trước Chelsea, giúp thầy trò Mikel Arteta vươn lên độc chiếm vị trí số một. Bản thân nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng chạm mốc đặc biệt với trận thứ 300 dẫn dắt Arsenal trên mọi đấu trường. Trong đó, ông và học trò thắng 177 trận, đạt 59%. Chỉ ba HLV thắng nhiều hơn trong 300 trận đầu dẫn dắt một CLB tại giải, là Pep Guardiola (Man City, 219 trận), Jose Mourinho (Chelsea, 196 trận trong hai nhiệm kỳ) và Kenny Dalglish (Liverpool, 185 trận).
Vết gợn duy nhất của Arsenal trận này là việc đội trưởng Martin Odegaard đau đầu gối và trở thành cầu thủ đầu tiên bị thay ra trước giờ nghỉ ở ba lần đá chính liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Theo Arteta, tiền vệ người Na Uy cần kiểm tra thêm để đánh giá tình trạng, nhưng tình hình không mấy khả quan.
Guardiola mời Ferguson, Wenger ăn tối? Pha lập công duy nhất của Erling Haaland giúp Man City hạ Brentford 1-0, đồng thời giúp HLV Pep Guardiola chạm mốc 250 chiến thắng tại Ngoại hạng Anh sau 359 trận. Trước đó, để chạm được mốc này, hai tiền bối Sir Alex Ferguson cần tới 404 trận và Arsene Wenger là 423 trận.
"Thật vinh dự khi được đứng cùng Sir Alex và Wenger", HLV người Tây Ban Nha bày tỏ. "Tôi sẽ mời họ một bữa tối, có thể ở Manchester, có thể ở nơi có nhiều nắng hơn. Thành tựu này là nhờ CLB, các cầu thủ và toàn bộ ban huấn luyện. Chúng tôi đã làm được nhanh hơn, tốt hơn và tôi thực sự hài lòng. Giờ hãy hướng tới 250 trận thắng tiếp theo".
Caicedo tiếp tục chứng minh giá trị. Trong bối cảnh những bản hợp đồng hơn 100 triệu USD luôn bị soi xét, Moises Caicedo đang cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với khoản đầu tư khổng lồ của Chelsea. Tiền vệ 23 tuổi vừa có thêm một màn trình diễn ấn tượng trước Liverpool, đỉnh cao là cú sút căng vào góc cao khiến thủ thành Giorgi Mamardashvili không kịp trở tay.
Không chỉ ghi bàn, Caicedo còn làm chủ hoàn toàn tuyến giữa. Cầu thủ người Ecuador thắng 100% các pha không chiến, bốn trong năm tình huống tranh chấp tay đôi và năm lần đoạt lại bóng. Với 64 lần chạm bóng cùng ba đường chuyền mở ra cơ hội ở một phần ba sân đối phương, Caicedo trở thành nhạc trưởng trong lối chơi của Chelsea.
Caicedo đã ghi ba bàn trong sáu trận gần nhất, thành tích bằng cả 113 trận trước đó tại Ngoại hạng Anh - thống kê phản ánh vai trò ngày càng lớn của anh. Khi Chelsea vẫn cần những thủ lĩnh thực sự để dẫn dắt tập thể trẻ trung, Caicedo đang chứng minh anh là chỗ dựa đáng tin cậy nơi tuyến giữa.
Kudus minh chứng cho sự thay đổi tư duy ở Tottenham. Chiến thắng 2-1 trước Leeds không phải màn trình diễn hay nhất của Tottenham, khi cả hai bàn của họ đều đến từ những tình huống dứt điểm đưa bóng chạm người đổi hướng.
Nhưng với nhiều CĐV, một trận thắng xấu xí trong trận đấu khó khăn lại mang đến sự yên tâm hơn cả. Nó cho thấy Tottenham đã biết cách đứng vững và giành kết quả khi cần. Ngôi sao thể hiện rõ nhất tinh thần đó chính là Mohammed Kudus. Tiền đạo người Ghana chơi nổi bật, góp mặt trong hầu hết tình huống nguy hiểm và ghi bàn quyết định ở hiệp hai, giúp đội nhà giành trọn ba điểm.
