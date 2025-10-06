10 điểm nhấn ở vòng 7 Ngoại hạng Anh

Lammens giữ sạch lưới trong ngày ra mắt Man Utd. Tân binh Senne Lammens khởi đầu tích cực khi giúp "Quỷ đỏ" thắng Sunderland 2-0 trên sân Old Trafford, qua đó phần nào giảm áp lực cho HLV Ruben Amorim.

Mason Mount và Benjamin Sesko ghi bàn, nhưng khán giả chủ nhà cũng dành nhiều tràng pháo tay cho thủ thành 23 tuổi. Pha cứu thua ấn tượng nhất của anh đến ở cuối trận, khi dùng chân cản cú sút của Chemsdine Talbi. Ngoài ra, xuyên suốt trận đấu, Lammens thể hiện được sự chắc chắn và tự tin, đặc biệt là những tình huống bắt bóng bổng, cũng như khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân trong khâu phát động tấn công.

Dù có một tình huống phối hợp thiếu ăn ý với Bruno Fernandes, màn ra mắt của Lammens được đánh giá là đầy hứa hẹn.