Guardiola thắng trận thứ 250 ở Ngoại hạng Anh

AnhBàn duy nhất của tiền đạo Erling Haaland giúp Man City hạ chủ nhà Brentford 1-0, ở vòng 7 Ngoại hạng Anh hôm 5/10.

HLV Pep Guardiola lập kỷ lục cán mốc 250 trận thắng ở Ngoại hạng Anh chỉ sau 349 trận dẫn dắt Man City. Người đạt mốc này nhanh thứ hai là Sir Alex Ferguson, với 404 trận, còn Arsene Wenger mất 423 trận để có 250 chiến thắng tại giải. Tỷ lệ thắng của Guardiola là 71,6%, cao nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, vượt xa những cái tên khác như Ferguson (65,2%) và Antonio Conte (62,9%).

HLV Guardiola mừng chiến thắng trước Brentford, trên sân Gtech Community, London, Anh hôm 5/10. Ảnh: Reuters

Trong mùa giải các đối thủ cạnh tranh đều có vấn đề riêng, Man City vẫn có cơ sở để hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ bảy cùng Guardiola. Mùa này, họ không còn nhiều ngôi sao như trước nhưng vẫn tràn đầy tiềm năng. Sự hiện diện của Erling Haaland, với phong độ hủy diệt hiện tại, là một bảo chứng vững chắc cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Phút thứ 9, Haaland ghi bàn thắng thứ 9 tại giải. Nhận bóng từ Josko Gvardiol, tiền đạo Na Uy dùng sức mạnh và tốc độ vượt qua Sepp van den Berg và Nathan Collins, rồi dứt điểm mạnh mẽ hạ gục Caoimhin Kelleher.

Man City mùa này chưa thể hoàn thiện như xưa. Chiến thắng trước Brentford là ví dụ về sự mong manh của thầy trò Guardiola. Họ lấn lướt trong hiệp một, nhưng sang hiệp hai lại để đối thủ vùng lên và gây sức ép. Man City vẫn ra về với ba điểm, bởi Brentford thiếu sự lạnh lùng trong những khoảnh khắc quyết định.

Keith Andrews không thể trở thành HLV đầu tiên đánh bại cả Man Utd và Man City trong hai trận liên tiếp kể từ Gerry Francis của Tottenham năm 1996. Ở mùa 2022-2023 khi Man City giành cú ăn ba, chỉ có Brentford của Thomas Frank là đánh bại họ cả hai lượt trận. Andrews và các học trò đã không thể lặp lại kỳ tích đó. Vị HLV Ireland đứng trầm ngâm ngoài đường biên, liên tục chứng kiến những cơ hội bị bỏ lỡ. Brentford đã khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong những phút cuối. Chính Guardiola cũng đứng ngồi không yên ở khu kỹ thuật.

Tuần trước, Man Utd từng để Brentford dễ dàng tạo ra khoảng trống, còn tuần này Man City siết chặt trận đấu từ đầu. Với CĐV Brentford, những khoảnh khắc gây phấn khích nhất trong hiệp một đến khi thủ môn Gianluigi Donnarumma chơi chân. Thủ thành Man City không mắc sai lầm nào, gây ra nhiều tiếng thở dài thất vọng từ khán giả chủ nhà.

Bên phía Man City, Guardiola vẫn xoay vòng hàng công, khi bỏ rơi Jeremy Doku - người đang có phong độ cao. Ở hàng tiền vệ, Rodri vừa bình phục chấn thương đầu gối lại rời sân sớm vì đau cơ, nhường chỗ cho Nico Gonzalez.

Matheus Nunes, cầu thủ được mua về để tấn công nhưng giờ là hậu vệ phải chính thức, cùng Oscar Bobb và Savinho hỗ trợ cho Haaland là những thay đổi đáng chú ý từ giữa tuần. Phil Foden, người bị Thomas Tuchel gạch tên khỏi tuyển Anh, có hai cơ hội do Bobb tạo ra.

Nhưng tình huống đáng chú ý nhất là cú vô-lê bị cản phá của Tijjani Reijnders. Đáng ra Man City phải dẫn trước nhiều hơn 1-0 sau hiệp một. Việc chỉ Haaland ghi nhiều hơn một bàn ở Ngoại hạng Anh cho thấy đã đến lúc có người khác chia sẻ trọng trách ghi bàn ở Man City.

Haaland mừng bàn duy nhất, trên sân Gtech Community, London, Anh hôm 5/10. Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai, Brentford nhập cuộc nhanh hơn City. Michael Kayode dâng cao bên cánh phải, tạo nên làn gió mới. Gvardiol đánh đầu cản phá nhưng vô tình tạo cơ hội đối mặt cho Thiago. Man City thoát hiểm nhờ Donnarumma kịp băng ra cứu thua.

City cố gắng tái lập nhịp điệu, sử dụng các pha phối hợp ngắn để kéo giãn hàng phòng ngự Brentford. Bên kia chiến tuyến, HLV Andrews căng thẳng, trong khi Jordan Henderson không ngừng thúc giục đồng đội. Brentford có vài pha bóng đáng chú ý khi Schade thoát xuống bên trái, Kayode đánh đầu chệch khung thành.

Thế trận khó khăn khiến Haaland phải lui về phòng ngự các quả ném biên dài của Kayode, điều không thường thấy ở Man City thời kỳ đỉnh cao. Thầy trò Guardiola vẫn là đội bóng có đẳng cấp, nhưng họ không còn dễ "nghiền nát" đối thủ như trước. Trong những phút bù giờ, Haaland và Guardiola cùng nhau chỉ đạo đội bóng, hình ảnh cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa ngôi sao Na Uy và HLV. Họ sẽ còn cần đến nhau rất nhiều trong hành trình phía trước.

Chiến thắng giúp Man City vươn lên thứ năm với 13 điểm, chỉ còn kém đỉnh bảng Arsenal ba điểm. Họ sẽ được nghỉ gần hai tuần trước khi tiếp Everton ở vòng tới, rồi làm khách trên sân Villarreal tại Champions League.

Vy Anh