Postecoglou lâm nguy tại Nottingham Forest. Mới 27 ngày ngồi ghế nóng ở City Ground, Ange Postecoglou đã phải đối diện sức ép nặng nề khi chưa giúp Nottingham Forest thắng trận nào trên mọi đấu trường. Tính riêng Ngoại hạng Anh, HLV người Australia chỉ giành vỏn vẹn một điểm - con số quá khiêm tốn nếu so với người tiền nhiệm Nuno Espirito Santo, người mang về tới 80% tổng điểm mùa này dù cầm quân ít hơn một trận.
Trận thua 0-2 trên sân của Newcastle không chỉ khiến Nottingham Forest tiếp tục sa sút mà còn làm dấy lên hoài nghi về triết lý của Postecoglou. Trước áp lực, ông đã từ bỏ phong cách tấn công quen thuộc để quay về lối chơi phòng ngự dưới thời Espirito Santo, nhưng kết quả không được cải thiện. Giới chuyên môn cho rằng quyết định này có thể khiến lãnh đạo CLB mất kiên nhẫn nhanh hơn.
Postecoglou đã trải qua 11 trận liền không thắng ở Ngoại hạng Anh, kéo dài từ thời còn dẫn dắt Tottenham, chỉ giành hai điểm trong tổng số 33 điểm tối đa. Quãng nghỉ quốc tế sắp tới sẽ là thời điểm then chốt, khi ông dự kiến có cuộc nói chuyện trực tiếp với chủ sở hữu Evangelos Marinakis để quyết định tương lai.
Bruno Guimaraes khẳng định vai trò thủ lĩnh. Newcastle đang trong quá trình làm mới hàng thủ và hàng công, nhưng tuyến giữa vẫn giữ nguyên bộ ba quen thuộc, với Bruno Guimaraes là điểm tựa. Trước Nottingham Forest, tiền vệ thủ quân này tiếp tục chứng minh giá trị bằng bàn mở tỷ số tuyệt đẹp trong hiệp hai, mở ra chiến thắng cho Newcastle.
Đó là bàn thứ 23 của Guimaraes tại Ngoại hạng Anh cho Newcastle - thành tích chỉ kém hai huyền thoại Rob Lee và Gary Speed trong danh sách các tiền vệ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB. Không chỉ vậy, anh còn mang về quả phạt đền dẫn tới bàn nhân đôi cách biệt, trực tiếp quyết định cục diện trận đấu.
HLV Eddie Howe ca ngợi học trò: "Đó là khoảnh khắc ma thuật để phá vỡ sự kháng cự kiên cường của Forest. Guimaraes đã duy trì sự ổn định tuyệt vời trong suốt thời gian dài và luôn biết cách tạo ra khác biệt". Với các CĐV Newcastle, bản hợp đồng mang tính bước ngoặt đầu tiên dưới triều đại Howe tiếp tục là niềm tin lớn nhất, đặc biệt khi những tân binh hè 2025 vẫn còn cần thêm thời gian để khẳng định.
Aston Villa phá "dớp" châu Âu? Mùa 2024-2025, Aston Villa thường rơi điểm tại Ngoại hạng Anh sau khi thi đấu Champions League ở giữa tuần. Trong tám trận tại Ngoại hạng Anh sau khi thi đấu vòng bảng Champions League, họ hòa ba, thua bốn và chỉ thắng một.
Mọi chuyện đang thay đổi ở mùa này. Sau mỗi chiến thắng tại Europa League, Aston Villa đều giành trọn ba điểm tại giải quốc nội, mới nhất là chiến thắng 2-1 trước Burnley.
Grealish giúp cắt mạch thăng hoa của Crystal Palace. Trước vòng 7 Ngoại hạng Anh, Crystal Palace trải qua chuỗi 19 trận bất bại trên mọi đấu trường - kỷ lục của CLB. Trong đó, họ thắng Man City ở chung kết Cup FA, hạ Liverpool hai lần ở trận tranh Siêu Cup Anh và Ngoại hạng Anh.
Nhưng Crystal Palace đứt mạch thăng hoa với thất bại 1-2 trên sân Everton. Jack Grealish sắm vai người hùng của chủ nhà với bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ. Tiền vệ người Anh tiếp đà hồi sinh, góp dấu giày vào 5 bàn qua 7 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, với một bàn và bốn kiến tạo.
Kết quả này khiến Ngoại hạng Anh không còn đội nào bất bại sau 7 vòng.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, AFP